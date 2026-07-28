Пълнолуние във Водолей на 29 юли 2026 г. Прогноза за всяка зодия

На 29 юли 2026 г. в 17:35 ч. ще настъпи Пълнолуние във Водолей. Основната тема на този астрологичен период е свободата във взаимодействията с другите и честността със себе си. Не става въпрос за раздяла или създаване на дистанция, а за чувство за вътрешна автономност в компанията на другите. Това пълнолуние ще бъде свързано с доста противоречива енергия: от една страна, ще почувствате желание за свобода и лично пространство, а от друга - нужда от интимност и чувство за принадлежност. И именно този вътрешен баланс ще се превърне в ключовата тема на края на юли. Но първо най-важното! Ето как ще го осмислят различните зодии.

Овен

Подгответе се да преоцените отношенията си с приятели и познати. Някой от вашия кръг ще покаже неочаквана страна и това ще промени отношението ви към него към по-лошо. Важно е да не се вкопчвате в хора просто по навик или богата история – те биха могли да заемат място в живота ви, което истинска сродна душа и приятел „търси“.

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Телец

Пълнолунието ще освети кариерата ви и посоката на професионалното ви развитие. Може да почувствате, че старите ви цели вече не ви вдъхновяват или изискват преосмисляне. Не, това не е криза, а просто момент на определяне на курса, така че помислете внимателно какво наистина искате.

Близнаци

Много скоро ще искате да разширите хоризонтите си чрез нови знания, опит или обща промяна в перспективата. Съвет: не се затваряйте за нова информация, дори ако първоначално изглежда маловажна или неудобна. Като цяло се опитайте да бъдете по-активни и любопитни – това ще сведе до минимум вероятността да пропуснете възможност за усъвършенстване.

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Рак

За вас теми за доверие, интимност и емоционален комфорт ще изплуват към края на месеца. Чувства или ситуации, които отдавна сте погребали дълбоко в себе си, може да изплуват на повърхността. Време е най-накрая да се справите с тези неясни ехота и да се освободите от тежко бреме, което не разпознавате като такова.

Лъв

Пълнолунието ще засегне романтичните ви партньорства. Всички недоразумения и различия в мненията ще излязат на повърхността, което означава, че е изключително важно да запазите самообладание и да слушате партньора си. В противен случай няма да можете да постигнете споразумение и тогава раздялата е неизбежна.

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Дева

Изглежда е време да се погрижите за здравето си. Какво ще кажете да преосмислите навиците, диетата и цялостния си начин на живот? Слушайте тялото си и се опитайте да му осигурите всичко, от което се нуждае - качествен сън, питателна храна и адекватна почивка.

Везни

Но бихте могли да се отпуснете и да се насладите на това, което наистина обичате. Да, да! Обичате ли да четете? Тогава си вземете няколко дни почивка от телефона и се отдайте на книжен маратон. Не сте пътували от известно време, но наистина искате? Тогава организирайте пътуване веднага! И така нататък. След като натрупате сили и нови преживявания, животът ви ще се промени към по-добро.

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Скорпион

За вас пълнолунието през юли ще подчертае темата за дома, семейството и вътрешната сила. Опитайте се да бъдете честни със себе си и с любимите си хора – казвайте какво мислите и чувствате, дори и да ви се струва необичайно и неловко. В края на краищата, имате право да се чувствате неудобно заради себе си.

Стрелец

Предстоят важни разговори, новини и промени като цяло. И за да сте сигурни, че всичко това носи само радост, трябва да бъдете максимално фокусирани и рационални. Ако действате с чувство, чувствителност и дисциплина, няма да имате никакви проблеми – независимо дали с работа, взаимоотношения или пари.

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Козирог

Как стоят нещата със самочувствието ви? А какво ще кажете за финансите ви? Изглежда, че ще трябва да работите усилено и върху двете в близко бъдеще. Астролозите съветват: хвалете се по-често и следете колко харчите и за какво.

Водолей

Поздравления! Предстоящото пълнолуние може да ви дари с чувство за вътрешна яснота. Грубо казано, розовите ви очила ще паднат и изведнъж ще видите и разберете толкова много. Най-важното е, че дори най-неприятните неща ще ви дадат сила и вдъхновение. И определено ще разберете какво да правите с последните!

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Риби

Най-вероятно в края на месеца ще искате да останете сами със себе си и мислите си. И това е напълно нормално! Почивайте си, размишлявайте и отказвайте срещи, ако наистина не ви се ходи. Тялото ви определено ще ви благодари за тази детоксикация.

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