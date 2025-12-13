Това е седмица, в която една от зодиите ще получи обяснение в любов. Добри новини очакват и друга зодия. Не пренебрегвайте интуицията си, това е време, в което да ѝ се доверите дори за важните решения в живота си. Ако още не сте избрали коледните подаръци - време е да побързате. Помислете за символите, които новата година носи, своите пожелания и намерения. Какво очаква останалите зодии вижте в своя седмичен хороскоп за 15-21 декември 2025 г.

Седмичен хороскоп за Овен

През тази седмица се вслушайте в себе си и ще разберете как да продължите. Вторник ще ви донесе добри новини. Ако получите интересно бизнес предложение в четвъртък, не го отказвайте, тъй като кариерата ви в близко бъдеще може да зависи от това. Вашите идеи и поглед върху живота ще привлекат нови искрени приятели. Помислете за коледните подаръци, ако още не сте го направили.

Седмичен хороскоп за Телец

Тази седмица ще ви донесе прилив на активност в професионалните и творческите ви начинания. Всичко ще се получи повече от добре, но бъдете бдителни - капризният късмет може да ви обърне гръб във всеки един момент. Определено не се надценявайте. Петък заплашва да бъде доста труден и неприятен ден - опитайте се да завършите започнатото и сведете комуникацията до минимум, съветва Вашият седмичен хороскоп.

Седмичен хороскоп за Близнаци

Интуицията ви ще ви позволи да предприемете действия, като изберете най-успешните области за вашите усилия. Тази седмица ще получите допълнителни доходи, ще бъдете поканени на срещи и дори ще получите обяснение в любов. Ще осъзнаете, че най-смелите ви мечти се сбъдват и се намират решения на проблеми, които сте смятали за задънени улици.

Седмичен хороскоп за Рак

Тази седмица обещава успех в реализирането на вашите идеи и планове. Оставете настрана дребните детайли и се съсредоточете върху същественото; сега можете да направите значителна крачка напред по въпросите на кариерата и благополучието си. Бъдете тактични, но в същото време отстоявайте интересите си по учтив начин, когато общувате с началниците си.

Седмичен хороскоп за Лъв

Ако е възможно, опитайте се да избягвате контакт с началниците си през тези дни, тъй като това няма да доведе до нищо добро. Сега сте по-проницателни от всякога; използвайте това състояние, за да изясните много въпроси. Може да изненадате приятелите и познатите си с неочаквано поведение, но това само ще привлече вниманието към вас. Не се опитвайте да правите хиляда неща наведнъж; това ще доведе само до изтощение, съветва Вашият седмичен хороскоп.

Седмичен хороскоп за Дева

През тази седмица дръжте целите и плановете си скрити от другите и всичко ще се нареди по най-добрия начин. Не говорете и не разкривайте твърде много. Организираността, обмислеността и дискретността са важни качества. В средата на седмицата трябва да сте готови за разумни компромиси. През почивните дни ще можете успешно да съчетаете работа и почивка. Отделете време за семейството си, някой може да се обиди от липса на внимание.

Седмичен хороскоп за Везни

Тази седмица се опитайте да коригирате натрупаните грешки и неточности и да изгладите дребни неравности във взаимоотношенията си. По-късно ще имате време да постигнете големи неща; сега е времето за малки неща. Обърнете внимание на поведението на партньора си; може би крие нещо от вас. Събота може да бъде ден на неочаквани открития и прозрения; много проблеми ще бъдат решени, но резултатите не винаги ще бъдат такива, на които сте се надявали.

Седмичен хороскоп за Скорпион

Тази седмица обещава да бъде интензивна и ползотворна. Пълни сте със сили и енергия, но не забравяйте за почивката. Ще получите много изгодна оферта. В момента имате шанс да спечелите добри пари и да се изкачите по кариерната стълбица. Очакват ви приятни новини. Трябва обаче да се грижите за здравето си, препоръчва Вашият седмичен хороскоп.

Седмичен хороскоп за Стрелец

Тази седмица е важно да планирате действията си поне няколко стъпки напред. Може да имате склонност да мечтаете и да таите илюзорни представи за способностите си. В резултат на това, когато нещо не се получи, ще се разстроите повече, отколкото заслужавате. Бъдете реалисти и разчитайте само на себе си. Това е пътят към успеха.

Седмичен хороскоп за Козирог

За да осъществите успешно плановете си тази седмица, ще трябва да призовете целия си оптимизъм и да не позволявате на собствения си инат да съсипе всичко. Вашите роднини може да се обидят от това, което възприемат като липса на внимание от ваша страна; опитайте се да бъдете максимално учтиви, когато общувате с тях. Сега е времето да помислите за подаръците за Вашите близки. Избягвайте да давате обещания в четвъртък и петък, тъй като ще бъде трудно да ги спазите. През уикенда се опитайте да се обогатите с нови преживявания, за предпочитане духовни.

Седмичен хороскоп за Водолей

Много жизненоважни решения сега ще бъдат водени от желанието да улесните живота си и да подобрите финансовото си положение. Във вторник може да бъдете изпратени в командировка. В сряда се отдайте на нещо изискано като занимание. В четвъртък може да се наложи да направите малка жертва за по-големи постижения. През почивните дни плановете ви може внезапно да се променят.

Седмичен хороскоп за Риби

През тази седмица успех ви очаква, както в професионалната, така и в личната сфера. Изглежда някой е откраднал сърцето ви. Не се страхувайте да станете по-близки и по-отворени към конкретния човек - тази любов е взаимна. Трябва да прегърнете творческата си страна, което ще ви помогне да реализирате най-необикновените си планове. Прекарайте уикенда с любимия човек.

