Седмичен ТАРО хороскоп за всяка зодия, 18 - 24 август 2025

Седмични таро хороскопи за 18 - 24 август 2025 г. са тук за всеки зодиакален знак. Тази седмица Слънцето навлиза в Дева, астрологичният знак, който управлява ежедневието, благополучието, психичното здраве, добротата към животните и как помагаме на хората в нужда. Луната ще пътува от Близнаци до Дева. Така че, започваме и завършваме седмицата с една и съща енергия на Меркурий - време е да се замислим дълбоко за изборите си и да променим навиците си.

Нашето колективно таро за всички е Четири Пентакли, обърнато. Неговото послание към нас е да извършваме благотворителни дела. Не забравяйте, че Меркурий е свързан със скоростта, така че действайте бързо и не прекалявайте, когато се отнасяте добре с другите и правите добро за тези, на които можете да повлияете.

Таро карта на седмицата за Овен: Пет жезли

Овен, време е да се замислиш какво искаш да постигнеш тази седмица. Твоята карта таро, Петицата жезли, е свързана с конфликти, а ти не си непознат/а с противоречивата енергия. За теб желязото остри желязото и когато имаш възможност да бъдеш предизвикан/а, това изважда наяве само най-доброто от теб.

Тази седмица ще искате да не забравяте да се съсредоточите върху крайната цел; обаче, какво означава това за вас? Щастие. Ако ви прави щастливи, чудесно. Ако нещо друго кара друг човек да се чувства така, намирането на компромис може да бъде печелившо за всички.

Таро карта на седмицата за Телец: Император

Телец, интуитивната ти страна се проявява силно и това ти помага да се бориш с властимащите тази седмица. През седмицата на 18 август изглежда ще бъдеш в режим на самозащита.

Въпреки това, ако се справите добре, това ви дава шанс да отстоявате позицията си и да покажете на другите от какво сте направени. Ще ви бъде много по-лесно да бъдете смели и откровени и ще спечелите уважение от хора, които се възхищават на вашия такт и честност, когато е необходимо.

Таро карта на седмицата за Близнаци: Тройка чаши, обърната

Близнаци, вие сте социална зодия и когато чувствате, че хората създават конфликти и разделения, това боли сърцето ви. Не можете да го игнорирате и се чувствате длъжни да се изправите срещу него. Така че, през седмицата от 18 до 24 август, според обърнатата Тройка Чаши, ще се опитате да бъдете миротворец.

И все пак, ако хората не изглеждат съгласни, настояват да не се разбирате, може да решите, че е по-добре да си починете от всичко и да се забавлявате сами. Самостоятелното пътуване може да е вашият седмичен предпочитан режим и дори може да ви хареса спокойствието, което идва с него.

Таро карта на седмицата за Рак: Влюбените

Рак, ти вярваш в съдбата и си безнадежден романтик. Така че, ако нещо привлече вниманието ти, особено когато не гледаш, се чудиш дали съдбата не ти показва картата, чакайки да отговориш на зова.

Седмицата на 18 август обаче може да бъде подвеждаща. Може да откриете, че сте привлечени от нещо, което ви отдалечава от това, което имате и на което се наслаждавате.

Бъдете внимателни, когато става въпрос за изкушение. То често е краткотрайно и мимолетно. Да се поддадете на желанието да го поддадете е значението зад вашата седмична карта таро, Влюбените.

Таро карта на седмицата за Лъв: Деветка чаши, обърната

Лъв, ти си много добър в това да се вглеждаш в себе си. Интроспекцията е нещо, което правиш толкова добре, че е част от естествения ти начин за справяне с всеки проблем. През седмицата на 18 август ще издигнеш тази черта на много високо ниво.

Деветката чаши, обърната, е свързана с провеждането на мини самооценка на вашите харесвания, нехаресвания и области за растеж и развитие. Възможно е да направите някои големи и позитивни стъпки преди края на седмицата, Лъв. Готов ли си за това?

Таро карта на седмицата за Дева: Сила

Дева, това, което те прави толкова силна, е способността ти да виждаш нещата такива, каквито са, като същевременно спазваш границите си. Картата Таро „Сила“ е идеална за теб през седмицата, в която Слънцето навлиза във твоя зодиакален знак.

Получавате тласък от ободряваща енергия. Можете да направите някои нови промени по време на рождения си ден и да предефинирате какво искате да постигнете през тази година.

Таро карта на седмицата за Везни: Шест мечове

Миналото, особено нещата, които са ви натъжавали, е зад гърба ви, Везни, и сте повече от готови да се сбогувате с тежестта на разочарованието и тъгата.

Вашите взаимоотношения ще получат тласък от вашата удивително позитивна страна, след като раницата със съжаление, която носите със себе си, бъде свалена. През седмицата на 18 август ще мислите за многото пъти, когато сте позволили на стари спомени да ви преследват .

Не искаш повече да живееш под тази сянка. 18 август е седмицата, в която ще я промениш; ще се сдобиеш с ново аз. Нова цел!

Таро карта на седмицата за Скорпион: Двойка жезли

Лятото почти свърши и с настъпването на есента на хоризонта, вие сте готови да размислите за последната глава от тази година. Има решения, които трябва да се вземат, и избори, които трябва да се обмислят, които имат последствия за вашия живот и за живота на тези, на които влияете.

Вашият седмичен таро, Двете пръчки, е символ на този обмислен процес, при който обмисляте възможностите си със значителни подробности.

Не искате да отлагате в този момент. Когато вселената ви даде знак, че е време да започнете да планирате, дайте си възможност да го направите. Бъдещето ви очаква и то може да бъде толкова хубаво, колкото искате, ако сте подготвени.

Таро карта на седмицата за Стрелец: Асо на жезлите, обърнат

Стрелец, някои неща отнемат време и дори има случаи, когато това, което си представяте, че трябва да бъде, е по-дълго, отколкото първоначално сте очаквали. Помолени сте да бъдете допълнително търпеливи през седмицата на 18 август.

Може да има причини, поради които това, което сте се надявали да бъде направено до тази седмица, не се случва и това, което сте си мислили, че ще можете да кажете, че сте завършили, не се случва.

Крайните срокове не винаги са отражение на вашата компетентност. Те могат да бъдат и проява на урок, който вие (или някой друг) трябва да научите.

Таро карта на седмицата за Козирог: Шест пентакли, обърната

Козирог, може да си естествен дарител, но другите хора имат нужда да бъдат убеждавани малко повече, за да свършат своя дял от работата в една връзка. Това може да ти се струва изключително несправедливо в момента, но ти виждаш липсата и намираш за брутално, че ти трябва да си този, който да повдигне темата.

Седмицата от 18 август, обърнатата Шест пентакли, картата таро показва нещо повече зад проблема, с който се сблъсквате. Възможно ли е да има скрит мотив, за който не сте наясно?

Възможно е някой да се опитва да скрие страх или грешка. Добре е да задавате въпроси и да разбирате нещата, като гледате, а не като игнорирате, особено когато животът изглежда безсмислен.

Таро карта на седмицата за Водолей: Десетка мечове

Водолей, загубите се случват. Когато се случат на приятел, дори на някой, когото познавате онлайн, това може да ви засегне повече от преди.

Десетката мечове, седмицата на 18 август, предсказва скръб. Това може да е загуба на работа, дом или надежда от човек, когото обичате. Вашата добра природа естествено ще ви накара да помагате на нуждаещите се .

Помислете с какви ресурси разполагате, дори и да не можете да дарите пари. Можете да дарите време, енергия и съвети, които са полезни и окуражаващи, когато животът ви е труден. Понякога е изключително ценно да сте до човек, когато има нужда да поговори.

Таро карта на седмицата за Риби: Императрицата

Риби, вашата мечтателна личност и нежен дух са това, от което се нуждаете тази седмица. Сладката, грижовна енергия на Императрицата е символ на вашия грижовен и добър дух.

Седмицата на 18 август може да бъде нож с две остриета за вас. От една страна, ще искате да се раздадете и да излеете енергията си, но има и част от вас, която може да се чувства леко изтощена и да се нуждае от грижещ се, който да ви помогне да възстановите емоционалните си резерви.

Риби, имате възможност да поискате това, от което се нуждаете , толкова често, колкото казвате на другите да правят същото с вас. Може да откриете, че това е освежаваща промяна в сравнение с начина, по който сте се справяли със стреса в миналото, и може да бъде прекрасно преживяване за вас.