Еболата в Конго излиза извън контрол

Епидемия от ебола в Конго излиза извън контрол, защото медицинските специалисти не могат да проследят контактите на заразените и надлежно да ги изолират. Според Bloomberg медицинският персонал в Конго е физически неспособен да провери всички, които са били в контакт със заразени пациенти. Само около един на всеки пет контакта се проследява - т.е. 20 процента.

Досега са потвърдени 83 случая на болестта, като други 746 се считат за възможни и се изчакват резултати. Повече от 1600 души са под наблюдение, но само няколкостотин могат да бъдат преглеждани на ден.

СЗО обяви епидемията за извънредна ситуация в общественото здравеопазване от международно значение. Вирусът се е разпространил в няколко провинции и вече е достигнал Уганда, макар че официално Конго е под карантина. Ебола е рядко, но изключително тежко и често смъртоносно вирусно заболяване, което протича като хеморагична треска. Вирусът не се разпространява по въздушно-капков път, а чрез кръв, слюнка, урина, изпражнения и пот на заразен човек, както и чрез заразени от телесни течности предмети и от заразени диви животни.

