На среща с ръководители на международни информационни агенции по време на "руския Давос" (Международния икономически форум в Санкт Петербург), руският диктатор Владимир Путин заяви, че реалните доходи в Русия нарастват с 28%, заплатите с 25%, пенсиите и помощите се индексират, а броят на хората, живеещи под прага на бедността, намалява с "ускоряващи се темпове". "Изпълняваме всичките си социални задължения към гражданите на Русия", каза той. Путин посочи инфлацията като основен проблем, но увери, че Руската централната банка "взема всички мерки".

На всичкото отгоре Путин избълва как в последните 3 години икономиката на ЕС била отчела ръст от общо максимум 3%, докато руската била с 10% ръст - демек над 3 пъти повече. Но руският диктатор не каза какъв е обемът на европейската икономика и какъв е този на руската - тази на ЕС е около 17 трилиона долара, докато тази на Русия е пряко сили 2,2 трилиона долара.

Други руски длъжностни лица цитираха подобни данни. Руският финансов министър Антон Силуанов заяви, че реалните доходи в Русия са нараснали с над 24% за малко повече от три години. През май вицепремиерът Александър Новак цитира число от 26,1% за три години и заяви, че бедността е спаднала до "историческо дъно" от 6,7%.

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Не е така

Данните от проучване на Руската централна банка показват, че от януари 2024 г. до май 2026 г. делът на руснаците, които съобщават за влошаване на финансовото положение на семейството си, се е увеличил от 24% на 33%, докато делът на тези, които съобщават за подобрение, е намалял от 20% на 15%. В големите градове отрицателните оценки (33%) са повече от два пъти по-високи от положителните (16%).

Данни от източници, които не са пряко зависими от Кремъл, също демонстрират различна картина. Центърът за макроикономически анализ и краткосрочно прогнозиране изчисли, че през първото тримесечие на 2026 г. реалните доходи на руснаците са спаднали с 1% за първи път от 3 години. Руската опозиционна медия The Moscow Times отбелязва, че през януари и февруари номиналните заплати във въгледобива, металургията и железопътния транспорт "едва покриват инфлацията", докато в риболова доходите са спаднали с 0,4%. Ръст от 20% или повече е регистриран само в туризма, финансите и информационните технологии.

А на този фон, ръководителят на Руския фонд за преки инвестиции Кирил Дмитриев обяви, че продължавало проектирането на подводен тунел между Русия през Чукотка и Аляска. От думите му стана ясно, че всъщност няма споразумение на държавно ниво Русия-САЩ, а има споразумение с частна компания да се работи по проекта:

Russian Envoy Kirill Dmitriev says Russia will sign an agreement tomorrow to advance engineering design work on a proposed tunnel under the Bering Strait connecting Chukotka and Alaska.



He later clarified the signing is with a private engineering company, not US officials.… — Clash Report (@clashreport) June 4, 2026

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Източник: ASTRA