Утре Овен, Водолей + още 2 зодии ще направят от мухата слон

Много често нещо ни се вижда изключително важно в определения момент. Една дума, един жест, едно недоразумение или една дребна спънка изведнъж заемат цялото ни внимание и започват да ни изглеждат като огромен проблем, сякаш от тях зависи всичко. После обаче, когато бурята утихне, човек разбира, че всъщност е вдигнал прекалено много шум за нещо съвсем маловажно.

Точно това ще се случи с някои зодии в утрешния ден. Те ще направят от мухата слон, ще преувеличат някаква дреболия и така сами ще си създадат напрежение, каквото изобщо не е било нужно. Вместо да запазят хладнокръвие, ще налеят излишна енергия в нещо, което е можело да бъде подминато за минути.

Овен

Овенът ще се запали от нещо дребно още в началото на деня и вместо да го остави да отмине, ще реши, че трябва веднага да му придаде огромно значение. Една неуместна дума, леко забавяне или малко разминаване в очакванията ще му се стори като сериозен удар по реда, който е искал да наложи. Оттам нататък той сам ще започне да раздува ситуацията, защото ще реагира по-рязко, отколкото моментът изобщо заслужава.

Вместо проблемът да приключи бързо, ще се отвори спор, който ще донесе още напрежение и ще развали настроението не само на него, но и на околните. Най-лошото ще бъде, че Овенът ще разбере твърде късно колко малко е било реалното основание за целия този шум. Така сам ще си създаде голям проблем от нещо, което е можело да остане едва забележима подробност.

Рак

Ракът ще преживее твърде дълбоко нещо, което отвън ще изглежда почти незначително, но в неговия вътрешен свят ще започне да набъбва до сериозна тревога. Някакъв поглед, липса на внимание или недоизказано изречение ще се запечата в ума му и той ще започне да му приписва много по-голям смисъл, отколкото реално има. Вместо да попита, да изчака или просто да приеме, че не всичко се върти около неговите страхове, Ракът ще започне сам да си доизмисля липсващите части.

Така една дребна неяснота ще се превърне в цял емоционален сценарий, който ще го натовари и ще го накара да се държи по-затворено и подозрително. Това ще създаде излишни недоразумения и ще усложни отношения, които иначе са можели да останат съвсем спокойни. Утре той ще види колко големи проблеми може да си създаде човек, когато реши да даде на една муха размерите на слон.

Стрелец

Стрелецът ще приеме една дребна спънка като знак, че целият ден върви срещу него, и точно там ще започне да прави от мухата слон. Вместо да подмине нещо малко с усмивка и да продължи напред, той ще реши, че това е доказателство за по-голям проблем, който трябва веднага да бъде назован и коментиран. Така ще започне да говори повече, отколкото е нужно, ще влага повече драматизъм, отколкото ситуацията заслужава, и накрая сам ще подхрани напрежението.

Хората около него ще се чудят защо толкова се разпалва за нещо, което спокойно може да бъде отметнато за минута, а това още повече ще го раздразни. Стрелецът трудно понася, когато нещата не се движат с лекотата, която очаква, но утре точно това нетърпение ще го подведе. И вместо просто да има леко неудобен момент, ще си създаде цяла верига от излишни ядове.

Водолей

Водолеят ще се вкопчи в някаква дребна подробност, която ще му се стори символ на нещо много по-голямо, и така ще започне сам да раздува иначе напълно управляемо положение. Нещо малко няма да му пасне, няма да съвпадне с неговата логика или просто ще подразни вътрешния му усет за ред, и той ще реши, че зад това се крие цял сериозен проблем. Вместо да провери дали изобщо има реално основание за тревога, ще започне да гради обяснения и заключения, които ще усложнят нещата още повече.

Така една лека неяснота ще се превърне в повод за излишно напрежение, защото Водолеят сам ще ѝ придаде прекалено голяма тежест. Колкото повече мисли по темата, толкова по-убеден ще става, че е прав да се притеснява, а всъщност точно това ще му изиграе лоша шега. Утре той ще види колко лесно човек може да си създаде проблеми от нищото, ако откаже да остави дребното да си остане дребно.

Утрешният ден ще покаже на Овен, Рак, Стрелец и Водолей, че понякога най-големите проблеми не идват отвън, а ги създаваме сами със собствените си реакции. Когато човек преувеличи, драматизира или натовари с прекалено значение нещо малко, много бързо се оказва затрупан от напрежение, което изобщо не е било неизбежно. Така всяка от тези зодии ще си създаде големи проблеми от нищото. И точно това ще бъде най-важният урок на деня.