Таро хороскоп за 28 май

Научете какво ви очаква този четвъртък, 28 май 2026, според зодията

Четвъртъчна карта таро за Овен: Дяволът

Вие сте роден лидер и когато правите неща, знаете, че хората ви наблюдават. Понякога не ви пречи, защото намерението ви винаги е да дадете добър пример на другите.

Още: Месечен ТАРО хороскоп за всяка зодия за ЮНИ 2026

Овен, картата таро „Дяволът“ е за пороци и негативни навици, в които обикновено изпадате, когато сте стресирани или се опитвате да избягате от живота. На 28 май, когато Луната е във Везни, е подходящ момент да помислите как вашето решение влияе на другите.

Картата таро за четвъртък за Телец: Крал на мечовете, обърната

Кралят на мечовете, обърнат, подчертава леко откъсване от емоциите ви в момента. Възможно е с Луната във Везни да се опитвате да не се притеснявате прекалено за здравето или връзката си до степен да се вцепените.

В четвъртък, 28 май, е време да се настроите и да осъзнаете по-добре действията си. Дори ако в момента да сте откъснати от света ви се струва правилно, помислете дали това наистина е човекът, когото искате другите да видят.

Още: Пълнолуние в Стрелец на 31 май 2026 г. – Прогноза за всички зодии

Четвъртъчна карта таро за Близнаци: Император

Близнаци, ти си по-скоро любовник, отколкото боец. Но таро картата на Императора насърчава споровете и самозащитата в момента.

Луната във Везни ви подтиква да бъдете романтични и свързани с простите радости, които имате в живота си. Можете да намерите баланс между самосъхранението и щастието. Можете да поставите граници, които пазят времето ви, за да имате пространство да правите нещата, които искате, когато сте готови.

Четвъртъчна карта таро за Рак: Справедливост, обърната

Още: Дневен хороскоп за 28 май 2026 г.

Рак, очаквате честност, дори понякога, когато това си има цена. Днешната Луна във Везни ви позиционира пред авторитетни фигури и може да се почувствате изкушени да криете неща, които биха създали проблеми.

Вашата карта таро за четвъртък, „Справедливост“, обърната, подсказва, че е възможна нечестност. И все пак, точно сега е най-добре да следвате сърцето си и да правите това, което знаете, че е правилно, дори и да се страхувате.

Карта таро за четвъртък за Лъв: Четири мечове, обърната

Четворката мечове, обърната, е за това да се върнете към нещата, които обичате да правите. Добре е понякога да си вземете почивка, но може да бъде много трудно да се върнете на работа или на почти всичко, което изисква малко усилия.

Още: Юни 2026: Най-щастливият месец в годината за тези 5 зодии

В четвъртък, 28 май, Луната във Везни във вашия сектор за комуникация ви насърчава да говорите със себе си през трудните моменти. Можете да използвате думи, за да се овластите по същия начин, по който бихте насърчили приятел в труден момент.

Четвъртъчна карта таро за Дева: Десетка пентакли

Когато Луната е във Везни, имате възможност да се съсредоточите върху финансите си. Добрата новина е, че вашата дневна карта таро за четвъртък резонира добре с тази енергия.

Десетката пентакли е свързана с финансов успех, но по-специално с чувството, че най-накрая сте успели в живота. Днес не забравяйте да отпразнувате победите си и да осъзнаете как сигурността е ваша.

Още: Най-щастливият ден през ЮНИ 2026 г. за всяка зодия

Четвъртъчна карта таро за Везни: Слънцето

Таро картата Слънце е за радост и празнуване на всички хубави неща в живота ви в момента. С Луната във вашия зодиакален знак имате възможност да преразгледате работата си и всички неща, с които сте замесени.

Ако сте готови да направите промяна в една област, която смятате за здравословна за вашето бъдеще, Везни, сега е моментът да започнете.

Картата таро за четвъртък за Скорпион: Звездата

Още: Най-големите късметлии на зодиака през седмицата от 25 до 31 май 2026

В четвъртък, 28 май, картата таро „Звезда“ ви учи да гледате нагоре, когато се страхувате или се чувствате уморени. Звездата е за свързване с вашата висша сила и приемане на идеята, че духовността е път към вътрешно изцеление и обновяване на вашата енергия.

Скорпион, обичаш да се вглеждаш дълбоко в нещата, които те засягат. Днес е отлично време да оцениш ситуацията и графика си. Когато Луната е във Везни, помисли за нещата, които изтощават енергията ти, и виж как да се дистанцираш от тях в този момент.

Картата таро за четвъртък за Стрелец: Тройка мечове, обърната

Стрелец, ти си търсач на истината и винаги, когато трябва да бъдеш супер честен, ти си първият, който казва това, което трябва да се каже, безрезервно.

Още: Тези зодии ще срещнат своите сродни души през юни 2026 г.

В четвъртък, тройката на мечовете, обърната, говори за болки и предателства от миналото. Чрез обработката на нещата, които някой друг е направил, за да ви причини емоционална вреда, вие откривате възможността да продължите напред и да напредвате, без никакви съжаления.

Таро карта за четвъртък за Козирог: Осмица мечове

В четвъртък, Козирог, започвате да се питате колко свободни сте. Осемте мечове са свързани с чувството, че сте в капан от нещо, за което се страхувате, че е по-силно от вас.

В момента чувствата може да ви казват нещо, което е по-малко реално, отколкото си мислите. Бавно реалността на вашите способности ще дойде при вас, но в момента това, което трябва да знаете, е, че сте сляпи за изхода, въпреки че е пред вас.

Още: Царството на Близнаци идва - Ето какво носи то на всяка зодия

Карта таро за четвъртък за Водолей: Пет мечове

Таро картата Петте меча подчертава конфликтите и цената на победата, когато не си струва усилията.

На 28 май може да се примирите с реалността на едно приключение, което първоначално ви се е струвало важно, но сега е по-малко важно. Докато Луната е във Везни, дистанцирайте се емоционално от ситуацията, за да видите дали има решение.

Таро карта за четвъртък за Риби: Влюбените

Риби, картата таро „Влюбени“ на 28 май е свързана с избора. От една страна, вие сте доволни от това къде се намирате, но от друга страна има част от вас, която остава любопитна какво още има там.

Луната във Везни ви насърчава да запомните, че интимността не е само удоволствие от забавните моменти, но може да включва и споделяне на по-тъмната страна на мислите ви. Понякога е добре просто да бъдете честни, за да видите какво научавате.