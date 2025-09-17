Един от най-близките до Путин подаде оставка: Заради позицията срещу войната ли си отива Козак?

Съратникът на Путин Дмитрий Козак подава оставка, предава агенция РБК. Предполага се, че причина за това е позицията му против войната в Украйна Заместник-ръководителят на администрацията на президента е написал заявление си през уикенда за оттегляне по собствено желание. За това пише РБК, позовавайки се на няколко източника. Твърди се, че Козак ще се преориентира към бизнеса.

Кой е Дмитрий Козак?

Козак е съратник на Путин още от времето, когато господарят на Кремъл е работил в кметството на Санкт Петербург. По-рано The New York Times писа, че Козак е „разочаровал“ Путин, като открито, но не и публично, не е подкрепил войната в Украйна. Според изданието Козак е разубеждавал Путин да започва война и през 2025 г. е предложил да се започнат преговори с Киев, както и да се проведат реформи в Русия. Както пише NYT, Козак е бил единственият високопоставен представител от най-близкото обкръжение на Путин, който се е противопоставил на войната.

Освен това Козак, който е роден в Украйна, е служил в специалните части още докато СССР беше фактор, а не исторически спомен. Именно той бе главният двигател за организацията на Зимните олимпийски игри в Сочи през 2014 година. Козак е човекът, отговарящ за интеграцията на Крим, след като армията на Путин го анексира през 2014 година. Козак беше човекът, който отговаряше за прокарване на руската дипломатическа визия за „злините“ в Украйна и то пред САЩ. Но Козак е и човекът, който твърдо е посочил – нахлуването в Украйна е грешка, пише The New York Times.

Дмитрий Козак изрично е заявил и посъветвал Путин не само да не започва войната в Украйна, но и след като я е започнал, да я спре. Буквално в самото начало на пълномащабната война Козак е договорил проектоспоразумение с Киев, според което Украйна е щяла да се откаже да влезе в НАТО, но Путин не е приел само толкова. А наскоро Козак пак е представил предложение на Путин за спиране на боевете и старт на мирни преговори. Източници в Кремъл споделят пред The New York Times, че според Козак Путин трябва да постави като приоритет вътрешни проблеми на Русия, а не Украйна. Сред тях – изграждане на наистина независима съдебна система.

Оставката на Козак - край на надеждите за мирна развръзка?

Козак категорично бе и посредник на Путин във връзките със Запада. Той поддържа тесни връзки със западни представители и е искал именно от тях да му представят идеи и аргументи, за да успее да убеди Владимир Путин да спре унищожителната война. Козак бе единственият човек в Кремъл, който открито говореше против продължаване на войната в Украйна, макар да не го прави пред медиите.

Мнозина смятаха, че въпреки позициите му, фактът, че Путин държи Козак, отразява лоялността на руския президент към неговите дългогодишни лейтенанти. С оставката, обаче, мнозина губят надежда за някаква промяна на агресивния курс на Кремъл.

