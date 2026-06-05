Киев поиска от ЕС да не дава закрила на украински мъже във военна възраст

Киев официално поиска изключване на украински мъже в призовъчна възраст от схемата за временна закрила на ЕС. В момента всички държави членки на Европейския съюз са съгласни, че Директивата за временна закрила (TPD) за украинците трябва да бъде удължена до март 2028 г., но „много страни“ се застъпват за „промени в обхвата на защитата при определени условия“. Това заяви заместник-министърът по миграцията на Кипър – страната, която е ротационен председател на Съвета на ЕС – Николас Йоанидис по време на заключителната конференция, която се състоя на 4 юни, след края на заседанието на Съвета на ЕС по правосъдие и вътрешни работи.

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„Мисля, че това ще позволи да се постигне споразумение в полза на украинския народ, и в същото време е решение, което няма да позволи да се оказва натиск върху държавите членки, които приемат украинци“, каза той.

Европейски комисар: Украйна иска изключване на мъжете във военна възраст от временната закрила

Едно от изключенията, обсъдени на срещата, е изключването на мъжете с украинско гражданство във военна възраст от TPD, заяви Магнус Брунер - европейският комисар по вътрешни работи и миграция. "И украинците ни молят да го направим", потвърди той, цитиран от Deutsche Welle.

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Брунер добави, че по време на дискусията участниците „изслушаха внимателно министрите от страните“, които са приели най-много украински бежанци – Чехия, балтийските държави, Полша, Германия и Австрия.

Той обеща, че през следващите седмици Европейската комисия ще представи предложение „за това как да продължим напред и какъв ще бъде пътят за действие по отношение на временната закрила“ за украинците.

Снимка: Генерален щаб на украинската армия

Позицията на Европейската комисия трябва да бъде одобрена от държавите членки на ЕС с квалифицирано мнозинство.

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Над 4 млн. украинци със статут на временна закрила в ЕС: дискусиите продължават

Схемата на ЕС за предоставяне на временна закрила, активирана след мащабното руско нахлуване в Украйна през февруари 2022 г., понастоящем е в сила до март 2027 г. след удължаване, договорено миналата година. В последните дни новото ѝ удължаване се превърна в обществено значима тема в страните, приели най-много украински бежанци, а изключването на мъжете в призовъчна възраст сериозно се дискутира на ниво ЕС. Това обсъждане е вписано във вътрешен документ на Съвета на ЕС, с който от Euractiv са се запознали.

Всяко такова ограничение би се отнасяло само за нови кандидати, търсещи статут на временна закрила.

Украйна се сблъсква с нарастващ недостиг на работна ръка и предизвикателства при набирането на кадри в петата година от войната, подпалена от Русия. През 2024 г. страната понижи възрастта за мобилизация от 27 на 25 години и въведе мерки за подобряване на набирането и военната регистрация.

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Към март 2026 г. 4,33 милиона украинци са имали статут на временна закрила в ЕС, като най-голям брой от тях са приети от Германия (1,27 милиона), Полша (961 405) и Чехия (379 820).