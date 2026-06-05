САЩ спират доставка на ракети "Томахоук" към Германия заради страх от Русия

Очаква се Пентагонът да отмени плана си за изпращане на далекобойни ракети „Томахоук“ в Германия, отчасти защото официални лица се опасяват, че Русия ще го възприеме като ескалация. Те посочват, че Москва ще отвърне, ако администрацията на президента Доналд Тръмп продължи с усилията си да разположи прецизни ракети в центъра на Европа - поне това твърдят двама европейски и един американски официален представител, цитирани от Politico. Новината бележи изненадващ обрат в отдавна планирано споразумение с един от най-големите съюзници на Съединените щати.

Всяко решение да не бъдат доставени ракетите би отменило сделката, сключена по време на администрацията на Джо Байдън, и би оставило Берлин без отбранителни средства, от които германските лидери казват, че се нуждаят отчаяно.

Този ход е част от по-широкото оттегляне на САЩ от НАТО, включително отмененото разполагане на хиляди американски войници в Германия и плановете за изтегляне на определени ресурси.

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Войната с Иран също влияие на решението

Американските власти, макар и да се опасяват преди всичко от реакцията на Русия, вероятно са загрижени и за намаляващите запаси от оръжие в САЩ. Щатите изстреляха хиляди ракети „Томахоук“ и противовъздушните "Пейтриът" през първите седмици на войната с Иран. Миналия месец министърът на отбраната Пийт Хегсет заяви пред Конгреса, че ще са необходими „месеци и години“, за да се възстановят боеприпасите, изразходвани по време на военния конфликт.

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Вероятната промяна в отношението към „Томахоук“ е особено тревожна за германските официални лица, които бързат да модернизират въоръжените сили, за да служат като защитен вал срещу руската агресия. Германският канцлер Фридрих Мерц заяви миналия месец, че не очаква САЩ да разположат „Томахоук“ в Германия поради ограничената наличност на крилатите ракети, които могат да изминат над 1600 км (до 2500 км в зависимост от спецификациите). „Американците в момента нямат достатъчно за себе си“, каза Мерц пред германската обществена телевизия.

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САЩ разкриха по-нататъшни промени в ролята си в НАТО тази седмица на конференция на военни лидери - те включват съкращения на изтребители, дронове и военноморски единици, твърди немскоезичното издание Die Welt.

Берлин усети съкращенията особено болезнено. Тази пролет Пентагонът отмени разполагането на 5000 американски войници в Германия – ход, който шокира европейските официални лица. Решението за войските, което намалява нивата до равнищата отпреди войната на Русия в Украйна, дойде, след като Мерц заяви, че президентът Доналд Тръмп е бил "унижен" във войната в Иран. Пентагонът все още не е оповестил плана за тези войски, казват двама американски представители на отбраната, цитирани от Politico. Не е ясно и дали те биха могли да бъдат разположени другаде в Европа.

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Заплахата от Русия

САЩ може и да се тревожат за Москва, но Германия и останалата част от Европа трябва да се справят с тотална война между Русия и Украйна на прага си. Руските сили отдавна са разположили ракети „Искандер“ с ядрена способност в ексклава Калининград между Полша и Литва. Те също така разгърнаха ракети „Орешник“ със среден обсег в Беларус, които могат да достигнат цяла Европа за броени минути. Длъжностни лица от Източна и Централна Европа наблюдават тези ходове изкъсо.

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„Преди година и половина подадохме официално искане до американците за внос – тоест за закупуване – на ракети „Томахоук“, заяви германският министър на отбраната Борис Писториус пред германската обществена телевизия миналия месец. „Все още очакваме отговор. Но, честно казано, предвид настоящото състояние на света, не се надявам много в това отношение".

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По време на посещението си във Вашингтон през юли миналата година Писториус е проявил интерес и към закупуването на американската наземна ракетна система Typhon, която изстрелва ракети „Томахоук“. До момента обаче той не е получил никаква нова информация по въпроса.

Германските власти проучват европейски алтернативи, за да запълнят празнината в областта на прецизните удари на далечно разстояние. Дебатът в Берлин се води не толкова за конкретна оръжейна система, колкото за това колко бързо страната може да придобие способността да поразява цели от разстояние – чрез закупуване на готови системи, разширяване на производството съвместно със съюзниците или дългосрочно европейско развитие.

Дроновете и по-евтините системи може да помогнат, но германците не ги разглеждат като пълноценен заместител на ракетите от типа „Томахоук“. Германски официални лица са загрижени в по-широк план, че оттеглянето на САЩ ще принуди Европа да запълни военните празнини по-бързо, отколкото може да го направи нейната отбранителна промишленост.

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