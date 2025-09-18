Ливърпул пак се спаси по познатия драматичен начин! Капитан Ван Дайк взриви "Анфийлд" в 5-голово шоу

Ливърпул постигна драматичен успех срещу Атлетико Мадрид с 3:2 на "Анфийлд" в двубой от първия кръг на основната фаза на Шампионската лига. Мърсисайдци за пети пореден мач победиха с гол в заключителната фаза. Този път капитанът на тима Върджил ван Дайк измъкна английския колос, разписвайки се във втората минута на добавеното време. Преди това Анди Робъртсън и Мохамед Салах осигуриха аванс от две попадения на домакините до шестата минута. "Дюшекчиите" обаче се върнаха в сблъсъка с две точни изпълнения на Маркос Йоренте.

Ливърпул пак се измъкна с гол в края

На "Анфийлд" шоуто стартира рано-рано. В четвъртата минута Салах стреля от пряк свободен удар, топката рикошира в Робъртсън, изненада Облак и се оплете в мрежата за 1:0. 120 секунди по-късно Мо Салах и Гравенберх комбинираха, за да може египтянинът да удвои аванса на тима си. Последваха няколко неточни шута на мърсисайдци или такива, с които противниковият страж се справи.

One more late win for Liverpool! 🤯



Who’s been your Man of the Match? pic.twitter.com/oy7I2Eisqo — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 17, 2025

В 35-ата минута ВАР отмени дузпа за Ливърпул заради очевидно грешно отсъждане на главния съдия, който видя игра с ръка на Ленгле. И тъкмо когато домакините затягаха обръча, "дюшекчиите" се върнаха в мача. Йоренте завърши нападение за 2:1. При гола останаха съмнения дали намиращият се в засада Гризман не влияе на играта.

Втората част стартира равностойно. В 65-ата минута момчетата на Слот организираха страхотно нападение, което приключи с греда на Салах. Темпото леко поспадна, за да се стигне до 81-вата минута, в която воле на Йоренте рикошира и остави безпомощен Алисон - 2:2. Във втората минута от добавеното време Ван Дайк се извиси над всички и засече центриране на Собослай, за да взриви трибуните. До последния съдийски сигнал Екитике пропусна на празна врата.

ПСЖ разгроми Аталанта

Междувременно Пари Сен Жермен не остави шансове на Аталанта. На "Парк де Пренс" Маркиньос откри резултата в третата минута. До почивката Хвича Кварацхелия удвои преднината на "принцовете", а Брадли Баркола пропусна от бялата точка. В началото на втората част Нуно Мендеш сложи точка на спора. Гонсало Рамош се разписа в добавеното време за крайното 4:0.

