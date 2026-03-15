Седмичен Таро хороскоп за всяка зодия, 16 - 22 март 2026

Вашият седмичен хороскоп за таро за 16-22 март е тук и ни води до декларация, която ни позволява да живеем най-доброто от двата свята. С картата Глупак и Дамата на жезлите, изскачащи от тестето в обратен ред, това показва, че не само ще изискваме уважение за целия труд, който сме положили, но и ще заявим правото си да се забавляваме и да се наслаждаваме на младежкия си дух.

Тази седмица няма да позволим на никого да ни дърпа килима изпод краката или да ни казва как да живеем живота си. Очаквайте да съобщите позицията си в средата на седмицата между 19-ти и 20-ти, когато Новолунието и Меркурий ще се развихрят в Риби, докато посрещаме пролетното равноденствие и сезона на Овен. Това е чудесна седмица да изживеем най-съкровените си фантазии в ежедневието си, докато процъфтяваме с ненаситна страст и жизнена цел. Седмичният таро хороскоп на вашия астрологичен знак разкрива точно какво ни очаква тази седмица.

Таро картата за Овен тази седмица: Асо на чашите

Овен, Асът на чашите, идва с предупреждение да се подготвите тази седмица.

Готови или не, нещо (или някой) е на път към вас, специална доставка. Подписано, запечатано, доставено - ваше е! Няма политика за връщане, така че не можете да го вземете обратно. Това се дължи на седмицата, започваща с намаляващ полумесец в Риби между 16-ти и 17-ти, който ви подтиква да се отдадете на това, за което сте поискали от Вселената.

Ако Овен е вашият изгряващ знак, това се случва във вашия 12-ти дом, така че се отнася до тайна мечта или желание, направено от сърцето ви.

Таро карта за Телец тази седмица: Асо на жезлите

Телец, имаш желание, което възнамеряваш да осъществиш тази седмица, според тази карта Асо на жезлите.

Тази седмица има нещо или някой, който изпълва ума и сърцето ви с такава страст, че трябва да го имате. Имате план да го (или тях) направите свое , особено по време на нарастващия полумесец в Овен, който посреща както сезона на Овен, така и пролетното равноденствие на 20-ти.

Ако сте асцендент Телец, тази енергия активира вашия 12-ти дом, така че изважда наяве любов или страст, която сте крили.

Таро картите за Близнаци тази седмица: 6 мечове и 2 чаши обърнати

Близнаци, заявяваш, че е време за промяна тази седмица, а с 6-цата мечове, последвана от 2-ката чаши, това е резултат от това, че някой не е свършил своята част или е променил правилата, без да те е предупредил своевременно.

Вече няма да лъжете себе си за това, което знаете. Ако този човек или ситуация вече не отговаря на това, за което сте се регистрирали, вие премахвате името си от листа за регистрация между 18-ти (когато Новолунието изгрява в Овен) и 20-ти (когато започват пролетният и сезонът на Овен).

Ако Близнаци са вашият изгряващ знак, това разтърсване ще се случи в 11-ти дом, така че планирате да се отдалечите от някои токсични приятели или организация, които не съответстват на визията, която имате за себе си.

Таро картите за Рак тази седмица: Обърнат Рицар на Жезлите и 9 от Пентаклите

Рак, тази седмица ще има време, според Рицаря на Жезлите в обратна посока и Деветката на Пентаклите.

Готови сте да се отпуснете и да отпразнувате факта, че живеете живота си както ви харесва тази седмица. Това е в съответствие с навлизането ви в нов сезон и не говоря само за пролетния и сезона Овен. Обещахте да започнете да давате приоритет на себе си и на чувствата си и на 21-ви, когато нарастващият полумесец се измества от Овен в Телец на 321-ви ден от ангелското число, ще си спомните това решение с удовлетворение и гордост.

Тази енергия се проявява във вашия 10-ти и 11-ти дом, ако вашият изгряващ знак е Рак, поставяйки акцент върху репутацията ви в общност или социална мрежа, на която държите.

Таро картите за Лъв тази седмица: Асо мечове, обърната двойка мечове и обърната страница мечове

Лео, с тези 3 карти с мечове, които изскачат от тестето, вероятно тази седмица си в мислите си за нещо, което те е заседнало или те е накарало да се чувстваш на автопилот.

Когато Асът на мечовете се съедини с обърнати версии на Двойката на мечовете и Пажът на мечовете, това означава, че трябва да излеете нещо от гърдите си, или по-скоро от ума си. Изразете това, което сте сдържали с надеждата, че нещата ще се подобрят по време на намаляващия полумесец във Водолей и Риби на 16-ти и 17-ти. По времето, когато нарастващият полумесец изгрее в Телец на 22-ри, искате да чуете реалистични намерения и да видите осезаеми резултати.

Ако Лъв е вашият изгряващ знак, тази енергия се проявява във вашите 7-ми, 8-ми и 10-ти дом. Очаквайте да обявите така необходима промяна във вашите взаимоотношения, която пряко ще повлияе на социалния ви статус.

Таро картите за Дева тази седмица: Глупакът обърнат и 7 пентакли

Дева, когато картата Глупак се появи обърната, последвана от 7-мата Пентакли, това може да означава само едно: нямаш намерение да спираш това, което правиш, независимо кой не одобрява.

Благодарение на Новолунието в Овен на 19-ти, вие се чувствате комфортно да изразите, че това сте новото ви аз и всичко, което правите, е съобразено с начина, по който искате да живеете живота си отсега нататък.

Ако сте асцендент Дева, тази енергия разпалва нещата във вашия 8-ми дом. Очаквайте да говорите открито за това, което искате от романтичен партньор и какво трябва да донесе той, за да допълни не само това, което сте, но и това, в което се превръщате.

Таро карта за Везни тази седмица: Асо на чашите

Везни, не съм изненадана да видя, че ти и твоята противоположна зодия (Овен) имате една и съща карта като твоя таро хороскоп, Асо на чашите. С Новолуние в Овен на 19-ти и сезонът на Овен, започващ на 20-ти, това изважда наяве друга твоя страна и желание или нужда нещата да се завъртят през това време.

Ако Везни е вашият асцендент, това активира вашия 7-ми дом на взаимоотношенията. Готови или не, Везни, поискахте това и то е тук. Всичко ли е, което си мислехте, че ще бъде?

Таро картите за Скорпион тази седмица: 7 на жезли обърната и 7 на мечове

Преди всичко, заслужава да се отбележи последователността на числото 7 в двете карти, които излязоха за теб, Скорпион. Тъй като 7-мата жезли в обратна посока моли някой да спре да играе игрички, а 7-мата мечове пита къде е отишла любовта, спокойно можем да кажем, че нещо, което някога си чувствал късметлия, сега се усеща като нещастно верижно писмо.

Тази енергия е в съответствие с началото на седмицата на куспида Риби-Овен на Деня на Свети Патрик , когато се изразява желание за обновяване на нещо. Избрали сте да дадете на нещо още един шанс, но до 17-ти сте готови да го вземете обратно.

Ако вашият изгряващ знак е Скорпион, тази енергия на Риби и Овен се намира във вашия 5-ти и 6-ти дом, показвайки как нещо, което някога ви е радвало, сега

Таро картите за Стрелец тази седмица: 4 на мечовете и съда

Стрелец, с тези две карти, които се появяват, ви насърчават да си вземете почивка тази седмица и ви уверяват, че няма осъждане за това.

Работили сте усилено и сега е моментът да се отпуснете, което е добре съобразено с намаляващия полумесец в Риби на 17-ти.

Ако Стрелец е вашият изгряващ знак, тази енергия се осъществява във вашия 4-ти дом, влияейки на семейния или домашния ви живот.

Таро картата за Козирог тази седмица: Сила обърната

Дръж се, Козирог. Това означава картата Сила, обърната наобратно, за теб тази седмица. Не се тревожи и издържи.

Има причина за допълнителния тласък на насърчението. Нарастващият полумесец в Телец на 22-ри обещава да възнагради ценните ви намерения и работа. Само защото идва по-бавно, отколкото сте свикнали, не означава, че не идва.

Ако Козирогът е вашият изгряващ знак, тази енергия се случва във вашия 5-ти дом, откъдето идва обещанието за удовлетворение.

Таро картите за Водолей тази седмица: Глупакът обърнат, Сила и Луната

Когато се появят тези 3 карти, това означава, че всички погледи са насочени към вас и вашите избори тази седмица.

Хората, които те наблюдават, не са любопитни, Водолей, нито пък искат да се месят в работата ти. Те те следят внимателно, защото се възхищават на силата и смелостта, които притежаваш, за да вървиш по своя път.

Това е добре съобразено с нарастващия полумесец, който се движи от Овен в Телец на 21-ви. Показва намерението ви да практикувате това, което проповядвате, а ако Водолей е вашият изгряващ знак, това ще активира вашия 3-ти и 4-ти дом.

Това означава, че няма да се скъпите да споделяте обхвата на знанията, които сте придобили, живеейки извън рамките на това, на което са ви учили, за да откриете какво искате да правите сами.

Таро карта за Риби тази седмица: 2 жезли

Риби, имате големи планове и тази седмица е моментът да ги осъществите. Двойката на пръчиците, която се появява във вашия таро хороскоп, ви подтиква да направите следващата стъпка.

Можете също да отдадете тази енергия на нарастващия полумесец в Овен на 21-ви, ден на ангелско число (21.03), който не само ви подтиква да предприемете действия по плановете, които сте направили, но и да го направите с положително отражение върху това как предишните предприети стъпки са ви довели до по-добра грижа за себе си и по-балансирани взаимоотношения.

Ако Риби е вашият изгряващ знак, тази енергия се осъществява във вашия 2-ри дом, подчертавайки вашите ценности и самоуважение.