Войната в Украйна:

Един от най-близките до Путин подаде оставка: Заради позицията срещу войната ли си отива Козак?

17 септември 2025, 23:00 часа 406 прочитания 0 коментара
Един от най-близките до Путин подаде оставка: Заради позицията срещу войната ли си отива Козак?

Съратникът на Путин Дмитрий Козак подава оставка, предава агенция РБК. Предполага се, че причина за това е позицията му против войната в Украйна Заместник-ръководителят на администрацията на президента е написал заявление си през уикенда за оттегляне по собствено желание. За това пише РБК, позовавайки се на няколко източника. Твърди се, че Козак ще се преориентира към бизнеса.

Още: Зад кулисите: Руският агент за мир в Кремъл все още е активен

Кой е Дмитрий Козак?

Козак е съратник на Путин още от времето, когато господарят на Кремъл е работил в кметството на Санкт Петербург. По-рано The New York Times писа, че Козак е „разочаровал“ Путин, като открито, но не и публично, не е подкрепил войната в Украйна. Според изданието Козак е разубеждавал Путин да започва война и през 2025 г. е предложил да се започнат преговори с Киев, както и да се проведат реформи в Русия. Както пише NYT, Козак е бил единственият високопоставен представител от най-близкото обкръжение на Путин, който се е противопоставил на войната.

Още: Още по-разрушителна война в бъдеще: Тръмп игнорира руския неоимпериализъм

Освен това Козак, който е роден в Украйна, е служил в специалните части още докато СССР беше фактор, а не исторически спомен. Именно той бе главният двигател за организацията на Зимните олимпийски игри в Сочи през 2014 година. Козак е човекът, отговарящ за интеграцията на Крим, след като армията на Путин го анексира през 2014 година. Козак беше човекът, който отговаряше за прокарване на руската дипломатическа визия за „злините“ в Украйна и то пред САЩ. Но Козак е и човекът, който твърдо е посочил – нахлуването в Украйна е грешка, пише The New York Times.

Още: Живот в паралелна реалност: Лавров видя окупатори в Украйна, но не руски (ВИДЕО)

Дмитрий Козак изрично е заявил и посъветвал Путин не само да не започва войната в Украйна, но и след като я е започнал, да я спре. Буквално в самото начало на пълномащабната война Козак е договорил проектоспоразумение с Киев, според което Украйна е щяла да се откаже да влезе в НАТО, но Путин не е приел само толкова. А наскоро Козак пак е представил предложение на Путин за спиране на боевете и старт на мирни преговори. Източници в Кремъл споделят пред The New York Times, че според Козак Путин трябва да постави като приоритет вътрешни проблеми на Русия, а не Украйна. Сред тях – изграждане на наистина независима съдебна система.

Оставката на Козак - край на надеждите за мирна развръзка?

Козак категорично бе и посредник на Путин във връзките със Запада. Той поддържа тесни връзки със западни представители и е искал именно от тях да му представят идеи и аргументи, за да успее да убеди Владимир Путин да спре унищожителната война. Козак бе единственият човек в Кремъл, който открито говореше против продължаване на войната в Украйна, макар да не го прави пред медиите.

Още: Зеленски: На Путин не му докладват колко е зле. Путин лично плаши НАТО с униформа и пистолет (ОБЗОР)

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Мнозина смятаха, че въпреки позициите му, фактът, че Путин държи Козак, отразява лоялността на руския президент към неговите дългогодишни лейтенанти. С оставката, обаче, мнозина губят надежда за някаква промяна на агресивния курс на Кремъл.

Още: Борис Джонсън: Ако Путин тръгне към Полша с танкове, НАТО ще направи страшни неща

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
мирни преговори Русия Владимир Путин оставка война Украйна Дмитрий Козак
Още от Европа
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес