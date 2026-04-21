Сезонът на Телеца носи изобилие на тези зодии

На 20 април сияйното Слънце преминава в Телец, което ще доведе до сезон на стабилност, просперитет и земно изобилие. За три щастливи зодиакални знака това космическо движение сигнализира за важен поврат на финансовия фронт.

С осветяването на Слънцето върху знак, управляван от Венера – планетата на лукса и ценностите – богатството във всичките му форми може да започне да тече по-свободно. Представете си неочаквани печалби, вълнуващи предложения за работа, щедри подаръци, печеливши инвестиции или дори съдебни решения, които работят във ваша полза.

Ако сте си представяли напредък – като удвояване на доходите ви или най-накрая достигане на определен финансов етап – този транзит може да е вашият момент.

Вселената е отворена за бизнес. И по няколко щастливи знака, изобилието е готово да кацне в скута ви. Дръжте очите си отворени, намеренията си фокусирани и мисленето ви насочено към растеж. Големите печалби са по-близо, отколкото си мислите.

Телец

За Телец това е ключов период. Слънцето е във вашия знак от 20 април, Меркурий навлиза в Телец на 3 май, Новолунието пада в Телец на 16 май, а Марс навлиза във вашия знак на 18 май. Освен това, Юпитер остава в Рак през целия сезон и изгражда хармонична връзка с Телец, което осигурява основа за растеж, който може да бъде устойчив и трансформиран в нещо стабилно. Това е сезонът, в който най-накрая можете по-добре да се заредите за това, което вече знаете, правите или градите от месеци.

За Телеца изобилието идва чрез по-ясно ценообразуване, по-сериозно отношение към собствената работа, по-добра организация и готовност да се откаже от навика да се подценява. Първата част от сезона е за оценка и подготовка.

Средата на май открива нов цикъл, а краят носи енергия за действие. Ако сте чакали момента, в който вече няма да се налага да обяснявате защо нещо си струва, този сезон се насочва точно в тази посока. Хората ще разпознават качеството по-лесно и ще имате повече сили да го защитавате без колебание.

Тази комбинация често носи конкретни финансови ползи. От самата структура на транзита може да се заключи, че Телецът има най-силна възможност за личен и материален напредък през този сезон.

Рак

Раците имат една от най-интересните позиции този сезон, защото Юпитер все още е във вашия знак, а Слънцето е в Телец на 11 май. Изгражда секстил с Юпитер. Освен това, сезонът на Телец за Рак активира областта на контактите, подкрепата, мрежата от хора, публиката и дългосрочните цели, а на 19.05. Венера преминава в Рак и допълнително засилва привличането, чувството за ценност и отвореността към помощ, която идва чрез взаимоотношенията.

За Раците изобилието тук е свързано с хора, препоръки, сътрудничества, клиенти, приятели, съвместни проекти и всичко, което расте чрез доверие. Това може да бъде момент, в който добър контакт отваря врати, затворени от месеци. Може да бъде и момент, в който нещо, което отдавна е било само идея, придобива по-сериозна аудитория, подкрепа или пазар.

Раците в сезон Телец 2026 нямат нужда да се преструват на корави. Предимството им се крие в чувството им за правилната връзка, правилния момент и истинските нужди на другите хора.

Когато към това се присъедини географската ширина на Юпитер и навлизането на Венера в знака, се открива съвсем реален шанс за растеж на доходите и по-голяма сигурност. Това е заключението, което произтича от хармонията между позицията на Юпитер в Рак и земната, практична енергия на Телец.

Дева

Дева е третият знак, за който този сезон ще бъде много благоприятен. Причината е проста и астрологически чиста: Слънцето в Телец, Меркурий в Телец, Новолунието в Телец и по-късно Марс в Телец изграждат хармонична земна връзка с Дева.

Към това се присъединява Юпитер в Рак, който образува секстил с Дева. Когато земята и водата се съчетаят по този начин, се създава основата за по-бавен, но много надежден напредък. За Дева това често означава по-организиран бизнес, по-добро фактуриране, по-качествени клиенти и усещане, че нещата най-накрая си идват на мястото.

Тук парите не се появяват чрез драматичен обрат, а чрез добра преценка, дисциплина и способност да се приведе в ред разпръснатото. Девите могат да се справят много добре, ако използват този период, за да подредят ценообразуването, договорите, графика, комуникацията с клиентите или модела на работа, който отдавна се нуждае от усъвършенстване.

Пълнолунието в Скорпион на 1 май може допълнително да донесе важен разговор, решение или информация, която променя плановете. Новолунието на 16 май открива нов финансов и бизнес етап, а Марс в Телец към края на сезона дава воля за прилагане на всичко това без забавяне. От тази комбинация е лесно да се разбере защо Дева е сред знаците, на които управлението на Телец през 2026 г. може да донесе сериозно чувство за растеж и сигурност.