Пълнолуние на 1 май: Кои зодии ще имат късмет и кои - не?

На 1 май 2026 г. настъпва мощно пълнолуние: Луната в Скорпион е в опозиция на Слънцето в Телец. Това създава напрежение между желанието за стабилност и нуждата от промяна или освобождаване. Емоциите могат да бъдат много дълбоки, понякога дори бурни, с усещане за вътрешен катаклизъм. Луната в Скорпион засилва интуицията и изостря емоциите.

Ето какво ще донесе това пълнолуние на всяка зодия - кои зодии ще имат късмет и кои - не.

Овен

1 май е ден на емоционално напрежение и важни решения за Овните. Въпроси, свързани с пари или споделени ресурси, може да се изострят. На работа плановете може да се променят рязко, но тези промени ще открият нови възможности. Във финансите е най-добре да се избягват прибързани разходи и рискове.

Телец

За Телец това е ден на противопоставяне на „аз“ и „други“. В отношенията са възможни важни разговори или отдавна отлагани решения.

Близнаци

Близнаците ще почувстват нужда да въведат ред в ежедневието си. Емоционалното им състояние е нестабилно и е възможно информационно претоварване. В отношенията е важно да не се избягват празни приказки – именно те са от решаващо значение сега. На работа денят ще изисква дисциплина. Във финансите е най-добре да се избягват хаотични разходи.

Рак

За Раците това е емоционален и творчески ден. Нуждата от любов и внимание се увеличава. Възможни са силни чувства, но и ревност във връзките. На работното място има шанс да изразите себе си по нетрадиционен начин.

Лъв

Лъвовете ще се съсредоточат върху семейството и вътрешния комфорт. Възможни са дълго отлагани разговори. Във финансово отношение може да се наложи да похарчите пари за дома си или за близките си.

Дева

Девите ще получат много новини. Денят е активен, но може да бъде наситен с информация. Във взаимоотношенията е важно да слушате, а не само да анализирате. На работа са възможни спешни задачи или промени в плановете. Във финансите си струва да прегледате всички детайли, преди да вземете решения.

Везни

За Везните основната тема на деня са парите и стабилността. Възможно е да възникнат въпроси относно доходите или разходите.

Скорпион

Скорпионите са в центъра на събитията. Това е емоционално силен ден, когато всичко се усеща дълбоко. Възможни са важни разговори или решения във взаимоотношенията. На работното място има шанс за промяна на посоката или завършване на стари проекти.

Стрелец

За Стрелец това е ден, насочен по-скоро към вътрешния мир. Може да почувствате нужда да прекарате известно време сами или да преосмислите плановете си. В отношенията е най-добре да избягвате груби думи. На работа не бързайте с решенията. Във финансово отношение е най-добре да играете на сигурно и да отложите големи покупки.

Козирог

Козирозите ще се съсредоточат върху планове и цели. Възможно е да възникнат нови идеи или предложения от други хора. На работното място денят ще бъде продуктивен, особено за работа в екип.

Водолей

За Водолея този ден е свързан с кариера. Възможни са промени в работата или нови отговорности. Важно е да не се дистанцирате емоционално във взаимоотношенията.

Риби

Рибите ще почувстват нужда от нови преживявания и промяна. Възможни са разговори за бъдещето или образованието. Най-добре е да избягвате финансови рискове, но денят е благоприятен за планиране.

