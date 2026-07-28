Ако победи Университатя: Левски печели милиони и покрива всичките си разходи

До този момент Левски върви много убедително в първия си сезон в Шампионска лига от 17 години насам. "Сините" преодоляха първия си съперник Борац с общ резултат 5:1 и взеха победа с 1:0 над Университатя в първия мач от втория кръг. Сега предстои реванша в Крайова и ако Левски се класира напред ще си гарантира поне участие в основната фаза на Лигата на конференциите. А според колегите от "Мач Телеграф", това ще доведе и до допълнителни финансови печалби за "сините".

Левски може да играе в Европа до януари

Шампионската титла от миналия сезон на Левски донесе не само много радост, престиж и гордост, а и участие в предварителните кръгове на Шампионска лига. И до момента Левски се представя на ниво. 2 победи от 3 мача, 6 вкарани и само 1 допуснат гол. Преди реванша с Университатя в Крайова "сините" имат 1 гол преднина и ако се възползват и се класират за следващия кръг, те си гарантират класиране в основната фаза на Лигата на конференциите и, съответно, футбол в Европа до януари 2027 г.

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Левски ще получи поне 4.5 милиона евро

Но това класиране дава и друго. Минималната сума, която Левски ще спечели, ако се класира за основната фаза на третия по сила европейски клубен турнир е почти 4.5 милиона евро. Само тези пари ще бъдат достатъчни на "сините" да покрият всички разходи, които са имали по трансферни суми до този момент. И това е минималната сума от самия турнир. Левски може да спечели още пари не само от Лигата на конференциите. "Сините" ще приберат солидни суми от продажба на билети, телевизионни права, премии при победи и равенства и крайно класиране в групата. Това означава поне още няколко милиона евро за тяхната каса.

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