Пета година по-късно в специалната операция на Путин: Два "Орешник"-а и един хамбар

"Ударихме там, където беше удобно да видим резултатите. Това се отнася както за Белая Церква, така и за района на ДНР. Там после полетяха нашите дронове и провериха всичко до милиметър. За нас е важно в бъдеще да разгледаме приложението на "Орешник" по цели, включително в района на градската застройка". Думите са не на кого да е, а на президента на Руската федерация Владимир Путин, срещу когото има издадена заповед за арест от Международния наказателен съд в Хага - заради военни престъпления. И Путин не ги каза някъде си, ами пред редица международни медии, на среща в рамките на т.нар. "руски Давос" - Международния икономически форум в Санкт Петербург - ОЩЕ: Путин: Ударът с "Орешник" не беше с военно предназначение, искахме да видим резултатите (ВИДЕО)

Още по-интересното е, че Путин директно използва думата "хамбар", за да посочи какво е ударено. И това при положение, че руското военно министерство официално съобщи за изстрелването на "Орешник" на 24 май, 2026 година, че е поразено военно летище в Белая Церква (Била Церква). Още тогава бързо имаше информация къде точно е ударила ракетата - на другия край на града, а не на мястото на летището. Путин де факто го потвърди - докато Z-обществото и копейките в България лаеха като полудели как било лъжа, колко натовци са умрели в подземните бункери, генерал Олександър Сирски (главнокомандващия украинската армия) къде бил - където трябва е. Обаче интересно - Путин така не дискредитира ли руската армия, не трябва ли да го подведат под наказателна отговорност? Как така "хамбар" - не е ли поне гараж с натовски генералисимуси скрити под него - ОЩЕ: Z-канали за обстрела с "Орешник" - по военни цели, докато горят гаражи. Военната сила на Беларус в полза на Путин (ОБЗОР - ВИДЕО)

Другият сърцераздирателен путинопоклонически вой беше заради бързото установяване, че са изстреляни две ракети "Орешник" и втората е паднала някъде в Донецка област, с огромна доза вероятност на място под контрола на руснаците. Разбира се, копейки и рубладжии вкупом ревнаха, че не е вярно - сега шефът им го потвърди: "в района на ДНР" - ОЩЕ: Двоен руски позор: Москва е изстреляла не един, а два "Орешник"-а с комични резултати (СНИМКИ)

От цялата тази работа оставям коментара на политолога Михаил Шейтълман - роден в Ленинград и със съветско гражданство, сега гражданин на Израел, който няма нито руско, нито украинско гражданство. Коментарът му е показателен: Па за какво изобщо стреляха по ДНР - направо да бяха стреляли по Санкт Петербург, по-удобо е да ходят да си гледат там отломките, да ги анализират, а не да се мъчат чак дронове да пращат да гледат?

Предвид цялата картинка, Путин се понаду отново как руската армия навсякъде настъпва в Украйна - докато след въпрос на бившия австрийски външен министър Карин Кнайсъл за "модерната война и дроновете" руският диктатор взе да говори за "паритет" на фронта, с "някои сектори, в които имаме предимство". Нали навсякъде беше настъплението, руската армия "мачка", какъв паритет?! - ОЩЕ: Дори Явор Дачков усеща военния провал на Путин: Диктаторът призна за два "Орешник"-а и надрънка небивалици за украинските загуби (ВИДЕО)

😳 It seems Putin was accidentally asked an unscripted question at SPIEF



After the customary praise from Russia-friendly American Rodney Cook and Romanian far-right MEP Diana Șoșoacă, the microphone unexpectedly went to Karin Kneissl — the former Austrian foreign minister whose… https://t.co/TUdhMpghBQ pic.twitter.com/FNQzG86Uni — NEXTA (@nexta_tv) June 6, 2026

Неслучайно в писмото с предложение за среща украинският президент Володимир Зеленски де факто предупреди Путин, че е "обществен враг номер 1". Сега за руския диктатор остава да се озърта още по-зорко на кой от близкото му обкръжение накрая няма да му издържат нервите и ще му забие нож в гърба. Защото едно е исторически сигурно - делото на никой диктатор не е завършило добре!

Автор: Ивайло Ачев