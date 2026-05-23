Пламен Константинов проговори за раздялата с Мони Николов - ключова роля са имали и родителите му

Волейболният треньор Пламен Константинов, който води руския Локомотив (Новосибирск), проговори за раздялата с младата звезда на България Симеон Николов. Разпределителят напуска Локомотив след само един сезон в Русия, като Константинов разкри част от причините за раздялата. Той отбеляза, че ключова роля са имали и родителите му, които са настоявали да се подпише договор за 1 година и да има опция за раздяла след първия сезон, като са се възползвали от това право.

Защо Симеон Николов напусна Новосибирск след само 1 година?

Симеон Николов изигра силен сезон за Локомотив, но така и не успя да свикне с живота в Русия, който идва и в условията на активна война в Украйна. Това пък не позволява на клуба му да участва в евротурнирите. Сега Николов ще потърси развитие в Европа. Пламен Константинов обаче се изказа много ласкаво за Мони, като смята, че е най-талантливият разпределител в света, но и отбеляза, че има още много върху какво да работи и тепърва идва най-трудното - да успее да задържи високото равнище на игра.

"Имаше много коментари, че залагаме на млад играч, когото никой не познава. Но аз отдавна бях видял таланта на това момче. И той доказа, че на 19 години в света няма никой дори близо до неговото ниво. Това обаче не означава, че е завършен, готов разпределител от топ класа. Основното, върху което трябва да работи, е концентрацията – да я поддържа през целия мач, среща след среща. Това е проблем за цялото младо поколение. Те бързо се увличат в едната или другата посока, а за ролята на разпределител това е изключително важно", заяви Пламен Константинов.

Мони Николов е най-талантливият разпределител в света, но има много работа пред себе си

"Има въпроси и по качеството на подаването. Често прави отлични мачове, а след това идват срещи, в които видимо не му се получава. Безспорно Симеон е най-талантливият млад разпределител в света, но има още много работа пред себе си. И трябва да разбере, че оттук нататък ще става все по-трудно. Когато трябва да се доказваш и да се задържиш на високо ниво, е по-сложно, отколкото да блеснеш веднъж. Това е тежък път и му желая успех. А ние вече ще се настройваме за съвсем различен тип волейбол", каза още той.

"Мислите ли, че не сме искали да задържим Мони Николов за по-дълго? Разбира се, че искахме, но това беше тяхно условие, негово и на родителите му – договор за една година с опция. По друг начин не можахме да го привлечем тук. Разбирате, че настоящата ситуация притеснява играчите. Няма евротурнири, руското първенство е малко встрани. Те не знаят каква е ситуацията в действителност. Все пак има СВО, има пропаганда и от двете страни. И това също плаши играчите и е много трудно да ги доведеш. Разбира се, на Москва, Питер и Казан им е по-лесно", завърши Пламен Константинов.

