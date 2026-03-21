Сезонът на Овен дойде: Започва нова астрологична година, специално време за цели 3 зодии

Инстинктът да започнеш наново, да предефинираш посоката, да инициираш нещо ново се събужда. По време на сезона на Овен има ускорение, което сигнализира края на чакането. Овенът не се спира за размисъл - той предпочита динамиката и колективната нужда от ново начало е един от отличителните белези на този сезон.

Сезонът на Овен в астрологията – какво означава?

Сезонът на Овен започва всяка година, когато Слънцето навлезе в този знак, давайки старт на пролетта и нова астрологична година. Като първи знак на зодиака, Овенът носи символиката на посвещението, раждането и първичната жизнена сила. Царуването му в небето представлява не само промяна на сезона, но и ритъм на функциониране и истинско обновление. Атмосферата претърпява драматична промяна. Динамиката на следващите 12 месеца зависи от енергията, с която архетипът на Овен навлиза в живота ни всеки март. Започването, в духа на Овен, означава да се дефинираш чрез решителни действия, а не чрез размисъл. Сезонът на Рибите, когато идентичността изглеждаше флуидна, а посоката непозната, вече е зад гърба ни. Това, което беше разпръснато, започва да се фокусира. Това, което си въобразяваме, търси форма.

Овенът възвестява пролетта. Природата оживява, растенията се промъкват през почвата към слънцето с голяма сила и възхитителна решителност. Необходима е доза самоотричане, за да се прероди животът след период на латентност. Овен е и времето на неговия планетарен пазител, Марс. Планетата на жизнеността влиза в действие. Това е момент, в който светлината става по-ярка, движението се ускорява и потенциалът изисква изразяване.

Сезон на Овен 2026: Основни планетарни транзити

Всяка година сезонът на Овен се разгръща в различен планетарен пейзаж. Докато архетипните теми на Овен остават постоянни – инициация, действие, асертивност – по-широкият астрологичен климат оформя как тези качества ще се проявят на колективно и индивидуално ниво. Тази година сезонът на Овен носи със себе си енергията на космическо нулиране. Сатурн и Нептун наскоро влязоха в Овен, отбелязвайки началото на нов, дългосрочен цикъл в този знак. Началото на Слънцето в този знак бележи близка среща с тях, образувайки съвпад както със Сатурн, така и с Нептун, активирайки тяхното влияние. Сатурн носи структура и отговорност към импулсивните действия на Овена, докато Нептун носи по-широка визия, надхвърляща рационалността и разпадането на твърдата идентичност. Следователно енергията на сезон Овен 2026 е по-сложна от обикновено.

Импулсът за действие е налице, но е съпроводен от по-дълбоко осъзнаване на последствията и смисъла. Действието вече не е чисто инстинктивно; то се филтрира през въпроси за цел, ангажираност и дългосрочна насока. Това е време, когато се очаква Овните да узреят и да развият духовна дълбочина. Този сезон може да изглежда като праг. Енергията на Овен се стреми към непосредственост, но Сатурн изисква методичност, а Нептун насърчава доверието във по-висша сила и лишава Овена от неговата егоистична сигурност.

На 2 април, когато е Пълнолунието във Везни, което е в опозиция на Овен, ще е време да се обмислят напреженията, които ще възникнат, като се извлекат поуки от миналото, защото там се крие отговорът.

След това, Новолунието в Овен на 17 април отново ще ви покани да направите първата стъпка към ново, смело начало. Планетите ще ви насърчат да приложите плановете си в действие, в съответствие с идеята, която се разпалва. Ще почувствате прилив на страст и желание за експериментиране, но бездействието ще се съобрази с по-големия план на живота.

3 зодии, за които сезонът на Овен е особено важен

Овен

Това е вашият сезон, означаващ обновена жизненост и засилени желания. Слънчевата светлина свети директно върху вас, поставяйки под въпрос не кои сте били за другите, а кои сте, когато сте сами. Когато Слънцето активира първия ви астрологичен дом, то ви подканва да се самоопределите. Ще почувствате силен импулс да се съсредоточите върху своята истина, както върху тази, която изразявате външно, така и върху тази, която разпознавате в себе си. Сезонът на Овен ви насърчава да си възвърнете инициативата и да действате въз основа на автентичност, а не на очакванията на другите. Това, което е последователно, ще стане по-ясно; това, което е остаряло, става невъзможно да се игнорира. Ще бъдете тласнати към видимост, действие и светлина. Сезонът на Овен не изисква постоянно да размишлявате, а да направите крачка напред като това, в което се превръщате.

Везни

Овенът е вашият опозиционен знак и поради тази причина, сезонът му не може да остане неутрален за вас. Слънцето в Овен активира вашия седми астрологичен дом, ясно подчертавайки оста между вас и другите. Това, което изглежда като външно напрежение, често е вътрешен диалог за намиране на баланс. Архетипът на Овен може да бъде вашата сянка, представляваща преувеличение, директност и безкомпромисност. Именно вашето допълнение изисква внимание през сезона на Овен. Това, което изглежда коренно различно, често съдържа това, което ни липсва. Този път изисква да се изправите срещу тази полярност, за да откриете баланса между битието и чувството, между личната воля и хармонията във взаимоотношенията. Сезонът на Овен не изисква от вас да изоставите дипломатичния си стил, а ви насърчава да прегърнете смелостта, да осъзнаете, че казването на истината не отрича връзката.

Рак

През сезона на Овен, Слънцето образува динамичен квадрат с вашия знак, което може да усетите като натиск - трудно, но необходимо. Слънцето в Овен активира вашия десети дом (кариера), насочвайки вниманието към вашата видимост, отговорност и ролята, която играете в професионалния и обществения си живот. Енергията на Рака често се движи отвътре навън, търсейки емоционална сигурност, преди да бъде разкрита. Сезонът на Овен обръща този ритъм. Той изисква от вас да навлезете в непозната територия, изпробвайки себе си в пространства, които изискват инициатива, а не отдръпване. Не става въпрос за изоставяне на уязвимостта, а за нейното укрепване чрез действие. Това, което изпитвате като дискомфорт, може да бъде и това, което ви отваря към растеж. Динамиката на Овен ще ви насърчи да изследвате как вашият вътрешен свят се превръща във външни влияния. По този начин можете да започнете да възприемате ролята си в по-широк смисъл, не като нещо наложено, а като нещо съзнателно избрано.

