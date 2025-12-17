Новолуние в Стрелец на 20 декември - какво ще донесе на всяка зодия

На 20 декември 2025 г. Новолунието ще повлияе специфично на всеки зодиакален знак.

Време е за големи мечти и планове, Овенът се връща на правилния път, а Скорпионът събужда романтичен оптимизъм.

Според хороскопа , последното Новолуние през 2025 г. засяга всеки знак от Зодиака. Той изгрява в Стрелец на 20 декември 2025 г., помагайки ни да се свържем отново със себе си и да внесем хармония в живота. Юпитер управлява това Новолуние и образува тригон със Сатурн, добавяйки много насърчение и сила. Ако искате мотивация или искра, за да се свържете отново с мечтите си, това е катализаторът сега, тъй като Марс живее най-добрия си живот в Козирог, носейки повече структура и учейки ни как търпеливо и усърдно да работим за постигане на целите си.

Астрологично значение на новолунието през декември 2025 г.

Търсенето на смисъл и цел. Време е да си зададете важни въпроси: Къде съм сега и накъде искам да отида? Каква е моята мисия в живота? Козирогът насърчава дълбоката интроспекция и определянето на истинските ценности.

Образование и саморазвитие. Това е идеалното време да се запишете на курсове, да започнете да учите чужд език или да изследвате нова професионална област. Умът ви е отворен за информация, а интуицията ви ще ви насочи в правилната посока.

Краят на старите цикли. Последното Новолуние за годината предлага възможност за равносметка, затваряне на недовършени дела и освобождаване на място за нови. Това е време за прошка - както за другите, така и за себе си.

Планиране за бъдещето. Енергията на Козирог ви помага да мислите мащабно и да правите дългосрочни планове. Намеренията, формулирани през този период, ще получат силна подкрепа от Вселената.

Какво да избягвате по време на Новолуние

В деня на новолунието енергията е в най-ниската си точка, затова астролозите казват:

Не започвайте важни проекти и работа (по-добре е да изчакате 2-3 дни, когато Луната започне да расте

Енергията на Козирог може да предизвика импулсивност и желание за незабавни действия, но е важно да запомните: Новолунието е време за сеитба, а не за жътва. Дайте си шанс да помислите за желанията си и да изберете правилната посока.

Овен

До петък откривате мотивацията си. Марс показва какво обичате и към което сте страстни. Новолунието ви помага да се върнете на пътя към мястото, където искате да бъдете. Пригответе се да поемете повече лидерски роли през следващите месеци - направете всичко възможно, за да стигнете до върха.

Телец

Новолунието в Стрелец отразява целия упорит труд, който сте положили през последните няколко години. Луната също така изважда на преден план вашата система за подкрепа и може да видите кръга си от приятели в нова светлина. Празнувайте себе си и постиженията си. Вашето минало ви е оформило, давайки ви силата и смелостта, които имате сега. Но вашето минало не ви определя. Вие сте тук, за да направите промените, които искате за бъдещия си път - продължавайте да мечтаете смело.

Близнаци

С наближаването на сезона на Козирог, тазгодишното Новолуние ви показва стойността на взаимоотношенията, които имате. Ще ви трябват те, за да се справите с отговорностите, които Сатурн в Риби ви налага. С Марс в Козирог, това е седмица, в която да бъдете по-отговорни за действията си. Извинете се и се съсредоточете върху помирението, ако транзитът на Марс в Стрелец е донесъл конфликт. Новолунието ви насърчава да бъдете по-зрели и да присъствате на хората, които се нуждаят от вас.

Рак

Новолунието се фокусира върху вашата еволюция. Това е времето да покажете себе си, но също така любов и търпение към себе си. Отделете време, за да правите неща, които ви харесват. Какво научихте за себе си през последните три месеца? Какви таланти открихте? Това са нещата, с които трябва да се справите. Вашите рутини са важни през това време, защото ще ви помогнат да останете здраво стъпили на земята. Разберете какво ви предсказва месечният хороскоп за декември 2025 г.

Лъв

Новолунието в Стрелец събужда творческата ви енергия и цели. Вземете безплатен курс, за да подобрите уменията си или пишете повече в дневника си. Това е времето да изследвате и да учите нови неща. Тази енергия може да донесе възможности за изследване и откриване на нови неща с Меркурий в Стрелец, улеснявайки изследването и анализа на нови концепции.

Дева

Новолунието в Стрелец повдига вашите цели и мечти, тъй като тази енергия ви прави по-ориентирани към бъдещето. Марс е в Козирог, което ви дава инерцията и енергията, от които се нуждаете, за да започнете процеса на планиране. Новолунието ви помага да видите всички успехи, които сте постигнали тази година, и как да укрепите основите си.

Везни

Това е вашият момент да се откроите и да поемете лидерски роли. Вашият управител Венера също е в Стрелец, което ви успокоява, докато създавате повече приятелства с добротата си. Излизате от черупката си, което ви подготвя за това, което сезонът на Козирог може да ви предложи, давайки ви много отговорност и издръжливост през следващите седмици.

Скорпион

С Новолунието в Стрелец, вашата ценностна система е на преден план. Помислете за миналите си връзки, за да получите яснота относно качествата, които искате в бъдещия си партньор. Освобождавате се от това, което ви е спъвало, тъй като оптимистичната енергия на Новолунието ви помага да се освободите от негодуванието. Съсредоточете се върху новото начало във връзката си с любовта и ѝ позволете да влезе в сърцето ви. Разберете също какво ви предсказва любовният хороскоп за декември 2025 г.

Стрелец

Сега, когато Марс е извън вашия знак, нещата са много по-ясни. Новолунието във вашия знак прави този период великолепен, като Венера и Меркурий са в същия знак. Може да имате желание да се свържете с хора или да пътувате. Нови идеи процъфтяват с Меркурий във вашия знак, а пътуването ви помага да откриете нови истории. Това е време за изследвания, учене и четене.

Козирог

Новолунието в Стрелец ви фокусира върху цели и мечти. Марс във вашия знак ви подготвя за нови преживявания и потенциални връзки, така че е време да се съсредоточите върху дипломацията и да бъдете по-присъстващи за тези, които се нуждаят от вас. Опитайте се да не позволявате на гнева си да ви надделее. Енергията на Новолунието ви помага да се съсредоточите повече върху емоциите си. Намерете начини да ги освободите чрез водене на дневник, медитация или успокояващо хоби.

Водолей

По време на Новолунието в Стрелец, обещайте си, че няма да изпускате от поглед целите и мечтите си. Новолунието в тази позиция носи подкрепата на хора, които продължават да подхранват амбициите ви. Пригответе се да срещнете много хора със сходни интереси тази седмица и през следващите шест месеца.

Риби

С Новолунието е време да бъдете по-търпеливи със себе си и да се съсредоточите върху грижата за себе си. С Луната в тази част от вашата астрологична карта, това е просветляващо и овластяващо време. Луната в Стрелец също ви насърчава да се стремите към съвършенство, а с Марс в Козирог знаете, че небето е границата. Разберете в кои години от живота си всеки получава кармичен урок .