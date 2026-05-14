Пари и изобилие заливат 3 зодии преди края на май

3 зодиакални знака навлизат в ера на богатство и изобилие до края на май 2026. Дори и нещата да не вървят по вашия начин, сега не е моментът да се отказвате. С Уран, планетата на разрушенията, в нов зодиакален знак за първи път от седем години и едно от най-изобилните новолуния за годината, изгряващо на 16 май, нещата най-накрая се подобряват, особено що се отнася до финансите.

Телец

Вие сте един от най-късметлийските зодиакални знаци, що се отнася до парите, Телци, но дори и вие напоследък трябваше да следите особено внимателно бюджета си. Това е така, защото току-що сте излезли от седемгодишен цикъл в Уран, планетата на непредсказуемостта, хаоса и това би повлияло на всичко в живота ви, не само на финансите ви.

Но Уран най-накрая е в Близнаци и вече можете да усетите как нещата започват да се успокояват. Но през тоя месец всичко ще стане много по-стабилно за вас, което ви помага да се върнете към вашето печелившо аз. Очаквайте изобилието да нахлуе, тъй като повече възможности ще станат лесно достъпни за вас.

Близнаци

Въпреки че Уран, планетата на внезапната промяна, сега е във вашия зодиакален знак, неговата енергия всъщност работи много по-добре за вас, отколкото за Телец. Това е много бързо развиваща се енергия, с която Телецът не се справя добре, но за щастие вие се справяте.

Да можете да се справяте с внезапните промени, очаквайте големи победи и по-големи заплати, тъй като неочаквани възможности се стичат към вас. Независимо дали става въпрос за навлизане в нова кариерна област, или за поемане на риск в бизнес начинание, сега е вашият шанс да изградите финансова стабилност. Въпреки това, бъдете стратегически с парите си, Близнаци. Изкушаващо е да похарчите големи суми, но като спестите или дори научите повече за инвестирането, ще се поставите в много по-добра позиция до края на май 2026.

Дева

Тъй като сте управлявани от Меркурий, а Уран сега е в друг знак, управляван от Меркурий, преминаването му в Близнаци автоматично се отразява и на вас, Деви. От по-добра умствена яснота до по-стратегически подход, решенията, които вземате относно финансите си, се подобряват значително по време на тази енергия.

В миналото застоят и несигурността може да са измъчвали живота ви. От несигурност къде да продължите в кариерата си или чакане на възможност за работа, животът сякаш е бил поставен на пауза през по-голямата част от 2025 и 2026 г. Сега обаче, когато Уран е в Близнаци, можете да усетите как тревожността и нерешителността отшумяват. Чувствате се много по-сигурни къде отивате оттук нататък. Така че, ако сте чакали идеалния момент да действате, сега е вашият момент да блеснете. Като обмислите най-добрия начин на действие и бъдете директни, ще печелите пари чак до края на месеца.

