Седмичен ТАРО хороскоп за всяка зодия, 17-23 ноември 2025

Седмичните таро хороскопи са тук с послание за всеки зодиакален знак за седмицата от 17 до 23 ноември 2025 г. Тази седмица няколко важни планетарни събития ще променят енергията, която сме преживявали през целия месец.

Препоръчително е да обърнете внимание на вътрешния си глас, тъй като ще получите прозрения, които ще променят убежденията ви за себе си към по-добро. Ретроградният Меркурий ще влезе отново в Стрелец в сряда, очаквайки прозрения относно личната ви философия. Тъй като в четвъртък има новолуние, сте готови да направите нещо ново, за да промените живота си в резултат на получената информация. Слънцето ще влезе в Стрелец в неделя, започвайки нов слънчев сезон.

Колективната карта Таро за всички тази седмица е Влюбените, която представлява изборите във взаимоотношенията. Особено интересното за тази карта през астрологията на седмицата е как вашето самовъзприятие може да повлияе на взаимодействията ви с другите . Може да започнете да чувствате, че не сте там, където трябва да бъдете, или че трябва да работите по-усилено, за да се разбирате с някого, когото сте сгрешили. Може да сте по-отворени за лечебни разговори поради промяна в сърцето. Партньорите могат да се помирят, а приятелствата могат да започнат да процъфтяват с нови преживявания. Нека разгледаме какво още ви очаква за зодиакалния знак през цялата седмица.

Таро карта за Овен тази седмица: Деветка жезли

Овен, твоята седмична карта таро ти служи като солидно напомняне за твоята устойчивост. Деветката жезли е за постоянство, а ти имаш много дебела кожа и независимо какво ти се изпречи на пътя, винаги успяваш да се издигнеш над предизвикателството.

Тази седмица, след Новолунието в Скорпион, може да откриете колко важна е за вас интимната връзка. Възможно е да има обмен на власт, който може да се окаже под формата на тайно споделяне или пари, което ще ви помогне да предприемете пътуване или да започнете ново приключение.

С навлизането на Слънцето и Меркурий в Стрелец, това е чудесен момент да прегледате житейския си манифест. Обмисляте ли да се върнете в училище, за да придобиете ново умение? Дори и да ви е трудно, звездите и картите се подравняват; можете да намерите начин да постигнете това, което искате.

Таро карта за Телец тази седмица: Колелото на късмета, обърнато

Телец, контролът означава много за теб, но не е нужно да контролираш всички. Искаш да контролираш само себе си и нещата, които са във твоята сфера. Така че, когато Новолунието настъпи във твоя сектор на взаимоотношенията, може да промениш начина, по който се чувстваш относно границите.

Обърнатата карта таро „Колелото на късмета“ символизира загуба на самоконтрол. Не ви помага и фактът, че енергията на Скорпиона е силно насочена към микромениджмънт. Бъдете предупредени, това може да се превърне в проблем за вас.

В началото на сезона на Стрелец ще научите някои изключително важни уроци за интимността – какво е тя и какво не е . Може да се наложи да проучите от какво се нуждаят и искат хората във вашия живот. Не забравяйте да питате, а не да предполагате.

Таро карта за Близнаци тази седмица: Четири пентакли, обърната

Близнаци, вие сте любопитна и приказлива малка зодия, която обича да учи за всякакви неща. Може да чуете тъжна новина за приятел или колега, която ще подтикне онази нежна страна от вас да отвори портфейла си и да даде щедро (както сте склонни да правите).

Новолунието в Скорпион ви напомня да обърнете внимание на собственото си благополучие междувременно. Прекрасно е да давате, но внимавайте да не си навредите в процеса. Може да ви се струва, че можете да наваксате, но бъдете разумни с благотворителността си.

Навлизането на Слънцето във вашия сектор на партньорството е знак, че любовта е на хоризонта. Деловото партньорство ще разцъфне. Ако сте необвързани, оценете своите желания и нужди и бъдете човекът, когото искате да привлечете. Четворката пентакли, обърната, служи като напомняне да се освободите от всички контролиращи черти на личността сега, тъй като те могат да доведат до дисбаланс в отношенията.

Таро картата за Рак тази седмица: Колесницата

Рак, ти си толкова нежносърдечен знак, но под тази мека страна си издръжлив и супер способен да правиш неща, от които другите се страхуват. Колесницата те насърчава да останеш ангажиран в ситуация, която те е накарала да поставиш под въпрос изборите си.

С Новолунието във вашия сектор на взаимоотношенията, ще научите няколко урока в любовния си живот, които ще ви накарат да се радвате, че не сте се отказали.

Новият слънчев сезон на Стрелец, с ретрограден Меркурий, ви напомня да обърнете внимание на нервната си система. Може да се чувствате претоварени, може би дори емоционално претоварени. Уверете се, че предприемате необходимите стъпки, за да се чувствате отпуснати , спокойни и в мирно състояние на ума.

Таро картата за Лъв тази седмица: Асо на чашите

Лъв, готов ли си за ново начало? Асото на купите показва, че се разгръща нова житейска глава. Тъй като съвпада с две планетарни промени, е възможно няколко области от живота ти да претърпят преразглеждане.

Новолунието се случва във вашия домашен и семеен сектор. Така че, ако пътувате, може да се чувствате неспокойни в обичайното си жилище и да обмислите постоянно преместване в бъдеще.

Таро карта за Дева тази седмица: Осмица жезли

Дева, вие сте склонни да избягвате прибързването, особено разговорите, които изискват вашето време и внимание. Предпочитате да се справяте с ситуациите внимателно, за да предотвратите неразбиране или грешки в преценката. Тази предпазливост ще бъде вашата сила през седмицата, когато вашата карта таро е Осем жезли.

Може да се почувствате принудени или притиснати да се ангажирате с нещо, особено около Новолунието. С ретроградното Слънце и Меркурий във вашия домашен и семеен сектор, бъдете предпазливи по отношение на въпроси, свързани с вашите роднини, тъй като едно решение може да отведе живота ви по труден път, принуждавайки ви да промените посоката.

Таро картата за Везни тази седмица: Деветка чаши

Везни, вие сте мечтател и понякога желанията ви се сбъдват. Имате прекрасен ум, който може да предвиди какво ви крие бъдещето (и за другите). Можете да се увлечете в мечти и да се изгубите в чудото и страхопочитанието „ами ако“.

Деветката чаши е сладка, символична карта за вас в момента, тъй като представлява сбъдващо се желание. С Новолунието тази седмица, ако имате нужда от пари, поискайте ги.

Таро карта за Скорпион тази седмица: Асо на жезлите, обърнат

Скорпион, има определени неща в живота, на които не можеш да помогнеш, и това да бъдеш влиятелен човек е едно от тях. Асът на жезлите, обърнат, ти показва, че дори в моменти, когато се чувстваш слаб, все още си способен да постигнеш много неща.

Нуждата от почивка е нормална и е полезно да си позволите почивка, когато можете. Тъй като вашият слънчев сезон е към своя край и Меркурий е ретрограден, гледайте на почивката като на ценна инвестиция в себе си.

С Новолунието във вашия знак, даването на приоритет на грижата за себе си е мъдър ход . Грижата за себе си не е задължително да означава седене или спане. Тя може да включва разчистване на безпорядъка или даряване на използвани вещи, така че пространството ви да е свободно от разсейване, докато правите добри дела за другите.

Таро карта за Стрелец

Стрелец, ти си мъдра душа с много преживявания, които можеш да споделиш с другите. Понякога избираш да запазиш мислите си за себе си, а друг път споделяш щедро, за да ги чуе светът. Новолунието те кани да се освободиш от миналото, а картата таро за тази седмица показва, че ситуация, с която си се борил, е на път да бъде разрешена.

Петте чаши, обърнати, ви предлагат шанс да споделите нещо вдъхновяващо, особено за това, което сте постигнали в живота си напоследък. Може би сте се оплаквали от личен проблем в миналото, но с ретроградното навлизане на Слънцето и Меркурий във вашия знак, виждате светлината в края на тунела.

Таро карта за Козирог тази седмица: Тройка жезли

Козирог, ти имаш воински дух. Успя да поемеш контрол над живота си и да се издигнеш на ново ниво тази година. Знаеш какво е необходимо, за да постигнеш значителни подобрения и не се страхуваш да се изправиш пред страховете си и да работиш усилено, за да бъдеш по-силен. Слънцето, влизащо в Стрелец с ретрограден Меркурий, хвърля светлина върху тревогите и те нямат контрол над теб. Освободи се от тях .

Тройката жезли е положителен символ на прогрес и развитие. Така че, ако се надявате да видите печалба за усилията си, бъдете оптимисти. Тя идва към вас и може да включва нови приятели скоро след като Новолунието в Скорпион активира мрежата ви от контакти.

Таро картата за тази седмица за Водолей: Обесеният мъж

Водолей, ти си новатор. Често измисляш невероятни идеи за това какво трябва да се направи и кога. Така че не е изненадващо, че чакането за промяна, както е посочено от Обесения, не ти върши работа. Чакането те спъва.

Новолунието тази седмица ви кани да започнете да мислите за това кое е най-добро за вас професионално и в кариерата ви. Може да се наложи да преосмислите позицията си по време на ретроградния Меркурий в Стрелец и да изберете да се издигнете до върха сами.

Може да ви е жалко да оставяте другите, но не забравяйте, че това не е защото вие искате, а защото целите ви не съвпадат. Вие искате да водите и е добре, ако другите не го правят. Вашето ръководство защитава вашето крило и това е чудесно нещо, което можете да предложите на другите през сезона на Стрелец.

Таро картата за Риби тази седмица: Шест чаши, обърната

Риби, вие сте очарователна, мила, духовна зодия със сърце за хората. Шест чаши, обърната обаче, подсказва, че романтичната ви природа може да ви накара да се чувствате изгубени или заседнали в миналото тази седмица. Може да съжалявате за пропуснати възможности и да се чудите дали не сте могли да направите няколко неща по различен начин, за да създадете по-добри преживявания във връзките.

Добрата новина е, че с навлизането на Новолунието във вашия сектор на приключенията, имате шанс да се прегрупирате и да започнете отначало. Слънцето и Меркурий са ретроградни, навлизайки в работния ви сектор, осигурявайки ви амбицията да направите това, което трябва.

Да, може да ви отнеме време, за да се почувствате достатъчно уверени, за да преодолеете тъгата си, но имате силата да го направите в името на любовта. И ще успеете!