The Economist: Европа няма стратегия за Украйна отвъд оцеляването

"Това е моментът на истината за Европа", заяви председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен през 2022 г., когато руски танкове нахлуха в Украйна. Сега, след години на бездействие, Европа най-накрая осъзна това, пише в редакционна статия британското издание Economist. Държавите членки на ЕС и други европейски страни (особено Обединеното кралство) поеха почти цялата помощ за Украйна. Военната интеграция продължава, а бе стартирана и френско-британска инициатива за поддържане на условно прекратяване на огъня. Плащанията по нов заем от 90 милиарда евро (105 милиарда долара) за Украйна ще започнат този месец. Санкциите постепенно се затягат.

Освен това се появи усещане за нови дипломатически възможности. Европа иска да надделее там, където Америка се провали. "Ще бъдем част от решението и трябва непременно да участваме в дискусията", заяви френският президент Еманюел Макрон през февруари. За първи път подобни думи прозвучаха като констатация на факт, а не като молба. Още: От офиса на Зеленски се обърнаха към Лукашенко: Искаш ли да доживееш до пенсия?

Европейската подкрепа, казва посланикът на ЕС в Украйна Катарина Матернова, "се оказа по-стабилна, отколкото си представяхме". Въпреки това дори с това влияние Европа се бори да намери стратегия, която да надхвърля простото оцеляване на Украйна, признават министри и длъжностни лица.

През последните седмици политиците колебливо обсъждат кандидата за пратеник, който да преговаря с руския диктатор Владимир Путин (споменаваха се Ангела Меркел и Марио Драги), без ясна представа какво точно се надяват да постигнат. На 28 май върховният дипломат на ЕС Кая Калас отхвърли всякакви намеци по този въпрос.

Европейските представители смятат, че Путин се е оказал в трудна позиция, но няма индикации, че е готов да се откаже от исканията си. Това ограничава възможностите за конструктивни преговори. Представител на ЕС отбеляза, че Европа няма какво да предложи на Путин, освен постепенно облекчаване на санкциите. "Не сме против преговорите, ако са осъществими", каза естонският външен министър Маргус Цахкна. "Но засега няма за какво да се говори."

Това объркване произтича от различни цели. Някои европейски правителства искат да проучат "червените линии" на Русия чрез "посредничество", което би включвало отделни лица, а не правителства, или дори страни извън ЕС, като например Турция. Сериозните преговори с Москва, в които Европа би застанала на страната на Украйна, все още изглеждат малко вероятни. "Мисля, че се нуждаем и от двете опции", заяви един външен министър. Още: За първи път след украинските атаки: Русия призна, че добивът на петрол е намалял

Най-разгорещените дискусии относно потенциалните преговори се водят между страните от Западна Европа - Обединеното кралство, Франция и Германия. Това поражда нови опасения сред източноевропейски страни като Полша, че западните държави ще се опитат да "рестартират" отношенията си с Русия без тяхно участие. Украйна също е скептична.

Ако Путин покаже готовност за компромис, Киев вероятно ще трябва да приеме загубата на територия в Донбас, за да осигури прекратяване на огъня. Освен все още неясните гаранции за сигурност, най-добрият начин да се подслади това е да се ускори процесът на присъединяване на Украйна към ЕС - нещо, за което украинците копнеят от протестите на Майдана през 2013-2014 г. Миналата година, по време на водените от САЩ мирни преговори, имаше предположения, че Украйна ще се присъедини към ЕС още през 2027 г. Но докато фон дер Лайен и други настояват, че мечтата на Украйна неизбежно ще се сбъдне, тази дата е напълно невероятна за голяма страна с тежки проблеми с корупцията, чийто доход на глава от населението е само една трета от този на България. Длъжностните лица смятат, че Украйна ще има късмета да се присъедини към ЕС в рамките на 10 години.

В резултат на това пропастта само се разширява: Украйна има големи надежди, докато няколко правителства от ЕС биха предпочели да потулят въпроса. За да предотврати това, германският канцлер Фридрих Мерц наскоро предложи "асоциирано членство": Украйна ще получи достъп до различни институции на ЕС с ограничени права на глас и достъп до единния пазар, както и без субсидии. "Това е може би най-доброто, на което Киев може да се надява", казва Александър Габуев, ръководител на Центъра Карнеги в Берлин. Но украинците не бяха във възторг от идеята, виждайки я като евфемизъм за безкрайно чакане. Зеленски веднага отхвърли предложението на Мерц, наричайки го "несправедливо".

Работата по един или дори няколко "преговорни блока" може да започне на срещата на върха на ЕС още този месец. Но, както отбеляза един европейски служител, "самата дискусия е лицемерна и от двете страни". Европейците обвиняват Зеленски в безотговорност, че не смекчава очакванията. Те също така се опасяват, че ползите за Украйна ще разстроят кандидатите на Балканите. Междувременно недоверието към Запада нараства сред украинците. Още: Съседка на Русия преговаря за разполагане на американски ядрени оръжия

Според нови проучвания близо три четвърти от украинците все още подкрепят присъединяването към ЕС, но подкрепата сред младите хора намалява. Страната все повече поема отговорност за собствената си отбрана, включително производството на оръжия и дронове, търсени от партньори по целия свят, и иска признание, че балансът на силите се променя. "Виждам дълбока промяна в самовъзприятието на украинците", казва Яна Кобзова, специалист по Украйна в Европейския съвет по външни отношения. "Ако преди ЕС се възприемаше като спасител, сега има изместване към независимост. Мнозина казват: "Ние сме тези, които ви защитават днес.""

Украинските реформатори не са се отказали от надеждата, че парите и политическите обещания на ЕС ще послужат като застраховка срещу авторитаризъм. "Членството в ЕС за Украйна е като светлината в края на тунела", казва украинският дипломат Лана Зеркал. За голямо огорчение на Зеленски пакетът от 90 милиарда евро идва с допълнителни условия. Първият етап от процеса на присъединяване ще изисква реформи в областта на върховенството на закона до 2027 г. Бавният темп на реформите в Украйна обаче разочарова европейските служители. "Искаме да видим повече усърдие от Киев", казва един от тях. "Те трябва да ни помогнат, защото ние защитаваме техните интереси."

Времето изтича. Въпреки че "ударите с голям обсег", както Зеленски нарича ударите с дронове и ракети по руска територия, донякъде повдигнаха духа на Украйна, никой не знае колко дълго ще продължат. Русия ескалира атаките срещу Киев и други градове, а по-нататъшни удари заплашват да направят следващата зима още по-трудна от предишната. Засега европейските оръжия и пари държат Украйна в играта, позволявайки ѝ да продължи съпротивата.

Зеленски подписа споразумение с Швеция за доставка на изтребители. Европа обаче все още не е в състояние да осигури ракетите-прехващачи, необходими за защита на украинските градове. Зеленски изпрати писмо до Тръмп, с което призова за ракети-прехващачи "Пейтриът". Още: Украйна взе нова "жертва" в Крим - унищожила е тежковъоръжен руски кораб (ВИДЕО)

Междувременно европейският часовник също тиктака. Следващата година избори ще се проведат в повечето големи европейски страни, като през април ще се започне с Франция. Анализаторите се опасяват, че ако дяснопопулистката партия "Национален митинг" спечели, тя ще се опита да провали редица европейски ангажименти, включително следващия кръг от набиране на средства. Това обаче би подкопало шансовете на Украйна за присъединяване към ЕС. "Френските фермери все още не са осъзнали напълно това", казва Фабрис Потие, бивш служител на НАТО и сега служител на консултантската компания Rasmussen Global. "Най-трудната част тепърва предстои."

Новият кръг от дискусии за помощ, дипломация и членство показва, че Европа постепенно поема отговорност за боевете на източния си фланг. Но плановете ѝ се основават предимно на надежда: Украйна ще издържи, Тръмп ще бъде убеден да се обърне срещу Русия, а Путин ще бъде принуден да преговаря. "В момента в Европа очевидно се води война", казва Потие. "Въпросът е дали това ще доведе до мир." Още: Ударен по време на икономическия форум в Санкт Петербург, петролният терминал "подписа сделка" за модернизация (СНИМКИ)

Превод: Ганчо Каменарски