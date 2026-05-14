Кой има имен ден днес, 14 май 2026 г. Честито!

На 14 май 2026 г. имен ден отбелязват мъжете, които носят името Сидер и жените с името Клавдия. На този ден се почита и Св. мъченик Исидор Хиоски. Днес е и възпоменаване на смъртта на Екзарх Стефан I Български, висш български духовник, български екзарх от 1945 до 1948, първият признат от Вселенското Православие предстоятел на възстановената самостойна Българска православна църква. Той е бил обичан проповедник и aвтор на множество слова и богословски трудове. През 1948 г. е отстранен като глава на Българската православна църква и принуден да подаде оставка. Заточен в с. Баня, Карловско, където и умира през 1957 година.

