Глас от дълбините на океана, който озадачава учените от 40 години: Мистерията на най-самотния кит

В продължение на близо четиридесет години странен сигнал се носи през северната част на Тихия океан, озадачавайки учените. Той идва с честота от 52 херца – честота, която никой известен кит не излъчва. Китът, отговорен за него, е така нареченият „52-херцовият син кит“ и бързо си спечелва титлата „най-самотният кит“, защото никой никога не е чувал нещо подобно.

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Историята започва през декември 1992 г., когато Джо Джордж, техник във военноморската въздушна база Уидби Айлънд, засича необичаен сигнал, използвайки Системата за звуково наблюдение (SOSUS). Системата, построена за проследяване на подводници по време на Студената война, вместо това засича зов, различен от всеки известен зов на кит, според The ​​Daily Galaxy.

Повечето сини китове и финвали издават звуци на честоти между 10 и 40 херца, много по-ниски от 52, което прави откритието наистина озадачаващо.

Преди няколко години други учени бяха чули нещо подобно. Изследователи от Океанографския институт Уудс Хоул засекоха сигнала през 1989 г., докато изследваха северната част на Тихия океан. По-късно Военноморските сили разсекретиха записите, за да могат експертите да ги изучат.

Според проучване от 2004 г., публикувано в списанието Deep-Sea Research, „може да е трудно да се повярва, че ако това беше кит, в това необятно океанско пространство би могло да има само един такъв индивид, но въпреки всеобхватното и щателно целогодишно наблюдение, в целия океан е открит само един зов с тези характеристики и само един източник е регистриран през всеки сезон.“

Това, което прави „52-Hz“ кит толкова необичаен, е високата честота на неговия вик. Както обясни The Atavist, никой известен вид кит не издава звуци с честота 52 Hz. Сините китове, финвалите и гърбатите китове могат да го чуят, но никой не пее с толкова висок тон. Кристофър Кларк от университета Корнел подчертава:

„Животното пее с много от същите характеристики като типичната песен на синия кит. Сините китове, финвалите и гърбатите китове – всички тези китове могат да чуят този звук; те не са глухи. Той просто е странен.“

Някои предполагат, че може да е глух син кит, но песента му все още запазва ключови модели на зов на синия кит, оставяйки мистерията неразгадана.

Хибридният кит и променящите се океани

Друго обяснение може да бъде хибридизацията между сини китове и финвали. Както Грист съобщава, финвалите са много по-многобройни от сините китове - например, приблизително 37 000 индивида са били около Исландия през 2024 г., в сравнение със само 3000 сини кита. Ейми Ланг, морски биолог от NOAA, споделя:

„Три хиляди не е много висока гъстота. Така че можете да си представите, че ако женски син кит търси партньор и не може да намери син кит, но наоколо има много финвали, тя ще избере един от тях.“

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С промяната на океанските условия, популациите могат да станат по-изолирани, създавайки повече хибриди и евентуално повлиявайки на начина, по който тези морски бозайници общуват помежду си.

Какво разкриват песните на китовете за дълбокия океан?

Звуците на тези дълбоководни гиганти са невероятно силни. Сините китове могат да издават звуци до 188 децибела, по-силни от реактивен двигател, а звуците им могат да се разпространяват на хиляди километри под водата, отеквайки в цели океански басейни. Тези мощни звукови сигнали помагат на морските хищници да се ориентират, да ловуват и да общуват помежду си на огромни разстояния.

Забележително е, че песента на „52-херцовия“ син кит се чува непрестанно вече близо четири десетилетия, демонстрирайки почти неуморен опит за установяване на контакт с външния свят. Учените започват да дешифрират скрити модели в песните на китоподобните, разкривайки улики за техните сложни комуникационни системи.

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