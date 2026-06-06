Трета жертва след тежката катастрофа в София

Трети човек е починал след тежката катастрофата в София в петък. За това съобщи зам.-кметът по транспорт и градска мобилност в София Виктор Чаушев, цитиран от БНР. По думите му починалият е бил пътник в една от колите, предизвикали инцидента. Чаушев се позова на данни от Пътна полиция.

Вчера двама души загубиха живота си в катастрофа с две леки коли и автобус на градския транспорт в София. Събраните доказателства сочат, че водачите на леките автомобили са с вина за катастрофата и са се движили с над 150 км в час. Единият лек автомобил се е блъснал странично в автобуса и го е преобърнал на една страна, като се е врязал почти изцяло в него.

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Общо четирима пострадали във вчерашната тежка катастрофа с автобус са потърсили помощ в "Пирогов", съобщиха от лечебното заведение. Един от пациентите е 7-годишно дете, което е прегледано и изследвано. Момичето има контузия на единия крак. Освободено е и вече не е пациент на болницата.

Трима млади мъже също са потърсили помощ в Спешното отделение на университетската болница „Пирогов“. След подробни прегледи и изследвания и тримата остават за лечение. Двама от тях - в травматологията на „Пирогов”, а един - в Клиниката по нервни болести, уточняват от лечебното заведение.

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Днес се очаква да продължат разпитите на свидетели на инцидента, както и огледите на мястото, където единият от автомобилите се вряза в автобус от градския транспорт след гонка.

Очаква се Софийската градска прокуратура да повдигне най-тежкото обвинение срещу двамата водачи на автомобилите.