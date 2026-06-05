Дори Явор Дачков усеща военния провал на Путин: Диктаторът призна за два "Орешник"-а и надрънка небивалици за украинските загуби (ВИДЕО)

Руският диктатор Владимир Путин сам призна, че при масираната руска комбинирана въздушна атака срещу Украйна и специално украинската столица от 24-ти май Русия е изстреляла не една, а две ракети със среден обсег "Орешник" - и от думите му стана ясно, че те не са уцелили нищо съществено, било стреляно наистина по гаражи, за да се видело как се "доставят" бойните глави на ракетата. Но освен това, Путин избълва нова уникална лъжа за ситуацията на фронта в Украйна - ОЩЕ: Двоен руски позор: Москва е изстреляла не един, а два "Орешник"-а с комични резултати (СНИМКИ)

"Руската армия напредва по цялата линия на контакт на фронта. Няма място, на което да не напредваме (бел. ред. - от ранна пролет насам в Олександриевското направление, южно от Покровск и северно от Гуляйполе, както и в Ореховското направление, западната част на Запорожка област, руските сили бяха принудени да спрат и да отстъпят позиции - Страх: Русия сложи ПВО на небостъргач в Москва. Лъсна голяма руска лъжа за фронта (ОБЗОР - ВИДЕО) Най-големият проблем за украинската армия и критичната липса на войници. Наскоро, числата (на украинския личен състав) паднаха със 100 000 души. Месечно губят по 40 000 души. Като резултат ловят хора като кучета на улицата, принудителната мобилизация им дава 15 000 - 16 000 души месечно. Като резултат губят 10 000 души, а 20 000 са дезертьори", заяви Путин, "пресмятайки" и връщащи се на фронта украинци, излекували рани - и това след като украинският президент Володимир Зеленски в официалното си писмо до Путин изрично посочи, че 30 000 руснаци всеки месец умират в Украйна - ОЩЕ: "Изборът сега е ваш, стига война": С писмо Зеленски покани Путин на преговори (ВИДЕО)

Putin on Ukrainian losses:



Recently, the numbers have dropped by 100,000 people.



Monthly, they lose about 40,000 people. pic.twitter.com/RQmqwqnHIK — Clash Report (@clashreport) June 4, 2026

Ако числата на Путин бяха верни, тогава стои въпросът - как така много по-голямата руска армия за вече 5-та година в Украйна не само не е превзела дори един голям областен град (Донецк и Луганск бяха превзети още преди началото на пълномащабната война), а даже не е близо до някой голям град (Запорожие, Днипро, Харков, Суми) - ОЩЕ: Путин: Ударът с "Орешник" не беше с военно предназначение, искахме да видим резултатите (ВИДЕО)

Путин обаче настоява: "Тази година дезертьорите в Украйна са 60 000 души. Мобилизацията е принудителна - никой не иска да се бие за Украйна":

Putin on Ukraine:



They draft in a compulsory manner. No one wants to fight in Ukraine. pic.twitter.com/cvLiDUBH8k — Clash Report (@clashreport) June 4, 2026

На този фон, дори Явор Дачков преди 2 дни публикува специализиран материал на Foreign Affairs, в който подробно се описва как нещата на фронта в Украйна се преобръщат в полза ущърб на Русия - ОЩЕ: 4 години война на Русия в Украйна. "Киев за 3 дни" се превърна в брутална касапница: кървавата равносметка (ОБЗОР - ВИДЕО)