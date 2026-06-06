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Експерт обвини институциите в неспособност да спрат "войната" по пътищата

06 юни 2026, 9:41 часа 811 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Експерт обвини институциите в неспособност да спрат "войната" по пътищата

Липсата на адекватен контрол и организация на движението. Тази критика отправи Диана Русинова от Европейския център за транспортни политики (ЕЦТП) след поредния тежък пътен инцидент към институциите и неспособността им да овладеят ситуацията на пътя. Според експерта, безопасността на движението у нас е достигнала критична точка, в която правилата са се превърнали в пожелателни, а институции като СДВР не успяват да наложат нужния респект към закона.

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Проблемът с "чуждите" шофьорски книжки

Един от основните акценти в анализа на Русинова е произходът на документите за правоуправление на участниците в инцидента. Тя подчерта, че често се установяват водачи с книжки, придобити по неясен начин в чужбина.

"В момента в България може да се шофира с такъв документ до 6 месеца, което създава вратичка за злоупотреби и липса на контрол върху реалните умения на водачите", отбеляза тя в ефира на БНТ.

Инфраструктурни рискове и лоша видимост

Освен поведението на водачите, Русинова насочи вниманието и към сериозни пропуски в организацията на пътната инфраструктура на мястото на катастрофата. Тя подчерта, че спирките на градския транспорт са разположени опасно близо до платното, по което автомобилите се движат с превишена скорост.

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Призив за спешни колективни усилия

Русинова бе категорична, че досегашните мерки не дават нужния резултат и е необходимо обединение на институциите, за да се сложи край на безнаказаността. Тя направи паралел с други тежки инциденти, като посочи, че често се наблюдават едни и същи модели на поведение – липса на уважение към закона и усещане за привилегированост от страна на определени групи водачи.

"Принизили сме Закона за движение по пътищата до една широко отворена врата в полето, през която всеки минава, както намери за добре", заключи експертът, призовавайки за реална превенция и работещи механизми за контрол, които да спрат "войната" по пътищата.

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Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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