Астрономи: Неизвестна сила движи звездите в Млечния път

В Млечния път астрономите са регистрирали огромна вълна, движеща се през галактическия диск и причиняваща издигането и падането на звезди. Откритието беше обявено от Европейската космическа агенция (ЕКА), използвайки данни от космическия телескоп Gaia, който проследява позициите и движенията на над един милиард звезди с висока прецизност. Вълната се простира на десетки хиляди светлинни години от центъра на галактиката и наподобява формата на кръгове по водата след хвърляне на камък, само че тук вместо вода има звездна материя.

Движението на звездите в Млечния път

Учените знаят от средата на 20-ти век, че дискът на Млечния път е изкривен. През 2020 г. данните от Gaia показаха, че дискът също е клатушкащ се. Сега изследователите са открили, че през него се разпространява отделна гигантска вълна, която засяга звезди на 30 000–65 000 светлинни години от центъра на галактиката (Млечният път е с диаметър около 100 000 светлинни години).

Огромен слой тъмна материя обгражда Млечния път

„Благодарение на Gaia можем не само да видим местоположението на звездите, но и прецизно да измерим движението им в пространството“, обяснява астрономът Елоиз Поджо от Италианския национален институт по астрофизика, която ръководеше изследването.

Учените сравняват движението на вълната със „стадионна вълна“ - някои звезди вече са се „издигнали“ нагоре, докато други се готвят да издигнат. За наблюдение изследователите са използвали млади гигантски звезди и цефеиди, чиято яркост е лесна за измерване на големи разстояния. Движението на тези звезди е синхронизирано с вълната, което показва участието не само на звездна материя, но и на газ от галактическия диск.

Учени откриха "планета-измамник" в центъра на Млечния път

Причината за вълната все още е неизвестна. Възможните обяснения включват сблъсък на Млечния път с галактика джудже в миналото или взаимодействие с друга структура - вълната на Радклиф, която се намира на 500 светлинни години от Слънцето и е дълга около 9000 светлинни години.

„Тези две вълни може да са свързани, а може и да не са. Необходими са още изследвания, за да се разбере“, добавя Поджио.

Следващият голям набор от данни на Gaia ще помогне за още по-прецизно измерване на движението и положението на звездите и ще разкрие причините за тези космически трептения.

Относно Gaia, космическият телескоп на Европейската космическа агенция беше изстрелян през 2013 г. Основната му цел е да създаде най-точната карта на нашата галактика и да проследи движението на звездите.

Астрономи откриха звезди, които "бягат" от Млечния път