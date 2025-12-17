Решено: Влизаме в еврозоната с удължителен бюджет. Заплатите ще се индексират според инфлацията

Парламентът прие на второ четене т.нар. удължителен бюджет, според който държавата ще работи до три месеца без редовен бюджет за 2026 година и така ще влезе в еврозоната без редовна план-сметка. По-рано през деня законът беше одобрен и на първо четене.

Депутатите подкрепиха предложението на Асен Василев от "Продължаваме промяната-Демократична България" за еднократна индексация на заплатите в бюджетния сектор с размера на натрупаната към 31 декември 2025 г. годишна инфлация за всички служители, които не получават минимална работна заплата. Текстът беше приет със 183 гласа "за", трима народни представители гласуваха "против", а въздържали се нямаше. Въпреки че от ГЕРБ определиха предложението като противозаконно, парламентарната група също го подкрепи.

Обрат след обрат

Проектите на редовния държавен бюджет за 2026 г. и на бюджета на Националната здравноосигурителна каса бяха неочаквано включени в дневния ред на пленарната зала в сряда сутринта. Това се случи въпреки заявките на ГЕРБ до вторник, че след оставката на правителството държавният бюджет няма да бъде придвижван. Наред с това в програмата остана и точката за разглеждане на първо четене на удължителния закон за приходите и разходите. Още: Бой в парламента: Радостин Василев и депутат на Пеевски се ритат (ВИДЕО)

Минути след гласуването Асен Василев и Ивайло Мирчев от ПП-ДБ обявиха, че организират нов протест в четвъртък срещу "крадливия бюджет" и "наглото" поведение на управляващите. "Току-що станахме свидетели на може би най-наглото гласуване в този парламент – за четвърти път управляващите се опитват да си прокарват крадливия бюджет", заяви Василев.

Впоследствие от ГЕРБ и "Има такъв народ" заявиха, че няма да подкрепят редовния бюджет и че включването му в дневния ред е било политически ход с цел "тест за лицемерието" на ПП-ДБ. По думите им бюджетът е насочен в голяма степен към разходи за заплати, пенсии и социални плащания, а липсата му води до замразяване на доходите на стотици хиляди домакинства – кауза, за която Асен Василев твърди, че се бори. "Призовахме за деескалация и отговорно политическо поведение. Но Асен Василев продължава със своите хулигански прояви, с опитите да истеризира, да заплашва и да изнудва народните представители, включително да се опитва да приватизира протести, които далеч не са в негова защита и далеч той не е лидер", заяви Деница Сачева. Още: БСП не подкрепя удължения бюджет, иска редовен

Малко по-късно от ПП-ДБ дадоха втори брифинг, на който обявиха, че управляващите очевидно са се уплашили от обявения протест и затова са се отказали да гласуват редовния бюджет. Въпреки това от коалицията потвърдиха, че протестът в четвъртък вечер остава.

В крайна сметка парламентът излезе в почивка, а след нейното изтичане депутатите прегласуваха и отхвърлиха предложението редовните бюджети да бъдат включени в дневния ред.