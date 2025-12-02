Спорт:

Ретрограден Меркурий 2026 г.

02 декември 2025, 11:15 часа 0 коментара
Ретрограден Меркурий 2026 г.

Съдържание:

Ретроградният Меркурий не е бедствие или космическа конспирация, а по-скоро период, в който животът ви кани да преосмислите пътя си: да коригирате плановете си, да прегледате списъка си с контакти и по-задълбочено да проучите това, което обикновено преглеждаме в движение. Да, понякога ще изглежда, че технологиите имат свой собствен живот и комуникациите изискват преводач, но именно в тези моменти настъпват важни промени. Ето кога ще се случат трите ретроградни периода на 2026 г.:

Месечен хороскоп за декември 2025 г.

Календар

Ретроградният календар за 2026 г. изглежда така:

26 февруари - 20 март 2026 г. - Ретрограден в Риби (мечтателен и неясен).

29 юни - 23 юли 2026 г. - Ретрограден в Рак (емоционален, свързан с дома).

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

24 октомври – 13 ноември 2026 г. – Ретрограден в Скорпион (дълбок, трансформационен и донякъде травматичен).

Астролозите също така проследяват „сянката“ – периодите преди и след ретроградния период, когато нещата се подготвят или все още „наваксват“ – и това трябва да се вземе предвид при вземането на важни решения.

Любовен годишен хороскоп за 2026 г.

Ретрограден Меркурий в Риби

От 26 февруари до 20 март 2026 г. Ретроградният Меркурий в Риби ще направи мисленето по-малко логично и по-изобретателно: мислите може да станат объркани, сънищата ще бъдат по-живи, а комуникацията ще бъде по-двусмислена. Писмата и съобщенията могат лесно да бъдат погрешно тълкувани; обещанията звучат добре, но детайлите се губят. През този период отложете важни договори и правни решения, ако е възможно; заемете се с творческо скициране, размисъл и анализ на сънищата - интуицията е по-силна сега; ако трябва да говорите за чувства, бъдете изключително ясни в думите си и проверете дали сте били разбрани правилно.

Зодиите с най-много късмет през декември 2025 г.

Това е добро време за вътрешно прочистване, изцеление на стари емоционални рани, завършване на творчески чернови и реорганизиране на личното ви пространство.

Ретрограден Меркурий в Рак

От 29 юни до 23 юли 2026 г. Ракът ще наблегне на домашните и семейните въпроси. Разговорите за домакински задължения, наследства, привързаности и навици често са без прозрачност, така че всякакви неизказани подробности ще излязат наяве. Ще възникнат и технически проблеми: те могат да се отнасят до домакински уреди и транспорт. Това, което трябва да направите е да: препроверите договорите и плащанията, свързани с жилището и семейството; да избягвате големи ремонти или премествания - по-добре е да планирате и изяснявате детайлите предварително; да организирате домакинските документи, застраховките и други бюрократични въпроси за възрастни.

Зодиите, които ще срещнат любовта през декември 2025 г.

Периодът е добър за емоционално разчистване: свържете се отново с роднини, преоценете семейните ценности и разрешавайте дългогодишни битови проблеми.

Ретрограден Меркурий в Скорпион

От 24 октомври до 13 ноември. Скорпионът ще добави интензивност към ретроградния си период: може да бъде разкрита информация, която променя взаимоотношения или планове, а разговорите ще се задълбочат и дори могат да бъдат шокиращи. Финансовите въпроси (съвместни пари, дългове) и скритите мотиви трябва да се държат под специален контрол. Също така, не се страхувайте от ретроспекции от миналото – време е най-накрая да разрешите всички недовършени въпроси.

Още: Попълнение в семейството и промени. Годишен хороскоп за 2026 г. Козирог

  • Консултирайте се със специалисти преди да вземате важни решения (семейството, приятелите и близките определено не са подходящи);
  • Ако миналото се завърне, опитайте се да бъдете реалисти, избягвайте драматизацията, избягвайте да се преструвате и бъдете максимално честни;
  • Не се страхувайте да обсъждате дълбоки теми и да се отваряте към нови хора.

Ще получите шанс да приключите нерешени проблеми, да завършите (или да разровите) изоставени проекти, давайки им втори живот, и да върнете или прекъснете цикличните връзки с бивш партньор. Накратко, да се справите с миналото веднъж завинаги.

Време за промяна. Годишен хороскоп за 2026 г. Риби

Снимки: iStock

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Отговорен редактор
зодии ретрограден Меркурий хороскоп
Още от Хороскоп
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес