Таро хороскоп за 24 май

Научете какво ви очаква тази неделя, 24 май 2026, според зодията.

Неделна карта таро за Овен: Шест чаши

Шестте чаши е толкова хубава карта таро, защото тя подчертава най-хубавите моменти, които сте преживели като дете.

Обикновено се движите твърде бързо, за да се зациклите на миналото. Вие градите бъдеще и това често означава да се движите напред. Без да поглеждате назад! На 24 май ще имате различно отношение към огледалото за обратно виждане на живота.

Носталгията ви е обзела силно в момента! Може би си спомняте за най-хубавите моменти, прекарани със старите ви приятели от детството. Това е...

Неделна карта таро за Телец: Рицар на чашите, обърната

Обърнете внимание на червените знамена, Телец, защото те са силно развяти в момента. Рицарят на чашите символизира пасивно-агресивно поведение у другите. Проблемът е, че лесно можете да извините действията на някого въз основа на обстоятелствата.

Въпреки това, с толкова много енергия на Меркурий във въздуха, ви е на разположение малко повече мъдрост. Можете да различите някой, който е обсебен от момента, от това дали това е той наистина. Бъдете мъдри, когато дешифрирате действията му.

Неделна карта таро за Близнаци: Кралица на пентаклите

Близнаци, можеш да се справиш с всеки проблем. Решенията може да не идват лесно, но когато се заемеш с нещо, ще го накараш да проработи.

Таро картата „Дама на пентаклите“ се фокусира специално върху финансовата сигурност, така че е вероятно паричните въпроси да бъдат на дневен ред в неделя, в даден момент. Ако се опитвате да печелите повече пари или да разберете какво да правите с доходите, които вече имате, днес е идеалният момент да потърсите съветници или да получите помощ с икономическите знания, от които се нуждаете, за да се развивате.

Неделна карта таро за Рак: Десетка жезли, обърната

Рак, проблемът е, че прекалено много ти пука, понякога прекалено много, и затова носиш толкова тежък емоционален товар. Хубаво е, че си мил и грижовен приятел, но има дни, когато е по-добре да оставиш любим човек сам да се справи с нещата. Това му помага да расте.

В неделя, 24 май, когато се уловите, че правите нещо повече от необходимото, помислете за Десетката жезли, обърната наобратно. Тя символизира човек, който най-накрая е приел факта, че трябва да остави другите да правят своите неща. Това помага на другите и най-хубавото е, че е полезно и за вас.

Неделна карта таро за Лъв: Десетка чаши

Толкова много радост ви очаква в неделя и ако Десетката чаши е правилна, ще се чувствате емоционално удовлетворени до края на деня. В Таро чашите са свързани с емоциите и интуицията. Десетката е съвършенство.

Точно сега имате шанс да прегърнете всички хубави неща, които животът може да ви предложи. Не е нужно да се тревожите за бъдещето. То ще се погрижи за себе си. Не е нужно да се тревожите за миналото. То също ще се разреши от само себе си. Единствената ви задача за днес е мирът и спокойствието.

Неделна карта таро за Дева: Отшелникът, обърната

Добре е да излезеш сега, Дева. Отшелникът, когато е обърнат, бележи края на духовно пътешествие към себе си. Гледал си в сърцето си, задавал си наистина добри въпроси. Искал си да разбереш себе си по-добре и това е било приключение, което никога няма да забравиш.

Завръщането към света не означава, че спирате да се вслушвате във вътрешния си глас. Това означава, че ще дарите себе си като дар чрез начина, по който действате с мъдрост и благодат. В неделя най-накрая ще разберете какво означава това за вашето собствено изцеление.

Неделна карта таро за Везни: Пет пентакли, обърната

Успяхте, Везни, и сега сте готови да изведете успеха си на ново ниво. В неделя един много труден период от живота ви е готов да приключи. Петицата пентакли символизира финансови проблеми, но когато е обърната, тогава знаете, че нещата са на път да се обърнат.

Знаеш, че каквито и проблеми да си изпитал, те са те развили по толкова много начини. Никога няма да си позволиш да забравиш уроците, които си научил по пътя. Днес се чувстваш много по-мъдър, докато навлизаш в по-лека ера от живота си.

Неделна карта таро за Скорпион: Шест чаши, обърната

Миналото винаги и завинаги ще бъде част от това, което сте, но идва момент, в който трябва да го пуснете. Шестте чаши, обърнати, ви напомнят, че е толкова лесно да се зациклите във вчерашния ден.

Може да си пожелаете да се върнете назад или да забравите колко голяма част от бъдещето ви очаква. В неделя, 24 май, не се губете в миналото. Използвайте го като стълба към успеха и градете върху спомени, които ви правят по-добри.

Неделна карта таро за Стрелец: Магьосникът, обърната

Стрелец, нямаш нужда никой да ти казва какво да правиш. Ти си шефът на себе си! Обърнатата карта таро „Магьосник“ ти дава страхотен съвет, който е доста добър по всяко време, независимо от ситуацията ти. Смисълът е да обърнеш внимание на това как прекарваш времето си.

В неделя, ако се справяте отлично с планирането, чудесно! Можете да видите къде да усъвършенствате нещата още малко. Ако пропускате няколко срещи или се чувствате изгубени, това е добър ден да работите върху подобрения.

Неделна карта таро за Козирог: Осмица мечове

Козирог, умът ти може да ти играе номера, дори когато си напълно наясно със ситуацията си. Осемте мечове е карта таро, свързана с чувството за заседналост, но често проблемът с това да си заседнал е въпрос на гледна точка.

Предизвикайте себе си да видите ситуациите от различни гледни точки. Това е отличен момент да попитате хората какво правят и как се чувстват. Опитайте се да се поставите на тяхно място и да слушате с намерението да се учите.

Неделна карта таро за Водолей: Пет мечове

Вие сте състезателен човек, който обича да печели! На 24 май Петицата мечове ви предупреждава да не стъпвате на пръстите на другите хора, само за да бъдете номер едно във всичко.

Можете да усетите, че пътят към вашия успех е изпълнен с много предизвикателства. Това е идеалният ден да разберете какво работи за вас, за да можете да постигнете мечтите си и какво може да се направи, без да се навреди на другите в дългосрочен план.

Неделна карта таро за Риби: Четворка жезли

Потупайте се по рамото, Риби. Направихте това, което си бяхте поставили за цел. Дори и да не сте достигнали съвсем този ключов етап, към който работите до неделя, звездите (и картите) показват признаци на благосклонност.

Вашата дневна карта таро за неделя, 24 май, е Четворката на жезлите, която е супер позитивна и ободряваща. Тя сигнализира за неизбежен успех. Вижте светлината, която свети в края на тунела, защото тя е там за вас!