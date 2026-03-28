Таро хороскоп за 29 март

Научете какво очаквате тази неделя, 29 март 2026, според зодията.

Неделен таро хороскоп за Овен: Крал на пентаклите

Овенът, Кралят на пентаклите, представлява изобилие и материална сигурност. Понякога преследването на материална изгода може да ви изтощи. Можете бързо да почувствате, че всичко, което правите, е да работите и да се въртите в колелата си, само за да останете на едно и също място.

Още: Духовно послание за всяка зодия за 27 март

На 29 март вашата карта таро ви насърчава да се доверите, че всичко, от което се нуждаете, ви е на разположение в пълна степен. Научавате се да се отдръпвате от тревогите и да се съсредоточавате върху доверието.

Неделен таро хороскоп за Телец: Кралица на пентаклите, обърната

Често чувате, че балансът е ключов за всичко в живота ви. А Дамата на пентаклите, обърната, подчертава важността на намирането на хармония в дейностите ви. Нуждаете се от време за себе си, но също и от моменти, които да прекарате със семейството и приятелите си.

На 29 март си направете ментален преглед на всички неща, които правите през деня. Може да е изкушаващо да отложите определени нужди за утре, но се опитайте да не го правите.

Още: Любовен съвет за всяка зодия за 27 март 2026

Неделен таро хороскоп за Близнаци: Император, обърнат

Вътрешният ви контролен маниак може да се прояви днес, особено когато картата ви таро ви предупреждава да обърнете внимание на това как се отнасяте към другите. Обърнатият Император предполага напрежение, проявяващо се около това кой какво прави и кога.

Не искате да бъдете пионери в проекти или да казвате на някого какво да прави, когато други могат да вземат тези решения (и би трябвало). Вместо това, на 29 март, дайте обратна връзка, когато бъдете помолени, и нежно подтикнете, когато сметнете за уместно.

Неделен таро хороскоп за Рак: Крал на мечовете, обърнат

Още: Таро хороскоп за 27 март

Само защото можете да направите нещо, не означава непременно, че трябва. На 29 март обърнатият Крал на мечовете предупреждава за манипулативно поведение, особено когато се използва за егоистични цели. Може да искате определен резултат или реакция от някой важен и казването на неща или изключването му се струва правилно, за да постигнете тази цел.

Днешното послание е да внимавате да не се опитвате да рамкирате ситуацията така, че да ви е удобна за момента. Вместо това, бъдете прозрачни и позволете на истината да говори сама за себе си.

Таро хороскоп за неделя за Лъв: Звездата

Надеждата е във въздуха, Лъв. Картата Таро „Звезда“ означава ден, изпълнен с вътрешно обновление и усещане , че светът е такъв, какъвто трябва да бъде .

Още: Таро хороскоп за 26 март

На 29 март започвате да вярвате в бъдещето си. Виждате обещания в малките моменти и в това как те се развиват и влияят на живота ви. Вселената започва да ви показва, че когато поверите вярата и доверието си в нейните ръце, тя няма да ви разочарова.

Неделен таро хороскоп за Дева: Влюбените, обърнати

Влюбените, обърната карта таро, разкрива вътрешен конфликт, който възниква, когато мислите за връзката си. На 29 март вниманието ви е привлечено от нещо, което изглежда хубаво, но компрометира вашата цялост.

Избери лоялност пред страст, която наранява някой друг. Дори и да мислиш, че няма да бъдеш хванат, избери честност.

Още: Тези 3 зодии ще получат наградите за добра карма през април 2026 г.

Неделен таро хороскоп за Везни: Четири пентакли, обърнати

Четворката пентакли, обърната, е свързана с прекомерно складиране на вещи или задържане на това, от което не се нуждаете. Везни, не е нужно да запазвате всяка бележка, имейл, текстово съобщение или картичка, които получавате от някого.

Желанието ви да покажете признателност може да бъде променено и балансирано. Сантименталността не е задължително да се равнява на трупане. Картата таро за 29 март за днес съветва да не пазите неща, от които можете да се откажете.

Неделен таро хороскоп за Скорпион: Йерофантът

Още: Таро хороскоп за 24 март

Скорпион, прекрасно е да имаш навици и традиции, които предаваш от поколение на поколение, а твоята карта таро, Йерофантът, те насърчава да останеш верен на историческото си минало.

На 29 март приемате семейните си практики по-сериозно. Постоянството в практиката ви дава повече от ритуал; то ви осигурява чувство за свързаност и принадлежност.

Неделен таро хороскоп за Стрелец: Обесеният мъж

Малките моменти, в които спирате и се замисляте, са необходими. На 29 март се насърчава да спрете. Картата таро „Обесеният мъж“ ви съветва да седите неподвижно и да видите как нищоправенето може да бъде продуктивно, когато се прави разумно.

Още: Любовен съвет за всяка зодия за 23 март 2026

Забавяне в графика ви, като например невъзможност да отговорите на телефон или съобщение веднага, ви дава перспективата, която бързането никога не може да постигне.

Неделен таро хороскоп за Козирог: Деветка чаши, обърната

Съсредоточете се върху дейностите, които ви доставят най-голямо удоволствие. На 29 март, обърнатата Деветка на чашите набляга на удоволствието и начина на живот, който искате да водите.

Не искате да губите ценното си време в преследване на комфорт, който кара хората да се чувстват щастливи, но ви оставя уморени или нещастни. Искате да подредите взаимоотношенията, дейностите и ценностите си така, че те да се превърнат в смислен израз на вашата душа и цялостен живот.

Още: 4 зодии срещнат своите сродни души през април 2026 г.

Таро хороскоп за неделя за Водолей: Умереност, обърната

Вашият дневен таро хороскоп за 29 март, Умереност, обърнат, символизира дългосрочно мислене, но без внимателно изграден план за игра.

Напоследък си натоварваш с твърде много задачи и това може да те стресира, когато имаш нужда от спокойствие. Не се опитвай да поемаш повече, отколкото е необходимо в момента. Вместо това, мисли умерено.

Неделен таро хороскоп за Риби: Сила, обърната

На 29 март, обърнатата карта таро „Сила“ ви насърчава да слушате тялото си, когато ви казва, че е време за почивка. Силата не винаги трябва да се демонстрира с това колко можете да направите. Тя може да се прояви в моментите, в които избирате да седнете, да си починете, да мълчите и да не правите нищо.

Позволете си да преминете през процеса на уязвимост, където се сблъсквате с вината, че не можете да се докажете, и откривате, че е нормално да се оставите да бъдете такива, каквито сте.