Пълна смяна във властта: Радев назначи нови областни управители в цялата страна

Министерският съвет прие решение, с което назначава нови 28 областни управители и освобождава досега заемащите тези длъжности, съобщават от пресслужбата на изпълнителната власт след края на заседанието в сряда.

За областен управител на област Благоевград е назначен Васил Трендафилов. Завършил е Академията на МВР в София. Работи дълги години в системата на МВР, като заема различни ръководни постове. В периода 2021–2025 г. е началник на РУ - Сандански.

Дико Диков е назначен за областен управител на област Бургас. По образование е юрист. В периода 1988 г. - 2013 г. професионалното му развитие е в системата на МВР. В последните години работи в частния сектор, без обаче да се посочват повече детайли.

За областен управител на област Варна е назначен Марио Смърков. Заемал е същата длъжност в служебните правителства на Стефан Янев и на Гълъб Донев. По образование е юрист. На парламентарните избори през 2026 г. е избран за народен представител от 3-ти МИР - Варна.

Марин Богомилов е назначен за областен управител на област Велико Търново. По образование е икономист. Бил е общински съветник в Община Горна Оряховица, където беше избран от листата на БСП.

За областен управител на област Видин е назначен Огнян Михайлов. Заемал е същата длъжност в служебните правителства на Огнян Герджиков, Стефан Янев и Гълъб Донев. Работил е дълги години в системата на МВР, заемайки различни длъжности, включително директор на РДВР, ОДП и ОДМВР - Видин. Работил е също в системата на енергетиката и на Държавната агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" в гр. София.

За областен управител на Враца е назначен Росен Михайлов. Финансист, анализатор с над 20-години опит. Професионалният му път преминава през водещи финансови институции в банковия скетор. Придобива административен опит на различни позиции в община Враца, без пресслужбата на правителството да уточни какви.

Кристина Сидорова е назначена за областен управител на област Габрово. Заемала е същата длъжност в периода юли 2022 г. - юли 2023 г. От юни 2021 г. до януари 2022 г. е била заместник-областен управител на Габрово, а преди това - общински съветник (2014-2017 г.), както и депутат от БСП в 44-ото Народно събрание.

За областен управител на област Добрич е назначен Руслан Томов. По образование е юрист. От 1987 г. до 2024 г. работи в системата на МВР, като е заемал различни длъжности, включително началник РУ МВР Генерал Тошево от 1992 г. до 2003 г. , а от 2003 г. до 2024 г. - началник ГПУ Генерал Тошево.

Бисер Николов е назначен за областен управител на област Кърджали. Заемал е както същата длъжност (юни 2013 г. - декември 2014 г. - кабинетът "Орешарски" и последвалото служебно правителство на Георги Близнашки), така и след 2021 г. е бил и зам. областен управител на Кърджали. Работил е и като управител на банка. Притежава магистърски степени от УНСС и от Русенския университет "Ангел Кънчев".

За областен управител на област Кюстендил е назначен Атанас Гергинов. Финансист е по образование. Притежава дългогодишен опит в банковата сфера, където над 15 години е директор на клон на водеща финансова институция в Област Кюстендил.

Пламен Христов е назначен за областен управител на област Ловеч. Притежава над 30 години професионален опит в сферата на медиите и обществените комуникации. Работил е в редица регионални и национални медии, печатни издания, телевизии и радиа. Последните 14 години е кореспондент на БНР в Ловеч.

Иван Каменов е назначен за областен управител на област Монтана. Финансист е по образование. Притежава богат практически опит както в държавната администрация, така и в частния сектор. Работил е в Националния осигурителен институт като финансов ревизор и в Националната агенция за приходите като данъчен инспектор.

За областен управител на област Ямбол е назначен Георги Чалъков. Заемал е същата длъжност през 2017 г, 2021 г. и 2022 г. Бил е също заместник-кмет на община Тунджа, както и два мандата общински съветник в същата община от БСП. Икономист е по образование.

За областен управител на област Пазарджик е назначен Борислав Богословов. Инженер е по образование. В период от близо 20 години развива своя професионален и управленски опит в сферата на строителството.

Грета Колева е назначена за областен управител на област Перник. По образование е педагог. Дълги години е учител по български език и литература в XIII ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Перник. Активно участва в културния и обществен живот на региона.

За областен управител на област Плевен е назначен Иван Петков. Заемал е същата длъжност, както и длъжността заместник-областен управител на област Плевен по време на служебните кабинети на Гълъб Донев. Професионалният си опит придобива в системата на Министерство на правосъдието.

Георги Янев е назначен за областен управител на област Пловдив. Представен е като експерт е в сферата на държавното управление и националната сигурност с над 30 години опит. Пофесионалната му кариера преминава през системите на Министерството на отбраната и Държавна агенция "Национална сигурност". Бил е главен секретар на Областна администрация - Пловдив, в периода 2021 г. - 2024 г.

За областен управител на област Силистра е назначен Николай Неделчев. Заема длъжността за втори път. Притежава над 20-годишен опит в областта на местното самоуправление и местната администрация, както и опит в държавната администрация. От 1991 г. до 1999 г. е бил заместник-кмет, а от 2003 г. до 2015 г. - кмет на община Ситово от БСП. От 2024 г. до момента е секретар в Община Силистра.

Михаил Кашеров е назначен за областен управител на област Сливен. Завършил е Международни икономически отношения в УНСС. Той е дългогодишен мениджър в сферата на външната търговия, от 2012 г. до 2025 г. продължава кариерното си развитие във Федерална република Германия като търговски директор на германска компания.

Столицата

За областен управител на област София е назначена Йовелина Тихова. Притежава богат административен и управленски опит. Кариерата ѝ преминава през Държавната комисия по сигурността на информацията, както и през ръководни позиции в общински дружества и в частния сектор.

Любопитното е, че Тихова и съпругът ѝ, който е собственик на голяма компания в областта на информационните и комуникационни технологии, са дарили около 25 000 евро в предизборната кампания на Радев. Тихова е била в борда на директорите на Столичния автотранспорт по времето на Йорданка Фандъкова. Кандидат е за народен представител в 23 МИР от "Прогресивна България" на последните избори.

София Торолова е назначена за областен управител на Софийска област. Притежава богат управленски опит като административен директор на голяма частна компания. Била е общински съветник, а през 2023 г. - и кандидат за кмет, на Челопеч от БСП. Била е зам. областен управител (2013 г.) и областен управител (2017 г.) на Софийска област.

Калоян Дамянов е назначен за областен управител на област Стара Загора. Преподавател е по специална педагогика в Софийски университет „Св. Климент Охридски“ и Бургаски държавен университет „Проф. д-р Асен Златаров“. Той е национален координатор за България към Европейска агенция за специални потребности и приобщаващо образование и директор на Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – София-град към Министерството на образованието и науката.

Илко Илиев е назначен за областен управител на област Търговище. По образование е инженер. Предприемач, бил е управител на една от най-големите фирми за производство на мека мебел в България.

За областен управител на област Хасково е назначен Тодор Иванов. Юрист е по образование. Развива професионалната си кариера в Адвокатска колегия – Хасково. Близо 5 години е бил е юрисконсулт в Общинска администрация – Димитровград.

Георги Жеков е назначен за областен управител на област Шумен. Притежава близо 40-годишен професионален опит в сферата на сигурността. Първите 16 години от кариерата му преминават на различни командни и академични длъжности във Въоръжените сили на Република България. През периода 2003г.- 2025г. заема последователно ръководни и висши ръководни длъжности в Главна дирекция „Охрана“ към министъра на правосъдието, включително главен директор. Работил е и в Община Шумен.

Айлин Башева е назначена за областен управител на област Разград. Притежава юридическо и финансово образование. Притежава над 20 години професионален опит в държавната администрация – в областта на събирането и управлението на публични вземания. Работила е в Национална агенция за приходите – ТД Варна, офис Разград.

Любомир Владимиров е назначен за областен управител на Русе. Бил е общински съветник и заместник-председател на Общинския съвет в Русе. В периода от 2021 г. до 2026 г. е бил директор на Дирекция "Екология и транспорт" в Община Русе. В периода 2009 г. - 2017 г. е избиран за народен представител последователно в 41-вото, 42-рото и 43-ото Народно събрание, където влиза от партия "Атака" на Волен Сидеров. Преподавател е в Русенския университет и Варненския свободен университет "Черноризец Храбър".

За областен управител на Смолян е назначен Георги Пепеланов. По образование е финансист. Бил е заместник-кмет на Община Чепеларе, както и общински съветник в Смолян от местната коалиция "Нашият Смолян".