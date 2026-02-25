Пропастта в магнитното поле на Земята се увеличава: Какво означава това?

Южноатлантическата аномалия (SAA), с която се означава отслабената област на магнитното поле на Земята, продължава да расте, разкривайки сложното и динамично поведение на вътрешната геофизика на планетата. Аномалията се е увеличила с около половината от площта на континентална Европа. Това съобщава Phys.org.

Голяма аномалия в магнитното поле на Земята продължава да се разширява. Сателитите регистрират отслабване на защитното поле на нашата планета. Пропастта в магнитното поле на Земята, известна като Южноатлантическа аномалия, се е разширила. От 2014 г. насам размерът ѝ се е увеличил до площ, сравнима с размера на континентална Европа.

„Аномалията“ е регистрирана за първи път през 19 век. Днес нейното изучаване е важно за космическата безопасност, тъй като спътниците, прелитащи над този регион, получават повишена доза космическа радиация. Това може да доведе до неизправности, повреда на критично оборудване и дори прекъсвания на електрозахранването.

Нови данни от Swarn показват, че Южноатлантическата аномалия се е разширявала постоянно от 2014 до 2025 г. Но регионът на Атлантическия океан югозападно от Африка е наблюдавал още по-бързо отслабване на магнитното поле на Земята от 2020 г. насам.

„Южноатлантическата аномалия не е просто единичен блок. Тя се променя по различен начин към Африка, отколкото близо до Южна Америка. В този регион се случва нещо специално, което кара полето да отслабва по-интензивно“, каза водещият автор Крис Финли, професор по геомагнетизъм в Техническия университет на Дания.

Това поведение се дължи на странни модели в магнитното поле на границата между течното външно ядро ​​на Земята и нейната мантия, известни като области на обратен магнитен поток.

Южноатлантическата аномалия е известна от 60-те години на миналия век, но подробните измервания станаха възможни едва след старта на мисията Swarm на Европейската космическа агенция (ESA) през 2013 г. Три спътника непрекъснато следят промените в магнитното поле.

