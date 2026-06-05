Радио Класик А придоби самостоятелна честота и се завръща в ефира

"Радио Класик А – Най-добрата класика" - с този девиз днес, 5 юни 2026 г. стартира нова 24-часова радио програма на честота 90 MHz в София. Чрез придобиването на самостоятелно място в българския радиоефир, медията, която е част от Fresh Radio Group, най-сетне получава свой собствен дом.

"На 5 юни 2026 г. в ефира на София, на 90 MHz ще прозвучи сигналът на новото Радио Класик А. И за първи път със собствена честота!", казва Васил Димитров, основател на първото и единствено радио за класическа музика в България и настоящ директор на Fresh Radio Group. "Радиото, което в своята 32-годишна история започна като "Класик ФМ" на честотите на "Свободна Европа", впоследствие 18 години бе на честотата на радио "Алма Матер" – като "Алма Матер – Класик А", а през последната една година излъчваше само онлайн, вече има своя собствена честота. Да има в България радио за класическа музика е мисия!", посочва още г-н Димитров.

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С прецизната музикална селекция на новата програма в ефира отново ще звучат великите шедьоври на класическата музика – от клавирни миниатюри до големите симфонични и оперни творби, както и любими филмови партитури. Наред с тях слушателите ще могат да се насладят и на подбрани изпълнения от класическия джаз, които естествено допълват богатата и разнообразна звукова палитра на радиото. Освен ефирното излъчване за територията на столицата, се запазва и опцията за слушане през интернет на уебсайта radioclassica.bg. Гъвкави съвременни възможности пред аудиторията предоставя и новото мобилно приложение Fresh Play, достъпно скоро за сваляне от App Store и Google Play.

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Екипът на Васил Димитров и продуцентската компания "Кантус Фирмус", който стои зад дейността на новото Радио Класик А, е същият, който създаде радио Classic FM през 1994 г. – първата частна радиостанция за класическа музика в България. Същият екип създаде и свой собствен оркестър през 2002 година, първоначално познат като Оркестър на Класик ФМ, а след това и под името Оркестър "Кантус Фирмус". През 2001 г. "Кантус Фирмус" създава "Европейския музикален фестивал", доказал се през изминалите 26 години като един от най-значимите музикални форуми в България със силно международно и българско артистично присъствие. "Кантус Фирмус" учреди и отличията "Златно перо" за принос към българската култура, връчвани ежегодно вече 31 години, а заедно със Съюза на българските музикални и танцови дейци е съорганизатор на наградите "Кристална лира".

Официалният старт на радиото ще бъде обявен тази вечер в зала "България" на концерта от изключително успешния цикъл "Колекция Stradivarius" с Оркестър "Кантус Фирмус" и солист цигуларя Веско Ешкенази. Събитието е част от програмата на 26-ия "Европейски музикален фестивал".