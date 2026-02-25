Спорт:

Издирват 62-годишна жена в София (СНИМКА)

25 февруари 2026, 14:20 часа 441 прочитания 0 коментара
62-годишната Камелия Георгиева Киркова от София е обявена за общодържавно издирване. Тя е изчезнала в столичния квартал "Надежда".

Жената е висока около 158 см, тежи приблизително 48 кг.

По информация на близките ѝ, които я издирват, тя е била последно видяна и заснета да излиза от сградата, в която живее, в столичния ж.к. "Надежда 2", на ул. "Йосиф Хербст" № 2.

Вчера, 24 февруари, около 08:30 часа тя е излязла от жилищната сграда и досега е в неизвестност.

Телефонът ѝ е изключен, а личната ѝ карта е оставена в жилището. 

Близките й молят всеки, който разполага с информация за местонахождението ѝ, да сигнализира на телефони 0876406760 или 0883350377.

Десислава Любомирова
