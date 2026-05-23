Задава се екобомба: Масови погребения на заразни животни застрашават водата на Лесбос

Хиляди евтаназирани животни с цел овладяване на огнище на шап на остров Лесбос биват погребвани без екологични предпазни мерки, което поражда опасения от трайно замърсяване на подпочвените води. Предупреждението идва от експертите, предава гръцкото издание Kathimerini. Повече от 32 000 овце и кози са били умъртвени, откакто болестта избухна преди около девет седмици. Крематориумът на острова може да обработва само 300 животни дневно, което оставя властите да разчитат на нерегулирани масови погребения.

Вече има и оставки

Регионален служител подаде оставка на 18 май, обвинявайки ветеринарните служби, че „работят разрушително за гражданите и околната среда“. Комитет за управление на околната среда беше създаден едва тази седмица, допълва още гръцкото издание.

Шапът на Лесбос

Само преди месец потвърдените случаи на заразени с шап животни на гръцкия остров Лесбос достигаха 43. Новите огнища се появяват на 50 километра от фермите, където бяха регистрирани първите болни животни, което според властите е знак за провал на мерките за биосигурност. Заради регистрираните случаи на шап и предприетите мерки на властите за ограничаване на разпространението на болестта към края на април бяха заклали около 10 000 животни. За сравнение новата информация е за троен ръст на умъртвените животни.