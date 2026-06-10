Световен прецедент в "Майчин дом"! Спасиха бременна с близнаци и с разкъсана аорта (СНИМКИ)

29-годишната бременна с близнаци в критично животозастрашаващо състояние беше спасена благодарение на отличната колаборация между лекари от различни специалности от Националната кардиологична болница и СБАЛАГ "Майчин дом", съобщиха от лечебното заведение. След 4-месечна борба за живота им, майката и двете ѝ бебета вече са си вкъщи.

Това е единственият описан в медицинската литература клиничен случай на спасена бременна жена с близнаци с аортна дисекация.

Пациентката е от Златица и е била нормално протичаща бременност. В 23-та гестационна седмица тя развива внезапен задух и силни болки в гърдите и гърба. Първоначално приема симптомите като обостряне на други хронични заболявания. Още: 10% от жените в репродуктивна възраст са с ендометриоза

В същия ден тя има планиран преглед при акушер-гинеколог в София. Тогава нейният проследяващ акушер-гинеколог я насочва към спешния кабинет на СБАЛАГ "Майчин дом" поради влошеното състояние. Там пациентката е приета от акушер-гинеколога д-р Елена Пирнарева, която установява тежка артериална хипертония и организира спешна допълнителна диагностика.

Пациентката е насочена към Националната кардиологична болница, където кардиологът д-р Боян Кунев поставя диагнозата аортна дисекация тип III по DeBakey - остро разкъсване на аортата в гръдната ѝ част.

Състоянието е екстремно рисково с непосредствена опасност за живота на майката и бебетата. След свикване на спешен мултидисциплинарен екип под ръководството на д-р Александър Александров, началник на Отделението по инвазивна кардиология в МБАЛ НКБ, е взето решение за извършване на ендоваскуларно протезиране - минимално инвазивен метод за възстановяване на аортата чрез съдов достъп (през бедрената артерия), без необходимост от отворена хирургична интервенция.

Аортата е най-големият кръвоносен съд в човешкото тяло, а аортната дисекация е критично състояние, при което се разслоява вътрешният слой на аортната стена. Кръвта навлиза между слоевете на аортната стена и ги разслоява, като формира т.нар. втори фалшив канал (лумен). Това може да доведе до руптура (пълно разкъсване) на аортата или до прекъсване на кръвоснабдяването на жизненоважни органи. При бременните жени рискът е още по-висок, тъй като физиологичните промени в организма допълнително натоварват сърдечносъдовата система.

Традиционните инвазивни процедури разчитат на рентгеново облъчване, за да позволят на лекарите да проследяват позиционирането на стента. Рентгеновите лъчи обаче представляват йонизиращо лъчение, което може да бъде опасно за развитието на плода. Още: Обвинена в насилие лекарка подаде иск срещу родилка (ВИДЕО)

В конкретния случай екипът на д-р Александров прилага стратегия за минимално облъчване, като заменя "рентгеновите очи" с ултразвукова навигация.

Аортната дисекация при бременност е рядко, но критично животозастрашаващо състояние с майчина смъртност около 20-25% при своевременно лечение и достигаща над 80% при забавена диагноза или липса на навременна интервенция, както и с висок фетален риск. А в този конкретен случай на аортна дисекция при бременна жена с двуплодна бременност - рискът е 100%. При това състояние всеки час забавяне в диагнозата и лечението може да бъде фатален. Състоянието изисква незабавно разпознаване и коордирани действия между специалисти от различни медицински области, тъй като в подобни случаи лекарите се борят едновременно за живота на майката и на неродените деца.

Допълнително предизвикателство в конкретния случай е ранната гестационна възраст на плодовете - едва 23 седмици и тегло около 400 грама към момента на поставянето на стент-графта, което превръща всяка допълнително спечелена седмица от бременността в решаващ фактор за шансовете им за оцеляване.

Младата жена остава хоспитализирана в Националната кардиологична болница, докато бременността е проследявана ежеседмично от екипа на СБАЛАГ "Майчин дом". Благодарение на перфектната координация между двете лечебни заведения бременността е успешно удължена с 8 седмици.

Поради нарастващ риск за майката и бебета на 31-вата гестационна седмица е взето решение за спешно родоразрешение.

На 31 март са родени близнаците Александър и Боян с тегло около 1390 и 1200 грама. Те носят имената на лекарите кардиолози от МБАЛ НКБ.

Операцията по родоразрешаването е извършена от екип акушер-гинеколози, ръководен от проф. д-р Иван Костов, изп. директор на "Майчин дом" с участието на проф. д-р Асен Николов- началник на Родилна клиника и д-р Елена Пирнарева. На място са и неонатолозите от "Майчин дом" д-р Гергана Петрова и д-р Стефи Георгиева, както и неонатологичните акушерки Йорданка Йотова и Жени Димитрова и акушерката от Родилна зала Красимира Александрова.

Новородените са изведени в критично състояние и интубирани непосредствено след раждането. Те са поети от екипа на Клиниката по неонатология на СБАЛАГ "Майчин дом", където са лекувани и проследявани повече от два месеца.

В хода на лечението при едното недоносено бебе се налага допълнителна хирургична интервенция в УМБАЛСМ "Пирогов". Още: След обвиненията в грубост към родилка: Не откриха нарушения в "Майчин дом"

"Става дума за много рядък и високорисков клиничен случай. Аортната дисекация по време на бременност е сред най-тежките спешни състояния както в кардиологията, така и в акушерството. След ендоваскуларната интервенция трябваше да се вземе много тежко решение - дали тази бременност да бъде прекъсната или при изключително строг, прецизен и интензивен контрол тя да бъде проследена така, че да се даде шанс бебетата да се родят", обясни изпълнителният директор на "Майчин дом" проф. Иван Костов.

"Трябваше да се организира цялостно експертно наблюдение и много точна преценка, така че от една страна майката да остане жива, а от друга - бременността да продължи. Предизвикателството пред нас беше не само да спасим живота на майката, но и да удължим бременността достатъчно, за да дадем реален шанс на двете деца. Благодарение на отличната координация между специалистите от Националната кардиологична болница и "Майчин дом" успяхме да съхраним живота и на тримата. Това беше битка, продължила повече от четири месеца - първо за всеки ден от бременността до раждането на близнаците, а след това за тяхното оцеляване и възстановяване в Клиниката по неонатология. Днес да ги видим заедно здрави е най-голямата награда за всички нас", добави той.

"Боян и Александър се родиха екстремно недоносени и в критично състояние. Грижата за такива деца изисква продължителна и високоспециализирана грижа от голям екип от неонатолози и акушерки", допълни неонатологът д-р Гергана Петрова.

След повече от два месеца престой в Клиниката по неонатология на СБАЛАГ "Майчин дом" Боян и Александър вече са у дома заедно със своите родители и с 4-годишната си сестра.

Днес семейството се срещна със своите спасители - медицинските екипи от СБАЛАГ "Майчин дом" и Националната кардиологична болница, участвали в лечението, проследяването на бременността и успешното раждане. Срещата отбеляза щастливия край на един изключително рядък и високорисков медицински случай.