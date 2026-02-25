Лайфстайл:

Колкото могат да носят Добрев и Желязков: ГЕРБ се регистрира с 9999 подписа за предсрочния вот (ВИДЕО)

25 февруари 2026, 13:50 часа 300 прочитания 0 коментара
Колкото могат да носят Добрев и Желязков: ГЕРБ се регистрира с 9999 подписа за предсрочния вот (ВИДЕО)

ГЕРБ са внесли 9999 пописа за регистрация в Централната избирателна комисия (ЦИК) за престоящия предсрочен вот.  Толкова могат да носят Росен Желязков и Делян Добрев, пошегува се бившият министър-председател пред медиите след регистрацията. Партията на Бойко Борисов ще се яви във формата ГЕРБ-СДС на предстощите избори на 19 април 2026 г. и ще се стремят към най-добрия резултат, стана ясно още от думите на Желязков.

Как влизат в кампанията?

Желязков подчерта, че ГЕРБ-СДС влизат в поредната предизборна кампания със спокойствие и със самочувствие.

"Спокойствие, защото сме постигнали много във сички фомати, в които сме управлявали и със самочувствие, защото 2025 г. беше изключително успешна за българската икономика, за българските финанси и за всички приоритети, които бяха поставени и изпълнени", заяви Желязков. 

Той цитира консулите в Древен Рим - "Направих, каквото можах, който може  - да направи повече". 

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Стана ясно, че в тази кампания ГЕРБ не само ще подчертава успехите си, но и ще чертаят градежка, който предстои за България. 

Ще бъде ли Добрев в листите?

Делян Добрев, за когото се разпространи информация, че напуска ГЕРБ и политиката, също бе на регистрацията на партията. Попитан дали ще бъде в листите на ГЕРБ-СДС за предстощияте избори, Добрев заяви, че номинационните събрания предстои да се състоят съвсем скоро, но добави: "Дали ако някой ден реша да напускам политиката, ще го научите от мен". ОЩЕ: Делян Добрев наруши мълчанието и сложи точка: Тръгва ли си от ГЕРБ?

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
ГЕРБ ЦИК Делян Добрев Росен Желязков 51 Народно събрание предсрочни парламентарни избори 2026
Още от Политика
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес