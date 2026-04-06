Седмичен ТАРО хороскоп за всяка зодия, 6-12 април 2026

Вашият седмичен таро хороскоп за 6 - 12 април 2026 г. най-накрая е тук и няма да повярвате колко добре са подравнени картите с астрологичната енергия на седмицата. Толкова е точно, че това послание не само е направено за нас, но и е предопределено да ни намери точно сега. Излязоха три карти, които съответстват на астрологичните промени тази седмица.

Четиримата Пентакли, символизиращи осъзнато размишление, перфектно съвпадат с намаляващата луна от 6 до 9 април, която е свързана с благодарност, постигната чрез самоанализ. Картата „Свят“ в обратна посока показва, че нещо е недовършено и искаме приключване, което сякаш отнема ценното си време. Докато тази карта въплъщава всичките четири елемента в съответствие с ангелското число 4, значението ѝ съвпада с луната в третата четвърт в Козирог на 10 април, насърчавайки ни да се освободим от нещо. Рицарят на мечовете в обратна посока допълнително подкрепя факта, че сме го преодолели и сме готови да продължим напред, но това не е всичко, което представлява тази заключителна карта. Не само нашата прибързаност да се движим отразява импулсивната енергия, която ще почувстваме, след като Марс премине в Овен на 9 април, но енергията на Водолей на картата съвпада с намаляващия полумесец в същия знак в края на седмицата на 12-ти. Като цяло, тази седмица е седмица за книгите!

Таро картите за Овен тази седмица: Обесеният мъж и Звездата обърнати

С тези две карти като ваш таро хороскоп, Овни, ще се сблъскате с известно предизвикателство тази седмица. От положителната страна, ще получите яснота. От отрицателната страна, няма да е точно това, което искате да чуете.

Всичко достига своя край през 4/8 ден на ангелските числа, когато балансът е всеобщо възстановен . Обесеният мъж ви призовава да видите ситуацията в различна светлина, тъй като Звездата в обратна посока предупреждава, че нещо, за което сте си мислили, че ви е предопределено, всъщност е нечия друга благословия.

Не се обезсърчавайте. В резултат на това ще получите собствена благословия. Дръжте очите си отворени за това.

Таро карта за Телец тази седмица: 2 чаши

Телец, благодарение на двойката на чашите, която се появява като твоята карта таро за тази седмица, имаш причина за празнуване. Дългоочакваното партньорство или съюз най-накрая се оформя. Ура!

Любовта е навсякъде и съдбата ви е събрала. Особено на 6-ти и 7-ми, когато намаляващата полукръгла луна в Стрелец ви кара да се чувствате още по-благодарни за съдбоносните моменти.

След вторник, каквито и съмнения да сте имали преди, вече няма да са ви проблем. Ще знаете със сигурност, че това не само е писано да бъде, но е писано да бъде за вас.

Таро картата за Близнаци тази седмица: Влюбените

Харесва ми, че енергията ти излезе наяве за седмичния ти таро хороскоп, тъй като картата Влюбени представлява енергията на Близнаци! Това означава, че ти е писано да срещнеш своята половинка тази седмица.

Независимо дали в любовта или кариерата, има някой за всеки. И благодарение на намаляващата луна в Стрелец в понеделник и вторник, започвате седмицата, срещайки човека, който съответства на вашата енергия.

Твърде дълго са те карали да вярваш, че искаш твърде много, но сега знаеш, че просто си искал от грешния човек или хора. Поздравления!

Таро карта за Рак тази седмица: 7 мечове

Няма нужда да се шегувате с тази карта, която ви е дадена, Рак. Вашият седмичен хороскоп за таро е ясен: Доверявайте се на инстинктите си , независимо от всичко.

Тази енергия е добре съобразена с две астрологични събития тази седмица. Първо, пътуването на намаляващата луна от Стрелец до Козирог на 8-ми ви дава причина да бъдете благодарни за предупрежденията, с които сте били благословени. Второ, 8-ми е Ден 4/8 на Ангелските числа, който обещава обилна порция карма, която е в съответствие с ястието, което сте сервирали.

Ако се чувстваш добре и отговаря на енергията ти, знаеш, че трябва да останеш. Ако не е за теб, вече знаеш, че не е, така че няма причина за безпокойство.

Таро картите за Лъв тази седмица: Обърнатата кула и Рицарят на пентаклите

Лео, ти си на прага на лична трансформация. Нека бъда ясен: Знаеше, че това ще се случи, така че не е изненада за теб. Но навлизаш в тази седмица със страх от това, което предстои. Защо? Ще ти кажа защо.

Поради кармичната енергия, свързана с Ден 4/8 на Ангелското число, знаете, че предстоящата промяна е примерен ден за балансиране на везните.

Ето нещо, което ще ви успокои, нещо, обещано от Рицаря на Пентаклите. Вие сте божествено защитени. И отново, тъй като знаете какво давате на света, знаете какво се връща десетократно при вас.

Таро картата за Дева тази седмица: Паж на чашите

Внимаваш ли, Дево? Защото Пажът на Чашите се опитва да ти каже нещо. Вече си в хармония и си податлива на обкръжението си. Но тази седмица интуицията ти е на ръба.

Сега не е моментът да игнорирате знаците или божествено насочваните послания. Има причина за тях. Да не говорим, че вратите към творчески възможности се отварят за вас, особено в Деня на ангелските числа 4/8. Докато сте надарени с постоянство, което е еквивалентно на енергията, която сте инвестирали, намаляващата полукръгла луна, танцуваща през Стрелец и Козирог този ден, ви напомня, че сте знаели, че това ще се случи. Това обаче няма да ви направи по-малко развълнувани, така че се наслаждавайте!

Таро картите за Везни тази седмица: 8 пентакли и Рицар на пентакли

Нека започнем оттук, Везни. Използването на тези две карти пентакъл като седмичен хороскоп за таро ви благославя с много защита и стабилност тази седмица. Освен това ви е дадено пространството, което желаете, за да направите това, което трябва.

Благодарение на намаляващия полумесец, прекарал два дни във Водолей, събота и неделя, знаете, че е нормално да бъдете верни на себе си и на това, в което вярвате.

Този уикенд сте готови да се отдадете на тези мисли и вътрешната си истина. И няма да се чувствате сякаш дължите обяснение на някого. Но все пак можете да поемете риска да го направите, ако смятате, че това ще ви накара да се почувствате по-добре.

Таро картата за Скорпион тази седмица: Луната обърната

Скорпион, Луната, появяваща се в обратна посока, показва, че сте се сдържали. Какво друго е новото? Предпочитате да пазите нещата за себе си, особено ако са важни за вас. Но тази седмица това ви причинява главоболие. Освободете се!

Луната в третата четвърт в Козирог на 10-ти ще засили напрежението, карайки ви да чувствате по-голям натиск да се освободите от него. Трябва ли да простите на някого, за да можете да се освободите от негодуванието ? Трябва ли да кажете какво ви е на ума, за да спре то да замъглява преценката ви или да блокира сърцето ви като запушена артерия?

Направи каквото трябва. Каквото и да си избягвал досега, не си струва да се разболяваш.

Таро картата за Стрелец тази седмица: Обърнат Крал на Жезлите

От една страна, наличието на карта с вашата енергия като седмичен хороскоп за таро е красив знак, Стрелец. От друга страна, Кралят на жезлите, който се отваря обратно, символизира, че ще бъдете разочаровани от това как се развиват нещата тази седмица. Или по-скоро как не се развиват нещата?

Това чувство на неспокойствие ви е донесено от преминаването на Марс в Овен. Защо това е проблем? Не се случва до четвъртък, 9-ти. Така че, от понеделник, 6-ти, до сряда, 8-ми, докато Марс все още е в Риби, ще бъдете помолени да изчакате, преди да предприемете действия по новото нещо, което толкова искате да започнете.

Таро картите за Козирог тази седмица: Рицар на пентаклите, 10 на пентаклите и 10 на мечовете

Козирог, с тези три карти като седмичен хороскоп за таро, ви очаква епична седмица! Такава, която никога няма да забравите, защото нещата никога няма да бъдат същите след това.

Божествена защита. Късмет. Финансова сигурност. Дългосрочен успех. Всичко това може и ще бъде ваше! Има обаче уловка. За да се появи нещо ново, нещо старо трябва да си отиде, но вие вече сте го предвидили.

Докато намаляващата, изпъкнала луна, която преминава през Стрелец и Козирог в сряда, ще ви направи благодарни, че сте подготвени за този ход, петъчната луна в третата четвърт в Козирог, веднага след преминаването на Марс в Овен в четвъртък, ще ви призове да предприемете необходимите действия, за да освободите това, което е необходимо за вашия успех.

Таро карта за тази седмица за Водолей: Паж с мечове

Според Пажа на мечовете, това е седмица, в която сте пълни с нови идеи, Водолей. Това не е необичайно за вас. Но готовността ви да споделяте и с кого ще изберете да го направите, ще бъде доста изненадваща.

Намаляващата луна във вашия знак на 11-ти и 12-ти ви кара да се чувствате достатъчно комфортно, за да бъдете най-истинското си аз . Няма да видите причина да сдържате това, което ви е на ума или в мечтите ви, като най-накрая се предавате на теорията на Уилям Шекспир: „Бъди верен на себе си.“

Таро картите за Риби тази седмица: Обърнатият отшелник и Обесеният мъж

С тези две карти като ваш таро хороскоп, не само вашата енергия е тук (Риби), но и енергията на вашия противоположен знак (Дева). Нека обясня защо това е важно.

Вярно е, че Отшелникът в обратна посока означава, че ще бъдете по-затворени тази седмица. Но в комбинация с Обесения мъж, вие се затваряте в себе си, използвайки енергията си по-добре.

И няма да се налага да чакате дълго. Фазата на намаляващата, полупълна луна, която насърчава самоанализата, преминава през Стрелец и Козирог между 6-ти и 9-ти.