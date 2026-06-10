През следващите три дни: Промени в движението по АМ “Тракия“

От 10 ч. на 11 юни (четвъртък) до 10 ч. на 17 юни (сряда) ще се извършват ремонтни дейности на асфалтовата настилка в платното за Бургас между 33-и и 39-и км на АМ “Тракия“ на територията на Софийска област. Превозните средства ще преминават двупосочно в платното за София. Организацията на движението в участъка в ремонт, с дължина около 5,5 км, ще се променя поетапно в зависимост от интензивността на трафика.

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От 10 ч. на 11 юни до 12 ч. на 12 юни (петък) автомобилният поток ще преминава в две ленти в посока София и в една лента в посока Бургас. След това, от 12 ч. на 12 юни до 10 ч. на 13 юни, движението ще е организирано в две ленти в посока Бургас и в една за столицата.

От 10 ч. до 17 ч. в събота – 13 юни, превозните средства ще преминават в две ленти в посока Бургас и една за София, а от 17 ч. в събота до 10 ч. на 17 юни – сряда, движението отново ще е в две ленти за София и една за Бургас.

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