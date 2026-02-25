Ветото на Йотова не мина: МЕЧ говорят за изключване в БСП и "избождане на очите на Костадинов" (ВИДЕО)

Лидерът на МЕЧ Радостин Василев заговори за изключвания в БСП и за "избождане на очите" на лидера на проруската партия "Възраждане" Костадин Костадинов, това сатна ясно от думите му пред медиите в парламента след преодоляване на президетското вето срещу Изборния кодекс, свързани с ограничаването на броя на секциите в извън Европейския съюз.

"Очаквам в Турция да има отново огромна избирателна активност и нищо да не повлияе това на гласовете за ДПС-ата там. Нашият законопроект беше само там да бъде ограничено гласуването до 20 секции", каза още Василев.

Според него също трима от "Ново начало" са се объркали уж, за да бъде преодоляно ветото, ако сучайно има някаква промяна в БСП.

"Когато помагаш на Пеевски, за да няма Алианса на Доган да няма гласове в Турция, когато помагаш на ГЕРБ, които традиционно се представяат зле в САЩ и Великобритания, не се постига нищо за демокрацията", смята още Василев. ОЩЕ: Ветото на Йотова падна, секциите извън ЕС ще са ограничени

Очите на Костадинов

Според него Костадинов ще получи много негативи от това, което е напавил. "Англия, САЩ и Канада и въобще цяла Европа в момента ще го накаже", заяви лидерът на МЕЧ. Според него "Възраждане" са направили услуга на "Ново начало".

"Щетите за Костадин Костадинов. Вместо да си изпише вежди, сега ще разбере, че си е избол очите", добави още Василев.

Изключване в БСП

Той коментира и осемте депутати от БСП, които също гласуваха против ветото на Йотова.

Според него единственото решение в БСП е те да бъдат изключени. "Така ще ше да бъде, ако бяха от МЕЧ", каза Василев.

"По-странното е, че хора, на които този лидер уж ще разчита като Габриел Вълков и Атанас Атанасов, те са си в сговор с Кирил Добрев. Той, ако си мисли, че нещо е променил в БСП, оставяйки ги като нови лица, много се е заблудил, както и Илиян Йончев от Плевен. Хубавото е, че БСП няма да влезе в парламента", смята Радостин Василев. ОЩЕ: Кои депутати от БСП бламираха Зарков и помогнаха да се ограничат секциите в чужбина