Ботев избухна: Привлече продаван за над 8 млн. евро! ЦСКА 1948 се похвали с нов играч с близо 100 мача в топ 5 първенство на Европа

Ръководството на Ботев Пловдив по всяка вероятност ще подпише със 17-и нов футболист през летния трансферен прозорец. Според Sportal.bg. "канарчетата" са се разбрали с бившия играч на Гент, Бордо и Уотфорд Самуел Калу. 28-годишното крило не се радва на най-силния период в своята кариера, чийто пик е преминаването от Белгия във Франция за 8,5 милиона евро. В същото време ЦСКА 1948 представи Йоан Манян, който има близо 100 мача във френската Лига 1.

Самуел Калу идва в Ботев Пловдив

За последно Калу е бил част от Уотфорд, като има срещи и във Висшата лига. В продължение на повече от 12 месеца обаче е без отбор. Той е бивш национал на Нигерия, като за страната си има 17 мача и два гола. Самуел Калу ще се превърне в поредния ход на ръководството на Ботев в търсенето на изход от кризата. "Жълто-черните" са на дъното в Първа лига.

✍️ Добре дошъл, Йоан Манян! 🇫🇷 🔴⚪️ ЦСКА привлече в редиците си 28-годишния дефанзивен халф Йоан Манян! ⚽ Цялата... Posted by ЦСКА 1948/ CSKA 1948 on Wednesday, September 17, 2025

В същото време ЦСКА 1948 обяви трансфера на Йоан Манян, който пристига в Бистрица от Клермон, с чийто екип е играл през цялата си кариера до момента. 28-годишният полузащитник има над 200 мача във Франция, като близо 100 от тях са в Лига 1.

Междувременно трикратният Футболист №1 на България Ивелин Попов официално премина като свободен агент в Арда Кърджали (подробности четете в линка).