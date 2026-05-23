Седмичен хороскоп, 25 - 31 май - рядка пълна синя луна изгрява в Стрелец

Седмичните хороскопи са тук за 25 - 31 май 2026 г., когато рядката синя луна носи положителната енергия, която всеки зодиакален знак е чакал. Седмицата започва с релаксираща лунна енергия във Везни, която задава тона за пълнолунието в Стрелец по-късно през седмицата.

На 27-ми, Луната в Скорпион носи вълна от интензивни емоции, но ние също така възстановяваме и откриваме своя потенциал благодарение на уроците за увереността и мотивацията, които научихме, докато Марс беше в Овен през април и началото на май. Луната в Стрелец на 31-ви затваря месеца с радостна енергия, която ни изпълва с оптимизъм и надежда.

Седмични хороскопи за 25 - 31 май 2026 г.:

Овен (21 март - 19 април)

Връзките вече не са толкова стресиращи, след като Марс вече не е във вашия знак, Овен. Изяснете всички недоразумения в понеделник, докато Луната във Везни е в аспект с комуникативния Меркурий в Близнаци. Помирение също е възможно и всички проблеми, които сте имали, ще станат по-лесни за разрешаване.

В четвъртък Луната в Скорпион ви показва как да излекувате и разберете всички силни емоции, които могат да се появят през това време. Ключът не е да бягате, а да намерите начини да се изправите пред тях .

По време на пълнолунието в Стрелец на 31 май вътре в вас гори пламък, показващ ви всички неща, които имате силата да създадете и постигнете, докато Сатурн е във вашия знак през следващите няколко години. Търпението е важно, ако искате да видите проектите си да процъфтяват.

Телец (20 април - 20 май)

С изобилната венерианска енергия тази седмица, простотата е ключова. Вие сте на път да опознаете себе си, тъй като Марс в момента е във вашия знак. Стратегирането и мисленето напред са важни, за да запазите съюзите, необходими за успех в професионалната или академичната сфера.

След като Луната влезе в Скорпион в четвъртък, тя хвърля светлина върху вашите взаимоотношения и мотивации. Вие сте много по-харизматични през това време, а с Меркурий в Близнаци, изразяването на вашата гледна точка става много по-естествено.

На 31 май пълнолунието в Стрелец служи като заземяваща енергия. Прекарвайте време с хората, които обичате, за да се презаредите.

Близнаци (21 май - 20 юни)

В началото на седмицата ви обгръща подкрепяща енергия, като Луната във Везни ви насърчава да укрепите връзката си със себе си. Със Слънцето във вашия знак, това е перфектната седмица, за да оцените таланта си и да станете най-големият си поддръжник.

Започвайки от четвъртък, Луната в Скорпион е отлична енергия за прегрупиране и отделяне на време, за да се съсредоточите върху себе си. Това е и плодотворно време за редактиране и анализ на вашите проекти. Тези, които се нуждаят от подкрепа, ще я получат с лекота в края на седмицата.

Пълнолунието в Стрелец хвърля светлина върху вашия сектор на взаимоотношенията, насърчавайки прозрачността и по-голямото състрадание към хората около вас.

Рак (21 юни - 22 юли)

Кардиналната енергия в началото на седмицата ще насочи фокуса ви към творческите ви занимания, свързвайки ви с всички таланти, които притежавате.

Тази енергия се канализира най-добре у дома, което ви прави много по-наясно с промените, които искате да направите. Комфортът е тема за вас тази седмица, Раци. С Венера във вашия знак , лесно можете да позволите на артистичната си страна да изпъкне.

Пълнолунието в Стрелец е триумфална енергия, показваща ви какво сте постигнали през последната година. Преживели сте голям растеж с Юпитер във вашия знак, а неделя е отличен ден да размислите върху това, което сте създали и какво още искате да изградите.

Лъв (23 юли - 22 август)

Връзките с приятели и съседи биха могли да се увенчаят с успех по време на Луната във Везни в началото на седмицата, Лъв. Вашите лидерски умения блестят, особено в групови ситуации, тъй като Меркурий в Близнаци помага на другите да видят вашия гениален дух.

Вашите кариерни или академични цели са теми на лунната луна в Скорпион, започваща в четвъртък. Всякакви промени, които искате да направите, са много по-вероятни по време на тази енергия на Марс в Телец, стига да сте тук, за да подадете ръка за помощ. Ако сте екипен играч и показвате на другите подкрепа, динамиката на вашите взаимоотношения с другите започва да се развива.

Като огнен знак, наистина ще се насладите на пълнолунието в Стрелец на 31 май, тъй като то ви насърчава да се издигнете и да се свържете със силата си.

Дева (23 август - 22 септември)

Дева, искате да видите подобрение във финансите си, а Луната във Везни в началото на седмицата ви кара да се съмнявате в ценностната си система. Спестили ли сте? Харчите ли безразсъдно? Имате ли солиден план за бъдещето? Това са въпроси, които си задавате през първата половина на седмицата.

Луната в Скорпион прави края на седмицата подходящ момент да анализирате философията си. Менторите заемат централно място или вие може да станете ментор за други.

Пълнолунието на 31 май ще ви направи по-наясно с основата, която сте изградили в професионалния сектор. Ако сте вложили усилия, най-накрая ще можете да се насладите на плодовете на труда си, докато получавате признание за упоритата си работа.

Везни (23 септември - 22 октомври)

Любовта е силна тема за вас тази седмица с изобилната венерианска енергия. Тъй като Марс вече не е във вашия сектор за връзки, Луната във вашия знак в началото на седмицата се усеща подхранваща и магнетична. Направете нещо забавно с романтичен партньор. За тези, които са необвързани, прекарайте време с приятели или се съсредоточете върху венериански дейности като посещение на ресторант или изследване на артистичните си способности.

С напредването на седмицата, Луната в Скорпион ви насърчава да откриете силата и мощта, които притежавате. Учите се как да се доверявате на себе си, докато Сатурн е в опозиция с вашия знак.

Пълнолунието в Стрелец е период на разцвет за кариерата ви. Мечтите ви ще се почувстват по-силни и по-ярки, тъй като сте мотивирани да ги превърнете в реалност след този уикенд.

Скорпион (23 октомври - 21 ноември)

Чувството ви за собствена стойност е под микроскоп през този сезон на Близнаци. От какво сте се отказали, за да бъдете там, където сте? Къде виждате себе си в бъдеще?

Тъй като седмицата започва с Луна във Везни, това е подходящ момент да вложите много от вниманието си в текущ проект. Пригответе се да изпитате нови идеи с Венера в зодиакалния знак Рак, което ви прави много по-изразителни и уверени. Венера носи ново вдъхновение и се свързва с вашата въображаема страна.

Четвъртъчната Луна във вашия знак е ренесанс за вас, показвайки на другите от какво сте направени и ви карайки да се чувствате по-комфортно в светлината на прожекторите. Само не бъдете твърде импулсивни с Марс в опозиция към вашия знак.

Неделното пълнолуние в Стрелец ви учи за знанията, които искате да постигнете, включително работата, която сте готови да вложите в това, и уменията, които искате да усъвършенствате за в бъдеще.

Стрелец (22 ноември - 21 декември)

Луната във Везни, с която започва седмицата, е успокояваща сила, която ви насочва към венериански теми като любов и красота, особено с Марс, който сега е в знака на Телец, управляван от Венера.

За тези, които са във връзка, партньорът е приоритет тази седмица. Венера в Рак ви умолява да внесете баланс във връзката си и да изследвате света около вас с човека, когото обичате.

В четвъртък Луната в Скорпион ви насърчава да вървите с по-бавно темпо и да се съсредоточите върху защитата на вашите граници . Почивката е цел за вас в края на седмицата, докато се подготвяме за пълнолунието през уикенда.

Ако сте се съмнявали в себе си, пълнолунието във вашия знак в неделя разкрива множество прекрасни неща, които ви улесняват да се гордеете със себе си. Не се съмнявайте в себе си и си позволете да блеснете.

Козирог (22 декември - 19 януари)

Сега, когато Марс е в нов знак, виждате нещата много по-ясно, Стрелец. Докато Марс в Овен може да ви се е струвал тежък и предизвикателен, Марс в Телец ви осигурява основа и структура, като същевременно ви позволява да бъдете по-свързани с любовната си история.

В началото на седмицата Луната във Везни ви показва много за любовта, включително влиянието, което е оказала върху вас, както и какво искате в бъдещите ви взаимоотношения. Съществуваща любовна история може да се засили, докато старата ви страст започне да губи интензивност.

След като Луната е в Скорпион в четвъртък, обградете се с хора, които уважавате. Това са отлични дни за обмен на идеи с хора, на които имате доверие.

Напомняме ви да вложите любов и всеотдайност във връзките си, когато Пълнолунието изгрее в Стрелец в неделя. За тези, които са във връзка, очаква ново начало с партньора.

Водолей (20 януари - 18 февруари)

Потапянето в нови учебни преживявания е мотивиращо за вас тази седмица, Водолей. Меркурий в Близнаци ви носи нова визия и промяна на начина ви на мислене, а Луната във Везни ви помага да съберете парчетата, когато става въпрос за проект, който може би сте игнорирали.

Академичните занимания се усещат като вълнуващи в момента. Посветете енергията си на лични проекти или училищна работа, след като Луната е в Скорпион в четвъртък, което ще ви улесни да подобрите ежедневието си и да го приложите в професионалния си сектор.

По време на влиятелното пълнолуние в Стрелец на 31 май, се пригответе да поемете нови лидерски роли. Тъй като това е лунация, свързана с увереност, ви се показва, че трябва да носите короната си с гордост и да поемете лидерството.

Риби (19 февруари - 20 март)

Риби, вашата тема тази седмица е да изградите основите си. С Луната във Везни, която дава началото на нещата и улеснява разбирането какво търсите за бъдещето си, семейството е голям мотиватор и вдъхновение в този момент.

Докато Сатурн в Овен тества основите ви, вие вече сте крачка напред благодарение на цялото разбиране, което сте придобили, докато Сатурн е бил във вашия знак. Като воден знак, ще се чувствате по-хармонични, когато Луната е в Скорпион, започвайки от четвъртък. Пътуванията и новите творчески занимания (или просто четенето на добра книга у дома) са част от тази енергия.

Пълнолунието в Стрелец е период на себепознание. С Меркурий в Близнаци, идеите ви текат безпроблемно. Очаквайте да видите повече подкрепа през това време. Луната в тази позиция също ви тласка да бъдете лидер, което означава, че работата с други хора е чудесен начин да постигнете пробив в професионалния или академичния сектор.