Таро хороскоп за 14 май

Научете какво ви очаква този четвъртък, 14 май 2026, според зодията.

Картата таро за четвъртък за Овен: Умереност

Умереността е ключова и това е значението на картата таро „Умереност“ в четвъртък. Не искате да прекалявате, но също така не искате да полагате твърде малко усилия.

Със Слънцето в Телец, ценете нещата, които контролирате, като например времето си. Искате резултатите ви да отразяват вас и въпреки че Луната във вашия знак ви дава тласък на сила да постигнете почти всичко, което имате в списъка си със задачи днес, трябва да внимавате да не се пренапрягате. Вместо това, намерете златната среда.

Четвъртъчна карта таро за Телец: Глупакът

Таро картата „Глупакът“ е за това да бързаш напред, без да обмисляш много какво правиш. На 14 май е добре да обърнеш внимание и наистина да се вслушаш в съветите, които другите ти дават, дори и да ти се струват погрешни.

Няма да знаете дали има някаква стойност в това, което казват другите, ако бързате към целта си (особено без план за действие). С Луната във вашия сектор от скрити врагове, малко предпазливост е мъдра стъпка, за да си осигурите успех в днешното пътуване.

Четвъртъчна карта таро за Близнаци: Императрицата

Вашата интуитивна природа се активира с Луната във вашия сектор на приятелствата. Близнаци, когато сте сред хора, ще имате много идеи и неща, за които искате да говорите и към които ще се чувствате любопитни.

Императрицата подчертава важността на това да слушате вътрешния си глас. Когато освободите място за самоанализ и спрете да мислите за евентуалните варианти в живота, ще откриете, че е много по-лесно да знаете какво искате.

Четвъртъчна карта таро за Рак: Смърт

Раци, една ситуация е на път да приключи и в четвъртък ще се движите в нова посока. Това е идеалният момент да завършите с незавършени задачи и да отделите време за разговори или действия, които знаете, че трябва да бъдат направени досега.

В четвъртък може да се появят възможности да разговаряте с конкретен човек или да получите отговор за проект. Докато част от вас се е наслаждавала на това, в което сте участвали, ще се радвате да се впуснете в ново пътешествие.

Карта таро за четвъртък за Лъв: Колелото на късмета

Положението ви е на път да се подобри и късметът ви ще се обърне към по-добро в четвъртък, 14 май. Картата таро „Колелото на късмета“ е за доверие, че съдбата винаги ще пристигне точно навреме за вас, когато най-малко го очаквате.

Днес съдбата може да се появи в кариерата ви, позволявайки ви да видите плодовете на упорития труд и усилия, които сте положили от началото на този месец. С Луната в Овен, бъдете отворени, докато се подготвяте да научите нещата, които трябва да знаете за живота си и посоката, в която сте предназначени да поемете, сега и в бъдеще.

Четвъртъчна карта таро за Дева: Отшелникът

Таро картата „Отшелник“ ви кани да отделите време за духовно размишление. На 14 май ще откриете неща за живота и целта си, не като търсите гурута или книги извън себе си. Вместо това ще откриете това, което трябва да знаете, когато погледнете в сърцето си и претърсите душата си.

Днешният ден е идеален за писане на няколко реда в дневник или за създаване на гласова бележка, когато ви хрумне наистина вдъхновяваща мисъл. Може би искате да споделите това, което мислите, със света, но днешната карта ви съветва да изчакате.

Четвъртъчна карта таро за Везни: Дяволът

За Везни не е лесно да се въздържат от изкушение, но когато имат картата таро „Дяволът“, най-добре е да са психически подготвени за всичко, което може да се случи в четвъртък.

Може да се сблъскате със стара любов или да си помислите за бивш партньор и да ви се иска да можете да говорите. Порокът може да изглежда като лек за тъжен момент, но в крайна сметка трябва да помислите за това да направите тази крачка назад. Не забравяйте да се запитайте дали това ще ви даде желания крайен резултат.

Четвъртъчна карта таро за Скорпион: Обесеният мъж

„Обесеният мъж“ е за това да чакаш други хора, за да вземеш решение сам. Надяваш се, че някой, на когото е даден шанс, ще вземе правилното решение. Но времето не чака никого, Скорпион.

Искате да сте сигурни, че приоритизирате нещата, а грижата за себе си ще ви предпази от това да живеете със съжаление или да се събуждате с желанието да сте направили това, което е трябвало.

Картата таро за четвъртък за Стрелец: Звездата

Нещата винаги се нареждат от само себе си, Стрелеци, и когато получите това, което искате, често ще откриете, че хората са благословени благодарение на вас. В момента сте в тази прекрасна позиция, която ви позволява да спечелите благоволението на вселената и другите.

Като молите вселената за помощ и получавате благословиите, които са ви достъпни, вие се овластявате. Вие се укрепвате, за да бъдете позитивна сила в живота на другите.

Четвъртъчна карта таро за Козирог: Император

Не е нужно да се бориш срещу света, Козирог. Някои битки могат да бъдат спечелени за теб, като не правиш нищо. Картата таро Император подчертава войната и борбата, но в четвъртък можеш да избереш пътя, по който ти е писано да поемеш.

Вместо спорове или несъгласия, намерете начини да бъдете миротворци. Ще почувствате удовлетворение, че сте най-добрата версия на себе си, като поемате контрол, вместо да реагирате на действията на другите хора.

Таро карта за четвъртък за Водолей: Слънце

Животът е това, което си го направиш, и когато имаш карта Слънце като твой таро за деня, това е положителен знак. Без значение какво правиш или къде се намираш, денят тече позитивно. Имаш всичко необходимо и се чувстваш доста оптимистично настроен/а с всеки изминал момент.

Приятелствата ви текат, а разговорите са без усилие. Четвъртък ще бъде един от онези дни, в които може да не си спомняте всеки детайл, но ще знаете, че е било искрено.

Таро карта за четвъртък за Риби: Луна

Риби, ти си любопитна и креативна зодия. С картата таро Луна, това, което е фантастично и неуловимо, влиза в живота ти, за да го изследваш с отворен ум и сърце.

Може да нямате всички отговори, от които се нуждаете, но в четвъртък това е добре. Можете просто да се оставите на течението и да видите накъде ще ви отведе енергията.