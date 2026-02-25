BILLA и нейните клиенти са дарили над 16 т. хранителни продукти през 2025 г. в кампанията „Купи и дари“

През 2026 се навършват 10 години от старта на съвместната кампания на BILLA и Българския червен кръст, като за този период са събрани 200 тона трайни хранителни продукти

BILLA България и нейните клиенти са дарили над 16 тона трайни хранителни продукти в подкрепа на хора в неравностойно положение през 2025 г. в рамките на кампанията „Купи и дари“. Със събраните дарения са подпомогнати нуждаещи се българи, живеещи в бедност и деца, лишени от родителска грижа или настанени в социални институции.

„Кампанията „Купи и дари“ е близка до сърцето на всички нас в BILLA, а нейният успех през годините се дължи преди всичко на тихата щедрост и съпричастност на българските потребители към хората от уязвими групи. Вярвам, че силата на тази инициатива е именно в обединението – когато действаме заедно, можем да дадем не просто средства, а надежда и сигурност там, където са най-нужни.“, сподели Албена Георгиева, изпълнителен директор на BILLA България.

Събраните до момента продукти от старта на кампанията „Купи и дари“ в магазините на BILLA през 2016 г. са 200 тона на стойност близо 300 000 евро.

„Вече десет години кампанията „Купи и дари“ доказва, че когато сме обединени от хуманността, можем да осигурим устойчива и навременна подкрепа за хиляди нуждаещи се хора. Тази инициатива е израз не само на солидарност, но и на дълбоко споделени ценности – съпричастност, милосърдие и отговорност към най-уязвимите в нашето общество. Благодарение на всеки дарител достигаме до хората в трудните им моменти и им даваме не просто помощ, а надежда и увереност, че не са сами“, заяви акад. Христо Григоров, председател на Българския Червен кръст.

През 2025 г. с продуктите, дарени от BILLA и нейните клиенти, са подпомогнати над 5 500 българи в неравностойно положение от цялата страна. Съвместните акции на BILLA и БЧК за популяризиране на кампанията чрез средствата за масова комуникация и участието на доброволци от БЧК в магазинната мрежа бяха посрещнати позитивно от клиентите на веригата и спомогнаха за увеличаване на оказаната помощ.

Клиентите могат да се включат, като закупят и дарят продукти от първа необходимост – брашно, варива, макаронени изделия, захар и захарни изделия, олио, зеленчукови и месни консерви. Продуктите се оставят в брандираните кошове на „Купи и дари“, които се намират в близост до касовите зони. Със своите над 170 магазина в 54 града в цялата страна, BILLA дава възможност на голяма част от населението да се включи в кампанията и да подкрепи хора в нужда.