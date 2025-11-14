Новолуние на 20 ноември 2025 г. Съвети за всички зодии

На 20 ноември ще се случи Новолуние в 8:47 ч. То ще се случи в знака на Скорпиона. Поставете си цели, свързани с дълбоки промени – вътрешна работа, финансово нулиране, прекратяване на токсични взаимоотношения. Ретроградният Меркурий предлага шанс да завършите започнатото и да изчистите комуникационните си дългове. Ревност, манипулация и „игри на ума“ – енергията на Скорпиона засилва драмата, а ретроградният Меркурий връща стари сценарии, така че бихте могли да се свържете отново с някого, когото предпочитате да не срещате отново. Ето как предстоящето Новолуние ще се отрази на всяка една от зодиите.

Овен

Емоциите ще са на високо ниво, точно както след спринт: искате да предприемете решителни действия, но сега е моментът да си вземете почивка, вместо да започвате нов спор. Отделете време за преглед на взаимоотношенията (особено тези, в които сте дали повече, отколкото сте получили). Възможно е да изплуват връзки от миналото. Преди всичко помислете какво ще донесе този контакт, преди да отговорите. Използвайте енергията на Скорпиона, за да проведете честен разговор – скритите чувства ще излязат на повърхността.

Телец

Темата за парите и ресурсите ще излязат на преден план: полезно е да прегледате бюджета си и да намалите ненужните разходи. Ако са се натрупали стари финансови проблеми, запишете ги на хартия, но не подписвайте нищо под лунното сияние. Това е шанс да се отървете от дългове (както емоционални, така и материални) и да установите стратегия за сигурност. Препоръчва се и да се поглезите с релаксиращи процедури.

Близнаци

Ретроградният Меркурий е опасен за вас, защото може да доведе до прекомерни разговори с хора от миналото. Бъдете внимателни с коментарите в социалните мрежи и избягвайте емоционални публикации. По-добре е да изкажете мислите си в личен дневник и да си дадете време да ги обработите.

Рак

Домът, семейството и ежедневието са най-важните теми през този период. Вашата уязвимост е предимство сега, но поддържайте граници: не поемайте драмите на други хора. Съсредоточете се върху грижата за себе си и комфорта, защото това лекува по-добре от всякакви думи в момента. Терапията или разговорът с доверен човек ще ви осигурят начините за изцеление.

Лъв

Амбициите ви крещят за внимание, но не забравяйте: важно е не просто да вдигате шум, а да действате обмислено. Новолунието предлага шанс да преосмислите имиджа си: къде сте искрени и къде просто драматизирате. Ще има и възможност да преосмислите кариерния си път, но не подписвайте веднага договори. Време е да си поставите цели, които да стоплят сърцето ви, а не само егото ви.

Дева

Малките детайли ще доведат до големи разкрития: разопаковайте стари проекти и завършвайте недовършени дела (може би е време за нова тема или стартираща кампания?). Ретроградният Меркурий благоприятства финализирането на нещата – използвайте деня за внимателно преразглеждане. Но не забравяйте: перфекционизмът през този период може да изтощи енергията ви, така че я спестете.

Везни

Периодът е добър, защото ще можете да видите къде балансът във вашите взаимоотношения е критично нарушен. Сега е моментът за честни разговори – и може би за ново начало. Не забравяйте: вашата сила се крие в способността ви да слушате, а не просто да бъдете чути. Поддържайте дипломация, но не се поддавайте на манипулации в името на красива картинка.

Скорпион

Това е вашият месец – и да, може да бъде екстремен. Енергията на трансформацията е двойно мощна, но и изискваща енергийните ви резерви: отложете драстични решения, ако се чувствате изтощени. Това е отлично време за дълбока терапия, но с удобно темпо. Може би е време да си вземете почивка и да се подложите на дигитален детокс, за да се върнете още по-силни.

Стрелец

Помислете за смисъла и настоящия си светоглед: може би стари вярвания ви пречат да продължите напред. Пътувания и обучения ще са под въпрос – най-добре е да преосмислите плановете си, особено след като те зависят от пари и график. Малко духовно уединение сега ще е по-полезно за вас от големи събирания.

Козирог

Кариерата и репутацията ще бъдат основния фокус. Новолунието ви помага да прекалибрирате дългосрочните си цели, но ретроградният Меркурий изисква внимателна комуникация с вашите началници. Планирайте стратегически, но отложете публичните изяви. Използвайте времето си, за да прецизирате целите си и да се погрижите за здравето си – стресът лесно си взема своето.

Водолей

Стари приятели може да се завърнат в живота ви. Това е шанс да обновите кръга си от близки и да задържите наблизо тези, които наистина искат да сте щастливи. Творческите проекти, които преди това са били отложени, може да се разпалят отново – не пренебрегвайте вдъхновението си.

Риби

Интуицията ви е засилена: забелязвайте знаците, но филтрирайте емоциите си. Новолунието предполага трансформация на вашите вътрешни убеждения – религиозни, духовни или творчески. Сънищата ще са особено вещи - опитайте се да ги запомните или запишете в подробности. Има голяма вероятност да получите сигнал за нова работа или нова любов.

