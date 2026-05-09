Ердоган в Деня на Европа: Без Турция сте уязвими

09 май 2026, 16:55 часа 298 прочитания 0 коментара
Европа, която не включва Турция на полагаемото й се място, "би останала непълна и уязвима при управлението на кризи". Това каза днес турският президент Реджеп Тайип Ердоган в послание по повод Деня на Европа.

Декларацията на Шуман, която поставя основите на европейската интеграция, е както символ на ЕС, така и отражение на "ангажимента към изграждане на споделено бъдеше, базирано на мира, сътрудничеството и взаимното уважение на нашия континент", се казва в неговото послание, публикувано от Дирекцията по комуникации към президентството в социалните мрежи. 

Основополагащите принципи на ЕС, установени преди 76 години, сега са подложени на изпитание от множество глобални кризи, включително войни и икономически предизвикателства, заяви Ердоган. По думите му това прави задължително за ЕС да следва обединяваща политика, в която Турция да е "съществена и незаменима" част. 

"Както сме казвали и преди, нуждата на ЕС от Турция превишава нуждата на Турция от съюза и тази нужда се очаква да нарасне още повече в бъдеще", подчерта Ердоган. Турция е кандидат за членство в ЕС от 1999 г., а преговорите за присъединяване започнаха през 2005 г. 

Елена Страхилова
