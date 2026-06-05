Войната в Украйна:

Путин със знакови думи към Тръмп за обещанието му "да уреди" войната в Украйна за 24 часа (ВИДЕО)

05 юни 2026, 7:38 часа 728 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Путин със знакови думи към Тръмп за обещанието му "да уреди" войната в Украйна за 24 часа (ВИДЕО)

"Мисля, че президентът Тръмп искрено се опитва да разреши кризата с Украйна. Вярно е, че той каза, че не е очаквал, че ще е толкова трудно. Може би някои стъпки и някои неща не изглеждат много трудни, но когато се захванеш с това, влезеш в дълбочина в проблема, се оказва, че има твърде много неизвестни". Това заяви руският диктатор Владимир Путин на пресконференция с представители на международни информационни агенции в рамките на Международния икономически форум в Санкт Петербург - Още: "Изборът сега е ваш, стига война": С писмо Зеленски покани Путин на преговори (ВИДЕО)

Думите на Путин са знакови и на фона на въпрос за войната в Украйна, с който Тръмп беше принуден да се сблъсъка. Американският президент беше попитан дали украинският президент Володимир Зеленски е прав да иска сам да се срещне с Путин, без (посредничеството на) Тръмп, тъй като сега на Тръмп Украйна му е последен приоритет, след като затъна с Иран? "Знам какво правите. Мисля, че ще е страхотно да се срещнат. Трябва да уредят (нещата)", отговори Тръмп, уточнявайки, че "и двамата ще направят компромиси, ще се случи", наричайки и Зеленски, и Путин "много добри хора":

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Американският президент не пропусна пак да се надуе как ако не била военната помощ и американските оръжия, Украйна нямало да се бие днес. "Украинците нямаше да издържат дори ден или два без оръжията, които им дадох", каза той, обяснявайки как руските танкове "бум-бум-бум" били спирани с американски противотанкови ракети (Javelin) - ОЩЕ: Ключови съюзници на Украйна подготвят план за преговори с Путин

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Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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