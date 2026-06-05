Путин със знакови думи към Тръмп за обещанието му "да уреди" войната в Украйна за 24 часа (ВИДЕО)

"Мисля, че президентът Тръмп искрено се опитва да разреши кризата с Украйна. Вярно е, че той каза, че не е очаквал, че ще е толкова трудно. Може би някои стъпки и някои неща не изглеждат много трудни, но когато се захванеш с това, влезеш в дълбочина в проблема, се оказва, че има твърде много неизвестни". Това заяви руският диктатор Владимир Путин на пресконференция с представители на международни информационни агенции в рамките на Международния икономически форум в Санкт Петербург - Още: "Изборът сега е ваш, стига война": С писмо Зеленски покани Путин на преговори (ВИДЕО)
Putin on Trump:— Clash Report (@clashreport) June 4, 2026
Trump says he didn't expect the Ukraine problem to be so hard.
Some things don't seem too complicated, but as soon as you delve deep into the problem, it turns out that there are too many unknowns. pic.twitter.com/qLYiUhOoW2
Думите на Путин са знакови и на фона на въпрос за войната в Украйна, с който Тръмп беше принуден да се сблъсъка. Американският президент беше попитан дали украинският президент Володимир Зеленски е прав да иска сам да се срещне с Путин, без (посредничеството на) Тръмп, тъй като сега на Тръмп Украйна му е последен приоритет, след като затъна с Иран? "Знам какво правите. Мисля, че ще е страхотно да се срещнат. Трябва да уредят (нещата)", отговори Тръмп, уточнявайки, че "и двамата ще направят компромиси, ще се случи", наричайки и Зеленски, и Путин "много добри хора":
Reporter: Zelensky wrote a letter to Putin. He wants to meet with Putin alone because he thinks you're too busy with Iran. Is he right?— Clash Report (@clashreport) June 4, 2026
Trump: I know exactly what you're doing. I think it would be great if they met. They should get it done. pic.twitter.com/80yAEicoZJ
Trump calls Putin and Zelensky "two very good people." pic.twitter.com/bdmkV654N5— Clash Report (@clashreport) June 4, 2026
Американският президент не пропусна пак да се надуе как ако не била военната помощ и американските оръжия, Украйна нямало да се бие днес. "Украинците нямаше да издържат дори ден или два без оръжията, които им дадох", каза той, обяснявайки как руските танкове "бум-бум-бум" били спирани с американски противотанкови ракети (Javelin) - ОЩЕ: Ключови съюзници на Украйна подготвят план за преговори с Путин
Trump:— Clash Report (@clashreport) June 4, 2026
Without our military and our equipment, Ukraine wouldn't be alive to fight today. pic.twitter.com/l885FdJQvZ
Trump:— Clash Report (@clashreport) June 4, 2026
Ukraine wouldn't have lasted one or two days without the equipment I gave them. pic.twitter.com/tm2UORvHQP