Колкото могат да носят Добрев и Желязков: ГЕРБ се регистрира с 9999 подписа за предсрочния вот (ВИДЕО)

ГЕРБ са внесли 9999 пописа за регистрация в Централната избирателна комисия (ЦИК) за престоящия предсрочен вот. Толкова могат да носят Росен Желязков и Делян Добрев, пошегува се бившият министър-председател пред медиите след регистрацията. Партията на Бойко Борисов ще се яви във формата ГЕРБ-СДС на предстощите избори на 19 април 2026 г. и ще се стремят към най-добрия резултат, стана ясно още от думите на Желязков.

Как влизат в кампанията?

Желязков подчерта, че ГЕРБ-СДС влизат в поредната предизборна кампания със спокойствие и със самочувствие.

"Спокойствие, защото сме постигнали много във сички фомати, в които сме управлявали и със самочувствие, защото 2025 г. беше изключително успешна за българската икономика, за българските финанси и за всички приоритети, които бяха поставени и изпълнени", заяви Желязков.

Той цитира консулите в Древен Рим - "Направих, каквото можах, който може - да направи повече".

Стана ясно, че в тази кампания ГЕРБ не само ще подчертава успехите си, но и ще чертаят градежка, който предстои за България.

Ще бъде ли Добрев в листите?

Делян Добрев, за когото се разпространи информация, че напуска ГЕРБ и политиката, също бе на регистрацията на партията. Попитан дали ще бъде в листите на ГЕРБ-СДС за предстощияте избори, Добрев заяви, че номинационните събрания предстои да се състоят съвсем скоро, но добави: "Дали ако някой ден реша да напускам политиката, ще го научите от мен". ОЩЕ: Делян Добрев наруши мълчанието и сложи точка: Тръгва ли си от ГЕРБ?