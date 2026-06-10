Шахматистка №1 на България Нургюл Салимова заплаши, че може да започне да се състезава за друга държава!

Шахматистка №1 на България Нургюл Салимова, която преди броени дни спечели четвъртото място на европейското първенство за жени в Батуми, заяви в публикация в социалните мрежи, че страната ни рискува да загуби както нея, така и останалите си талантити в спорта. Повод за нейните думи стана приближаващото се с всеки ден наказание от Международната шахматна федерация (ФИДЕ), която от 1 юли няма да допуска родни състезатели и няма да признава рейтинговите турнири, организирани в България, заради продължаващия казус с лицензирането в шахмата у нас.

ФИДЕ признава за легитимна единствено Българската спортна шахматна федерация, която е и неин член. В същото време обаче лицензът за спорта шахмат в България се държи Българска федерация по шахмат 2022. Държавата към момента не е предприела никакви конкретни мерки, въпреки че предупреждение за предстоящото наказание има още от края на миналата година.

На родната звезда ѝ е писнало да се занимава с проблеми и неуредици

„След последната ми публикация много хора ме попитаха какво имах предвид. В момента съм водещата българска шахматистка в световната рейтинг листа на ФИДЕ и съм в ТОП 40 в целия свят сред жените. Само преди няколко дни завърших с поделено 2-4 място на Европейското първенство по шахмат“.

„Въпреки това не знам какво ще се случи с професионалното ми бъдеще след 1 юли. Имам подписани договори за международни лиги. Имам предстоящи турнири. Имам цели, за които работя всеки ден. Но в момента не знам дали България ще участва на Шахматната олимпиада през септември. Не знам дали ще бъдем допуснати!! Не знам дали ще ми бъдат спрени правата или ще ми бъде премахнат рейтинга!? Не знам какви ще бъдат последствията от евентуални санкции. Не знам дали решения, върху които нямам абсолютно никакъв контрол, няма да засегнат пряко кариерата ми и възможността ми да се състезавам. Шахът е моят живот вече почти 18 години. Това не е хоби. Това е моята професия!“.

„От години българският шахмат е заложник на конфликти, административни спорове и битки между федерации. (Доколкото знам) 2 федерации. НЕ ме интересува кой е прав. Цената я плащат състезателите. Плащам я аз. Докато в много държави водещите състезатели получават системна подкрепа, финансиране, тренировъчни лагери и цели екипи зад гърба си, аз постоянно трябва да мисля за неща, които нямат нищо общо с шаха - финансиране, организация, подготовка и несигурност за бъдещето. Моите конкуренти могат да насочат цялата си енергия към това да стават по-добри шахматисти. Аз трябва да разделям вниманието си между шаха и всичко останало. Да се надявам на най-елементарните условия, за да печеля медали за родината си. Достатъчно трудно е да се състезаваш с най-силните в света. Още по-трудно е, когато не си сигурен в абсолютно нищо около теб“.

„Не ме интересува кой ще спечели поредния спор. Интересува ме кариерата ми. Интересува ме бъдещето на българския шахмат. България има огромни традиции в този спорт. Страната ни е дала световни шампиони. През 2023 година българският женски национален отбор станахме европейски шампион! Имаме талантливи деца, млади състезатели и професионалисти, които продължават да работят и да представят България достойно по света. След толкова години вярвам, че е време тези проблеми най-после да намерят решение. Време е интересите на българските състезатели и бъдещето на българския шахмат да бъдат поставени на първо място. След почти 18 години, посветени на шаха, съм уморена от проблеми, които никога не съм създавала. Искам просто да играя шах. Ако тези проблеми не бъдат решени скоро, България ще загуби своите таланти. Включително и мен. От мен толкова. Нургюл Салимова“, написа в поста си във Фейсбук водещата българска шахматистка.

ОЩЕ: Рожденичката Нургюл с нов триумф на Европейското - в позиция е да атакува медалите!